Channel 4 News: Proč odmítají politikové řešit globální oteplování, které nyní přímo ohrožuje naši existenci? ?
27. 7. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, pondělí 27. července 2026, 19 hodin: Divoké požáry mění lesy ve Španělsku a Francii v popel a nutí celá města uvažovat o evakuaci. Jsme svědky „požáru našeho způsobu života a našich marností“? Opalovací krém nepomůže proti ohnivé apokalypse na jihozápadě Francie. Kultovní obraz tohoto léta. Odolní, nebo lhostejní? Dobrý večer. Opět nás fascinují záběry hořících lesů, evakuovaných pláží a dne, který se mění v noc. Tentokrát je celé město jako Bordeaux, kdysi prohlášené za nejpříjemnější v Evropě, v nebezpečí, že se stane neobyvatelným. Probíhají hromadné evakuace. Ve Španělsku platí stav nouze. Náklady na škody způsobené plameny se počítají v miliardách a my sledujeme zuřící oheň v televizi, zatímco se dusíme ve svých domovech a čekají nás další bezesné noci v horké vlně. Všichni to vidíme. Všichni to cítíme. A přesto se politika napříč spektrem odvrací od řešení klimatických změn. Proč?
Stovky tisíc lidí byly evakuovány ze svých domovů kvůli rozsáhlým požárům, které zuří ve Španělsku a Francii. Jeden požár poblíž Madridu byl popsán jako největší divoký požár v nedávné španělské historii, zatímco další poblíž Valencie zahalil obrovské oblasti kouřem. Úřady v okolí města Bordeaux na jihozápadě Francie varovaly, že rozsáhlý požár v této oblasti by mohl nabrat na síle během předpovídané vlny veder v tomto týdnu.
Naše reportérka Amelia Jen je však ve vesnici Le Porge, asi 40 km západně od Bordeaux, která byla zcela zničena. Amelie?
Reportérka: Vesnice Le Porge to odnesla nejhůře. Bylo zde zničeno 183 domů. Ten za mnou a mnoho dalších jsou zcela vyhořelé. A to jen dokazuje, jak nepředvídatelný a nevypočitatelný tento požár je. Během desetiminutové jízdy sem bylo po obou stranách silnice všechno úplně zčernalé. Všechno doutnalo. Tento požár zničil místní komunity. Zničil přírodní prostředí. A bude v tom pokračovat, protože uhašení takovýchto lesních požárů může trvat týdny, ba dokonce měsíce. Chorvatské vrtulníky zachytily peklo v Gironu shora; ani mezinárodní zásahová akce však zatím nedokázala tento požár zvládnout. Jedná se o největší divoký požár ve Francii od druhé světové války. Dnes, tady dole, v lese poblíž města Bordeaux, byly plameny teprve uhašeny, když vypukl další požár. Právě dorazilo šest hasičských vozů, aby se s tím požárem tamhle vypořádaly. Právě mi bylo řečeno, že to začalo teprve před 10 minutami, a opravdu stačí jen tak málo. I ta nejmenší jiskra, pokud má co hořet, se velmi rychle rozhoří do něčeho takového. O chvíli později, když plameny zcela zastínily hasičská vozidla, přeletělo nad místem letadlo s hasivem a také vrtulníky s vodou. A stále přilétaly další. Tento hasič křičel na tým, aby zamířil jiným směrem, protože se otevřela další ohnivá fronta. Je to neúprosná, vyčerpávající a nebezpečná práce, při které se přes noc zranili čtyři lidé. Děje se tu něco, co se ve Francii ještě nikdy nestalo. Požár hoří tak rozsáhle a intenzivně, že vytvořil ohnivou bouři s vlastním mikroklimatem, tzv. pyrocumula nimbus, která generuje větry a blesky, které mohou jinde znovu zapálit ohně.
Můžete mi říct, proč je tak těžké tento druh požáru dostat pod kontrolu?
Je to tak těžké, protože je velmi, velmi rozsáhlý. Jeho rozloha nyní přesahuje 100 000 akrů, což se dosud nikdy nestalo. Upřímně řečeno, jde o meteorologickou jadernou bombu.
Situace se neustále mění.
