Milan Knížák a Jan Paul: Je současné umění jen dekorace, inzultace nebo neumětelství?
27. 7. 2026
Velmi poučná a inspirující diskuse dvou umělců na téma kultura a umění.
Milan Knížák (19.4. 1940 – 26.7. 2026), člověk, který je schopen se jasně zamyslet. Český výtvarník, hudebník a performer, který byl od roku 1966 evidovaný jako nepřítel státu, po roce 1989 se stal rektorem Akademie výtvarných umění a později byl ředitelem Národní Galerie v Praze.
Jan Paul, člověk přemýšlivý a hledající. Akademický malíř, člen Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, literární autor a publicista.
Jan Paul a Milan Knížák
Témata:
– Je současná kultura péčí o duši a umění jejím projevem
– Jak bychom charakterizovali stav současné kultury a umění?
– Za jakých podmínek lze hovořit o národním či českém elementu v kultuře, jak tomu bylo třeba v době národního obrození, či v době Devětsilu a Taigeho poetismu, což byl ryze český ismus a fenomén?
– Problém tématu a obsahu v kultuře a umění, co současné umění sděluje?
– Jakým způsobem dnes může umělec oslovit diváka či konzumenta, pokud ho nebude chtít jen prvoplánově šokovat?
– Současný divák prý nerozumí současnému umění, ale chápe umění minulé, proč?
Diskuse