Rozsáhlé oblasti skotské divočiny Cairngorms po 12 dnech „katastrofálních“ požárů k nepoznání
28. 7. 2026
Vzhledem k tomu, že rozsáhlé oblasti stále hoří, může náprava škod způsobených nejhorším požárem v historii tohoto skotského národního parku trvat desítky let, ne-li déle
Je to klenot Highlands, skotské vysočiny, jedné z nejpůsobivějších přírodních krajin Skotska, ale 12 dní po vypuknutí obrovského požáru, který pustoší vřesoviště a lesy, je národní park Cairngorms k nepoznání.
V neděli, když se rozptýlila nízká oblačnost, byly vidět hektary zčernalé země a z rozsáhlých oblastí, které stále hoří, se do vzduchu valil kouř. Večer obloha zářila děsivou oranžovou barvou.
Úřady varují, že nebezpečí zdaleka nepominulo v případě požáru, který byl popsán jako nejhorší, jaký Cairngorms kdy zažily. Bude trvat týdny, ne-li měsíce, než bude požár zcela uhašen, ale záchranné složky doufají, že se jim podaří zabránit jeho dalšímu šíření. Dosavadní škody jsou značné a jejich náprava potrvá desítky let.
Plameny zničily části kaledonského borového lesa, v němž rostou 300 let staré borovice skotské, avšak většina starších porostů byla zachráněna protipožárními pásy, které byly v prvních dnech požáru narychlo vybudovány buldozery.
„Z hlediska ztráty vzácných biotopů je to opravdu velká výzva,“ říká Ian Allsopp, manažer pro plánování organizace Forestry and Land Scotland pro severní region, a dodává, že větší zvířata, jako jsou jeleni, unikla, ale menší
Grant Moir, výkonný ředitel národního parku Cairngorms, sdělil, že se jedná o nejhorší požár, jaký park zažil. „Skutečnost, že se to stalo přímo v centru Cairngorms, v samotných horách Cairngorm a v Abernethy – je to tak vzácné místo,“ říká.
V dubnu bylo v národním parku zavedeno nařízení zakazující v létě rozdělávání táboráků a grilování, aby se snížil počet zdrojů vznícení. Příčina tohoto požáru zatím není známa, avšak drtivá většina lesních požárů ve Velké Británii má lidský původ a může ji způsobit i něco tak malého, jako je odhozená cigareta nebo opuštěná skleněná láhev.
Skotská policie v sobotu večer oznámila, že tento požár již nepovažuje za závažnou událost. Úzkost však stále panuje, zejména mezi místními obyvateli, kterým bylo minulý týden sděleno, že je požár „pod kontrolou“, avšak silný vítr plameny rozfoukal, což v pátek večer vedlo k evakuaci vesnice Nethy Bridge.
Obyvatelům bylo sděleno, že se mohou vrátit domů. Uvnitř komunitního centra v Nethy Bridge, které slouží jako provizorní základna pro záchranné složky, se dlouhý stůl u zdi prohýbá pod tíhou darovaných potravin, zatímco hasiči, policisté a dobrovolníci kolem něj pobíhají a mnozí z nich vypadají vyčerpaně.
„Je to naprosto srdcervoucí,“ říká Sandy McCook, bývalý tiskový fotograf z této vesnice. „Plameny v pátek byly katastrofální.“
Je také rozzlobený. Mnozí místní mají pocit, že požáru se dalo zabránit. McCook ukazuje fotografii, kterou pořídil, když měl lesní požár rozlohu pouhého tenisového kurtu.
„Kdybychom tam měli vrtulník na základě vládní smlouvy pro řešení takových incidentů, ten požár by se dal zvládnout do dvou hodin od nahlášení,“ říká. Rád by viděl model podobný skotské letecké záchranné službě, se specializovaným hasičským vrtulníkem a posádkou schopnou okamžitě vyrazit k hašení těžko přístupných požárů, a není v tom sám.
V pohoří Cairngorms byly najaty tři soukromé vrtulníky, které denně shazují přibližně 750 000 litrů vody na ohniska lesního požáru, což je pro zvládnutí požáru zásadní. Allsopp říká, že bylo „velké štěstí“, že vrtulníkové společnosti mohly pomoci při hašení toho, co podle něj bylo „peklo“.
Oblast Cairngorms představuje „extrémně náročnou krajinu“ s příkrými horami a lesy, „přístup je tak obtížný, že sem prostě nelze dostat lidi“.
V pondělí skotská Strana zelených vyzvala k zajištění veřejně dostupných hasičských letadel během období lesních požárů s tím, že Skotsko „se nemůže nadále spoléhat na nesourodou síť soukromých provozovatelů a zapůjčených prostředků“.
Stalo se tak poté, co britská vláda v neděli nabídla vojenskou podporu, ale uvedla, že nemá přístup ke specializovaným hasičským vrtulníkům, o které požádala skotská vláda.
Hasiči uvedli, že „intenzivní zásah“ stále probíhá, avšak příznivější povětrnostní podmínky, včetně silného deště a slabého větru, oheň zpomalily a omezily jeho šíření. Na místě zůstalo více než 75 hasičů, uvedla v neděli skotská hasičská a záchranná služba.
Mírný déšť přinesl určitou úlevu, ale všichni na místě jsou nervózní z toho, že má přijít další suché počasí. „Deštivé počasí samo o sobě nestačí k uhašení požáru,“ říká Allsopp. K jeho zvládnutí jsou zapotřebí „dny a dny a dny“ shazování vody z vrtulníků.
Operace představuje rozsáhlou koordinovanou akci mezi organizacemi Forestry and Land Scotland, správou národního parku, policií, hasičským sborem, RSPB, Highland Council a dalšími partnery, přičemž pomoc nabízejí skotská i britská vláda.
Allsopp říká, že všechny organizace dobře spolupracovaly, spojily své dovednosti a znalosti a vzájemně si pomáhaly. „Jsou tu dokonce i naši účetní, kteří vyřizují pochůzky a shánějí pro lidi vodu a opalovací krém,“ řekl. „Někdy to bylo naprosto ohromující a my jsme se snažili držet krok. Připadá mi to jako válečná strategie.“
Zdroj v angličtině ZDE
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