Stovky domů byly zničeny, ale hasičům se podařilo zachránit tento dům, k jehož plotu se zuřící plameny dostaly na méně než jeden metr. Rozsah zkázy v jihozápadní části Francie zatím není jasný a nebude, dokud nebude požár zcela uhašen, což podle varování odborových svazů záchranných složek může trvat měsíce. Zatím nemáme přesné údaje o rozsahu škod na volně žijících zvířatech, ale je jasné, že do konce léta budou čísla katastrofální.
Evropa je kontinentem, který se na Zemi otepluje nejrychleji, a rekordní teploty jsou způsobeny znečištěním z fosilních paliv.
Za hranicemi prožilo Španělsko další noc plnou plamenů. Tato apokalyptická scéna zachycená španělskou civilní gardou ukazuje, jak se oheň šíří na dálnici. Záchranáři byli odraženi samotnou silou požáru. Jedná se o největší požár v novodobé historii, který zničil téměř 200 000 akrů.
Dnes ráno, pouhých 50 kilometrů od hlavního města Madridu, leží spálené zbytky vesnice Chapinarilla, která byla v pátek evakuována. Nový požár se nyní šíří poblíž Valencie ve východní kastilské provincii. Již donutil 16 000 lidí opustit své domovy, přičemž není jasné, kdy se budou moci vrátit ani k čemu se vlastně vrátí.
Moderátor: A Emilia je stále s námi. Emilie, pokud vím, prezident Macron právě dorazil do Bordeaux.
Reportérka: Ano, prezident Macron dorazil asi před hodinou. Setkal se tam s pracovníky záchranných složek v Bordeaux a ti mu řekli, že klimatické změny skutečně změnily jejich práci. Jsou zvyklí bojovat s požáry v létě, ale tohle je něco úplně jiného. Zeptal se jich, co potřebují. Řekli, že chtějí více vrtulníků, chtějí větší leteckou podporu a v tomto směru již probíhá mezinárodní koordinace.
Naštěstí v posledních 24 hodinách trochu pršelo a vzrostla vlhkost, což pomohlo, ale panují skutečné obavy, protože tento týden se chystá další vlna veder. Mohlo by být, a pravděpodobně i bude, tepleji než 37 stupňů a do soboty nebude pršet, což může podmínky zde opravdu velmi zkomplikovat.
Moderátor: Amelie, moc vám děkuji za reportáž z místa, kde stála vesnice Le Porge na jihozápadě Francie. Zatímco ve Španělsku a Francii nadále zuří intenzivní požáry, v posledních dnech a týdnech došlo k několika požárům také v Anglii, Walesu a Skotsku a všechny oči se upírají na to, jaké bude počasí zde v následujících dnech. Nyní se ke mně připojuje náš meteorolog Liam Dutton.
Liame, co nás čeká?
Meteorolog: No, Matte, to, co západní Evropa v tuto chvíli opravdu potřebuje, je kombinace chladného vzduchu a srážek, ale tento týden se nedočká ani jednoho z toho. Proč? Blíží se totiž další velká vlna veder. Můžeme přesně vidět, co se tady děje. Je to známý pohled – rozsáhlá tlaková výše, která se opět rozprostírá přes celý kontinent a přináší den za dnem slunečné počasí, stoupající teploty a nedostatek srážek. A k tomu všemu bude v polovině týdne v jižních a západních částech Evropy velmi horko. Teploty se budou obecně pohybovat v rozmezí od poloviny do horní části třicítek a na některých místech překročí 40 stupňů, což je přesně to, co nechcete slyšet.
Moderátor: Jak nás tedy ovlivní ta oblast v sytě oranžové a červené barvě?
Meteorolog: Spojené království se sice nachází na okraji této vlny veder, ale v průběhu týdne se dotkne jižních a východních částí země. Jak vidíte, ve středu dosáhnou teploty ve východní Anglii a jihovýchodní Anglii hodnot v rozmezí od nízkých do středních třicítek, ale bude to jen krátkodobé. Trvá to pouze jeden den. Ke konci týdne se tedy ten horký vzduch omezí na Evropu a u nás bude mnohem chladnější a svěží vzduch.
Moderátor: A jak klimatická změna z vědeckého hlediska ovlivňuje tuto vlnu veder?
