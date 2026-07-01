Od Ukrajiny přes Súdán až po Gazu: proč se nemocnice staly terčem války?
28. 7. 2026
Mezinárodní právo stanoví, že během konfliktů lze útočit pouze na vojenské cíle, ale toto pravidlo je běžně ignorováno
Dvakrát denně opouští Ljubov Martynenko podzemní porodnické oddělení, kde pracuje v Chersonu, a jede sanitkou vyzvednout jídlo z jiné nemocnice v „červené zóně“ tohoto ukrajinského města, poblíž řeky Dněpr a ruských sil na druhém břehu.
4. června, těsně před polednem, vozidlo jako obvykle vjelo do areálu městské klinické nemocnice v Luchansku, ale Martynenko, která pracuje také jako porodní asistentka, zaslechla ve vzduchu podivný zvuk. „To letí!“ vykřikla řidička, když si uvědomila, že se poblíž nachází dron.
„Bylo to tak blízko, jen pár metrů od nás, létající krabička s černým okem,“ řekla..
Řidička prudce zařadila zpátečku a dron se na ně vrhl, narazil do boku sanitky a explodoval. Martynenko, zmatená nárazem výbuchu, vběhla do nedaleké kliniky a křičela, že řidička zahynula. Obě však přežily a byly ošetřeny pro lehká zranění od střepin a otřes mozku.
Vozidlo, dar z Itálie, bylo jasně označeno nápisem „ambulanza“ a červeným křížem na střeše – mezinárodně uznávaným právním symbolem ochrany a neutrality. Martynenko měla na sobě červenou neprůstřelnou vestu, kterou často nosí zdravotníci v první linii, aby byli snadno rozpoznatelní.
„Kdyby řidička nezareagovala tak rychle, dron by zasáhl přední část vozidla a my bychom pravděpodobně zemřeli,“ říká. „Ruští operátoři zaútočili přesně na areál nemocnice – a není to ani poprvé, co byl zasažen.“
Tento incident je součástí rostoucího trendu útoků na zdravotnický personál a zdravotnickou infrastrukturu v konfliktních zónách. Od Súdánu přes Myanmar až po Demokratickou republiku Kongo a Afghánistán se počet takových incidentů celosvětově od roku 2021 více než zdvojnásobil.
Pod vlivem ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 a izraelské války v Gaze v roce 2023 dosáhly počty incidentů vrcholu v roce 2024, ale zůstávají na historicky vysoké úrovni – podle koalice Safeguarding Health in Conflict bylo loni ve 33 zemích zdokumentováno více než 2 500 incidentů.
Od března, kdy Izrael zahájil novou ofenzívu v Libanonu, došlo v této zemi podle organizace Safeguarding Health In Conflict k 247 incidentům s dopadem na zdravotní péči a k usmrcení 148 zdravotnických pracovníků, a to navzdory opakovaným příměřím. Minulý měsíc byly v jižním Libanonu během jediného týdne zasaženy tři nemocnice, přičemž většinu ze 150 zraněných tvořili zdravotníci.
Podle mezinárodního práva se nemocnicím, zdravotnickým pracovníkům a zraněným osobám dostává zvláštní ochrany. Jednalo se o základní princip první Ženevské úmluvy z roku 1864, který byl znovu potvrzen před 10 lety, když Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci odsuzující takové útoky.
V praxi se však tato ochrana neustále oslabuje. Útoky na zdravotnická zařízení se staly natolik běžnými, že někteří odborníci nyní považují státní aktéry za ty, kteří je rutinně využívají jako válečnou zbraň.
„Pokud nedokážete ochránit ani nemocnice, které představují první linii humanitární ochrany, povede to k rozpadu celého mezinárodního práva,“ říká Rohini Haar, lékařka urgentní medicíny, která přednáší o lidských právech na Kalifornské univerzitě v Berkeley. „Myslím, že právě to nyní pozorujeme.“
V loňském roce deník Guardian navštívil tři porodnice na frontové linii v Charkově, Slovjansku a Chersonu – na oddělení, kde pracuje Martynenko –, kde byly ženy nuceny rodit ve sklepech, zatímco nad jejich hlavami kroužily drony a v okolí duněly výbuchy.
V posledních několika letech byla drtivá většina útoků provedena státními aktéry, kteří k ospravedlnění těchto útoků stále častěji uplatňují argument „dvojího použití“. Dva z nejhorších pachatelů, Rusko a Izrael, tvrdí, že nemocnice jsou využívány k vojenským účelům, avšak veřejně zveřejňují jen málo důkazů na podporu svých tvrzení.
Právníci však tvrdí, že mezera v právních předpisech týkající se „dvojího použití“ tyto útoky neospravedlňuje, protože mezinárodní právo vyžaduje, aby byl cíl ověřen jako vojenský cíl, aby jakákoli škoda byla přiměřená a aby byla vydána předběžná varování k evakuaci.
U mezinárodních soudů však dosud nedošlo k žádnému samostatnému odsouzení za útok na zdravotnická zařízení. Tyto případy se objevily pouze jako součást širších obvinění z válečných zločinů, jako například ta vznesená proti bosenskosrbským velitelům Stanislavu Galićovi a Dragomirovi Miloševićovi v souvislosti s obléháním Sarajeva.
To zapadá do širšího vzorce nedostatečného vymáhání válečných zločinů, což státům a ozbrojeným skupinám umožňuje jednat téměř beztrestně.
Změnila se také povaha válčení. Drony a letecké údery na velké vzdálenosti bombardují města a mění pojetí vymezeného bojiště, přičemž vojenské cíle jsou nově definovány jako cokoli, co by mohlo přispět k udržení bojeschopnosti ozbrojených sil.
Následky těchto útoků jsou pro civilní obyvatelstvo zničující. Často dochází k lavině úmrtí, kterým by se dalo předejít, a to kvůli nedostatku neodkladné péče a narušení běžné zdravotní péče, ale také proto, že lidé ze strachu přestávají navštěvovat nemocnice. To vede k porodům bez lékařské pomoci, nárůstu nemocí, kterým se dalo předejít, a k vypuknutí epidemií v důsledku zastavení očkování.
Dopady mohou trvat desítky let, varují lékařští odborníci, zejména pokud jsou zabiti kvalifikovaní pracovníci.
Liz Hardingová, zástupkyně humanitární organizace Lékaři bez hranic, říká: „Humanitární pracovníci a nemocnice nyní musí téměř ospravedlňovat, proč bychom neměli být terčem útoků, místo aby se museli vysvětlovat ti, kdo tyto útoky provádějí.“
Po dvou týdnech volna se Martynenko vrátila do práce a dvakrát denně vyzvedává jídlo z Luchanského pro pacientky na porodnickém oddělení, vždy však ve strachu. Záznamy z bezpečnostních kamer z útoku zřejmě ukazují, že sanitka byla zasažena jen něco málo přes metr od kráteru, který zanechala předchozí exploze.
„Po tom útoku se bojím chodit do práce, zvlášť když slyším jakýkoli bzučivý zvuk,“ říká. „Svou práci ale musím dělat.“
Zdroj v angličtině ZDE
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