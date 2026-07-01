Pozor na povážlivé věci, aneb poučení z vlády císaře Františka
28. 7. 2026 / Boris Cvek
Ve Velkých dějinách zemí Koruny české (svazek XI.a) jsem narazil na níže citovanou pasáž. Docela mě oslovila. Jde o císaře Františka, prvního císaře rakouského (začal vládnout v roce 1792 jako císař Svaté říše římské, ale tu zrušil Napoleon). Není vám to povědomé?
„Současníkům byla známá císařova náruživost udílet bezpočet audiencí. Proto se každý týden hrnulo do Hofburgu velké množství lidí, které byl císař ochoten vyslechnout a své odpovědi jim sděloval většinou přímo ve vídeňském nářečí (německy vlastně neuměl, neboť byl vychován a prvotně vzdělán v italštině) – ti šťastlivější si odnášeli domů papírek s povzbudivými slovy: povoluje se podpora ve výši jednoho sta zlatých. Tento způsob panování nazývali někteří současníci patriarchálním, tedy otcovským; zvláště si cenili císařova osobního přístupu k poddaným, jeho zájmu o ně, jeho zdánlivé všemohoucnosti. Malé, cizí lidičky měl František raději než své bratry a některé dvořany, jejichž popularity… se obával. (…) Každý úředník se musel držet přísně zákona a předpisů už jen z obavy, že jím zpracovaný akt by se mohl dostat až k císaři. Rozhojnění úřední agendy činilo již fyzicky nemožným to, co bylo uplatňováno ještě v tereziánském a josefinském období, aby totiž panovník rozhodoval osobně ve všech, i těch méně podstatných otázkách. Později zcela převážila panovníkova vrozená nedůvěra, jeho intelektuální průměrnost, nepružnost a strnulost, a ačkoli bylo zřejmé, že státní aparát je zastaralý a nevýkonný, a že špatně placené nižší úřednictvo je nespolehlivé a náchylné ke korupci, nebyl František I. ochoten cokoliv měnit na zaběhaném chodu věcí… Jednání sekcí státní konference a dvorských úřadů obyčejně utonula v nekonečných, stereotypně se opakujících řečech a možnosti dalekosáhlých revolučních důsledků i každého nevinného návrhu na nějakou změnu. Návrh se na konci jednání obyčejně ukázal povážlivým – toto slovo bylo ve státní radě velmi oblíbeno – a skončil v registratuře. I důležité záležitosti vyžadující rychlé řešení končily v nekonečném instančním řízení, trvajícím i několik roků, až se věci vyřešil samy.“ Str. 193-194
A tohle vlastně taky stojí za citování:
„Pro pozdně osvícenskou epochu je vůbec charakteristické, že mnozí osvícenci-zednáři, vstoupivší do státních služeb a úřadů, se nyní obracejí proti svým někdejším ideovým souputníkům a stávají se ztělesněním opaku toho, co po velkou část života zastávali. Někdy je těžké posoudit, do jaké míry stála v pozadí jejich motivace vypočítavost a do jaké míry strach z perzekuce či pouhý oportunismus, který je kdysi přivedl i do řad osvícenců. Nelze ani vyloučit, že někteří považovali toto jednání za morálně odůvodnitelné a plně „kompatibilní“ se svými dřívějšími postoji a nepociťovali žádnou velkou diskontinuitu. Přimkli se zkrátka ke státnímu zájmu, což jistě také obsahovalo mocenské ztotožnění se s osvícenským rozumem a představovalo i lákavou možnost pokračovat ve střízlivém „osvěcování“ svého okolí, tentokrát prostřednictvím služby protiosvícenskému státu.“ Str. 187
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