Meteorolog: Klimatická změna způsobuje, že vlny veder jsou ve Velké Británii, v Evropě i po celém světě intenzivnější, častější a trvají déle. A to vytváří podmínky, v nichž se tyto lesní požáry mohou snadněji šířit a rozhořet.
Moderátor: A s rostoucími globálními teplotami se klimatologové stále více obávají nedávných změn v politice vlád po celém světě. Vzhledem k tomu, jak se vlny veder a požáry šíří po Evropě, jde svět v politickém boji proti klimatickým změnám zpět? Podle analytiků přijali světoví lídři v uplynulých 12 měsících řadu rozhodnutí ve prospěch fosilních paliv, jako například EU, která zmírnila plány na zákaz prodeje nových benzínových a naftových vozidel do roku 2035, což znamená, že nyní by muselo být elektrických pouze 90 % vozidel. V Německu politici upustili od plánů na faktický zákaz nových plynových kotlů a místo toho se rozhodli pro postupnější přechod na obnovitelné zdroje energie. Pak je tu Nový Zéland, kde vládní koalice odhlasovala obnovení průzkumu ložisek ropy a zemního plynu a zrušila tak zákaz zavedený v roce 2018. V Ekvádoru, kde se nachází část amazonského deštného pralesa, prezident Daniel Neboa v rámci opatření na zvýšení efektivity zrušil ministerstvo životního prostředí. Kritici tvrdí, že tento krok oslabil ochranu klimatu. V Brazílii získala státní ropná společnost Petrobas povolení k průzkumnému vrtání v moři poblíž ústí řeky Amazonky. Pokud budou objeveny velké zásoby, mohla by zde do sedmi let zahájit těžbu ropy a zemního plynu. A ve Spojených státech, kde prezident Trump označil změnu klimatu za největší podvod na světě, zrušil „závěr o ohrožení“ (endangerment finding), který představoval právní základ pro regulaci emisí skleníkových plynů u všeho od vozidel až po elektrárny. USA se také oficiálně stáhly z Pařížské dohody, jejímž cílem je omezit nárůst globálních teplot pod 2 stupně Celsia. A tady ve Velké Británii se objevují zprávy, že premiér Andy Burnham brzy schválí plány na nové vrty v Severním moři, což vyvolalo bouřlivé protesty. Skotská ropná a plynová pole Rosebank a Jackdaw již byla schválena konzervativní vládou, ale jejich těžba byla pozastavena v důsledku soudního řízení. Nick Bridges je bývalý diplomat a v letech 2017 až 2023 působil jako zvláštní zástupce Spojeného království při OSN pro změnu klimatu. Nyní je strategickým poradcem pro klimatickou krizi v Chatham House. Děkuji, že jste přišel. Máme tu tedy tyto mimořádné snímky. Upřímně řečeno, dostáváme je každý rok, ale zdá se, že se situace každým rokem zhoršuje. A zároveň, ve stejném období, dochází k celkovému ústupu v politice boje proti změně klimatu, jak jsem právě ukázal. Co se to děje?
Nick Bridges: Jak říkáte, už 20, 30, 40 let varujeme, že to přijde. A vaše reportáž právě ukázala, že je to tady, a to v ještě větším měřítku. A tyto požáry připomínají ty obrovské, které jsme viděli v Rusku, v Kanadě, ve Spojených státech – vedro, sucho. Člověk by si tedy myslel, že to nemůže být jasnější.
Moderátor: Proč si tedy politici myslí, že nezabývat se tím jim přinese hlasy?
Nick Bridges: To je složitá otázka, protože jsme vždy měli drtivou podporu veřejnosti pro přijetí opatření. Myslím si však, že jsme si ještě plně neuvědomili, že téměř veškerá ekonomická opatření v rámci této agendy – čištění ovzduší, změna dopravy, změna energetických systémů – jsou ve skutečnosti pro ekonomiku velmi prospěšná: jsou levnější, vytvářejí mnohem více pracovních míst a přinášejí rozmach nových odvětví po celé zemi. Měla by to tedy být jasná příležitost, zejména pro novou vládu, která říká: „Dobře, zaměřeno na konkrétní místa, vedeno komunitami, zaměřené na blahobyt a zdraví a tak dále. Myslím si tedy, že jsme si to ještě neuvědomili a existuje spousta zájmů ze strany firem i vlády, které tlačí na to, aby se řeklo: ‚Počkejte, zklidněte se, ne tak rychle.‘
Moderátor: Je to ale proto, že debata je vedena v duchu ‚buď životní náklady, nebo změna klimatu‘? Ve skutečnosti by to mohlo být obojí, že?
Nick Bridges: Ano, rozhodně.
Moderátor: A pokud se s klimatickými změnami nevypořádáme, mohlo by to znamenat mnohem větší dopad na životní náklady.
Nick Bridges: Ano. A myslím, že my v mé branži vždycky říkáme, že pokaždé, když se objeví tyhle otřesné záběry, prostě chcete, aby si to lidé spojili s příčinami. A ty příčiny se v tomto případě točí kolem emisí. Víte, po celém světě se uvažuje o ropě z Severního moře. Víte, někteří politici hlásají „vrtat, vrtat“ a tak dále. A v této chvíli je to opravdu naprosto šílené, uvažovat o investicích.
Moderátor: Ale i tato nová britská vláda, vláda Andyho Burnhama, uvažuje o obnovení těžby ropy a plynu. Je to od nich špatné?
Nick Bridges: Ano, bylo by. Tato ložiska byla schválena předchozí vládou, aniž by se vůbec zkoumal dopad emisí z nich na životní prostředí. Proto došlo k přezkoumání. Diskutuje se o tom, že jde možná o taktický tah, že investice ve skutečnosti do Severního moře nepůjdou, protože to není ziskové, nebo že jde o jakýsi politický trumf.
Moderátor: Ale skutečnost, že cítí potřebu z toho udělat taktický tah, mluví za vše.
Nick Bridges: Myslím, že by bylo lepší být upřímný a podívat se například na to, o čem se v souvislosti s Severním mořem mluví poměrně málo – a to na to, jak to zvyšuje celkovou nabídku fosilních paliv. Pokud je nebudeme dovážet ze zahraničí a budeme je těžit v Severním moři, stále tím vytváříte větší trh s fosilními palivy a emisemi. A doslova přiléváte olej do ohně těchto událostí po celém světě.
Moderátor: V této zemi pochází tolik energie z obnovitelných zdrojů. V některých dnech, nevím, asi 70 % elektřiny, kterou spotřebujeme, pochází z větrných elektráren – samozřejmě ne každý den – a velká část také ze solárních elektráren. Je to tím, že politici nepodávají správný obraz, ten dobrý, pozitivní příběh, a že se to, jak víte, přiklání spíše k negativní stránce?
Nick Bridges: No, zaprvé se podívejte na opačnou stranu, podívejte se na ty zájmové skupiny. Ed Miliband v podstatě říká: „Přestaňme přispívat ke změně klimatu.“ V posledních několika letech proti němu vyšlo přes 200 cílených úvodníků. A současná situace – některá média jsou v tomto ohledu naprosto šokující – stejně jako zájmy stojící za médii, vlastnictví médií, agenda médií a agenda mnoha korporací. Navíc mnoho korporací se stará jen o krátkodobou ziskovost. Je tedy potřeba skutečně pochopit politickou agendu, aby bylo jasné, že se ve skutečnosti jedná o nesmírně pozitivní, nesmírně pozitivní příběh pro Zemi. Ale ten příběh musíte podávat správně.
Moderátor: Samozřejmě by ty zájmové skupiny řekly, že to je ta druhá strana, která má politický zájem. Víte, že prosazujete určitou agendu.
Nick Bridges: Agendu, jejímž cílem je učinit planetu obyvatelnou.
Moderátor: Ale zajímavé je, že dokonce i Strana zelených se rozhodla, že bude raději hovořit o sociální nespravedlnosti a životních nákladech než o klimatu. Nepřipadá vám to divné?
Nick Bridges: Myslím, že to je vlastně úplně jiná otázka. Strana Zelených je známá svým postojem ke všem těmto tématům. A potřebují ukázat širšímu spektru voličů, že...
Moderátor: Ale tohle je jejich šance, aby si to dali dohromady, ne?
Nick Bridges: To je. A doufejme, že to udělají. Myslím si však, že na druhém konci politického spektra je to úplně jiná situace. A v zákulisí se odehrává spousta zájmů, jejichž cílem je skutečně vydělávat peníze a pokračovat ve vydělávání peněz v těchto odvětvích. Není pochyb o tom, že tato transformace je náročná. Budou tu vítězové i poražení. Ale pro běžné občany je to naprosto, absolutně pozitivní věc a právě tento pohled musíme Andyho Burnhama povzbudit, aby prosazoval.
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Moderátor: Vítejte zpět. Fotografie, na které jsou zachyceni návštěvníci pláže poblíž Bordeaux sledující apokalyptické požáry, se stala mediální senzací, která se rychle šíří po internetu. Ať už oprávněně či ne, zdá se, že tento snímek vystihuje hrozbu pro náš způsob života, ale také naši zdánlivou lhostejnost k ní. Teď se ke mně z Irska připojuje americký filmař Adam McCabe. Je známý jako režisér komedií jako Anchorman, ale také je silným zastáncem boje proti klimatickým změnám a napsal a režíroval politickou satiru Don't Look Up o tom, jak ignorujeme hrozbu, která se nad lidstvem vznáší. Adame McCabe, vítejte v pořadu. Viděl jste tu fotografii?
Adame McCabe: Mně to ukazuje, jak moc naše zpravodajská média – ne vy, ale velká část z nich – neinformují veřejnost o tom, co se děje, že se nacházíme v kritickém, historickém, bezprecedentním geologickém nouzovém okamžiku, a spousta lidí to stále vnímá jen jako ojedinělé požáry, ojedinělé povodně, vlnu veder, aniž by chápali obrovské síly, které za tím stojí.
Moderátor: Proč si myslíte, že tomu tak je? Protože během pandemie covidu jsme zavedli lockdown. V podstatě jsme úplně změnili své životy, abychom se viru vyhnuli, i když většina z nás pravděpodobně neznala nikoho, kdo by jím trpěl nebo na něj zemřel. A přesto, pokud jde o změnu klimatu, máme tu ty neuvěřitelné záběry požárů, ať už v Malibu v Kalifornii, nebo teď na jihozápadě Francie či ve Španělsku, víte, požáry dokonce i ve Skotsku, že? A všichni se potíme v té vlně veder, a přesto to zřejmě nebereme vážně. Co se to děje?
Adame McCabe: Myslím, že když se podíváte na covid, zpočátku jsme to brali velmi vážně. Všichni nosili roušky, dodržovali odstup, zůstávali doma. Ale myslím, že je těžké odhadnout, jakou moc má ten obrovský peněžní průmysl, finanční trhy, protože mohu mluvit jen za Spojené státy – nakonec Joe Biden prohlásil, že covid skončil, a pak zemřelo dalších 300 000 lidí. Myslím si tedy, že jádrem tohoto popírání a nedostatku znalostí je velký kapitál a to, jak ovlivňuje náš pohled na svět více, než si myslíme, protože pokud jde o klima – podíváte-li se na poslední tři roky a na to, co se děje v Evropě, USA, částech Afriky a Číně – není to vůbec žádné překvapení.
Moderátor: Myslíte si, že zejména v Americe je problém v tom, že boj proti klimatickým změnám, celá otázka klimatu, byla od samého začátku politická? Al Gore natočil ten úžasný film „Nepříjemná pravda“. Byl viceprezidentem. Byl demokrat. Trump už od svého vstupu do politiky neustále opakuje „vrtat, baby, vrtat“. Je to vysoce politická záležitost, zejména ve vaší zemi.
Adame McCabe: Víte, já si to nemyslím. Když se na to podíváte, ten dvoustranný pohled na svět, pokud jde o klima, ve skutečnosti neobstojí. Biden zvýšil počet koncesí na těžbu více než Trump. Obama počet koncesí na těžbu opravdu zvýšil a chlubil se tím. Závěrem je – a můžete se podívat na Spojené království – že tam máte nového premiéra, který nastoupil a hned mluví o těžbě v Severním moři. Ale když se podíváte na dvoustranné politické systémy, je těžké si představit, jak mocný je průmysl fosilních paliv, pokud jde o ovládání vlády, vytváření lží a dezinformací v mainstreamových médiích. A to, co letos v létě skutečně vidíte, je pro lidi jako já jakýsi moment probuzení – jsme si vědomi toho, co se děje s daty o Zemi.
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