Německo financuje izraelské válečné zločiny
28. 7. 2026
Izraelští osadníci zapálili dvě mešity na okupovaném Západním břehu, uvedli palestinští představitelé.
Germany has approved almost 800 million euros ($913m) in arms export licences to Israel in the first five months of 2026, more than in the previous 20 months combined.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 27, 2026
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K tomuto incidentu došlo po střelbě, ke které došlo o víkendu a při níž zahynuli čtyři Palestinci a dva izraelští vojáci.
Israeli settlers set fire to two mosques in the occupied West Bank, Palestinian officials said.— Channel 4 News (@Channel4News) July 27, 2026
This comes after after a shooting incident over the weekend, with four Palestinians and two Israeli soldiers killed. pic.twitter.com/6eZ784N3B8
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA | Izraelské síly postupují hlouběji do Gazy V rámci nové eskalace napětí izraelské okupační síly údajně posunuly „žlutou linii“ hlouběji do Gazy a postupují na východ směrem k ulici Salah al-Din ve čtvrtích Al-Tuffah a Al-Shujaiya. Izraelské síly rovněž vztyčily svou vlajku nad palestinskými domy v ulici Meshta ve čtvrti Al-Shujaiya, čímž ještě více zpřísnily omezení pro palestinské obyvatele.
Všichni tito novináři v Gaze byli zabiti Izraelem.
🚨BREAKING | Israeli Forces Advance Deeper into Gaza— Gaza Notifications (@gazanotice) July 27, 2026
In a new escalation, Israeli occupation forces have reportedly expanded the “yellow line” deeper into Gaza, advancing eastward toward Salah al-Din Street in the Al-Tuffah and Al-Shujaiya neighborhoods.
Israeli forces also… pic.twitter.com/QyCktGEg4j
Takto vypadala včerejší noc v Gaze: izraelský letecký útok zasáhl obytný dům v ulici Mushtaha, východně od města Gaza, čímž poškodil okolní domy a několik z nich zapálil.
All of these journalists in Gaza were killed by Israel pic.twitter.com/R96DCGkbkA— HatsOff (@HatsOffff) July 27, 2026
Tisíce rodin v Gaze jsou zcela závislé na humanitární pomoci, mezinárodní humanitární organizace však uvádějí, že finanční prostředky se tenčí. Izraelské útoky zničily zemědělskou půdu a podniky, čímž těmto rodinám znemožnily, aby se samy uživily.
🚨This is what last night looked like in Gaza: an Israeli airstrike targeted a residential building on Mushtaha Street, east of Gaza City, damaging surrounding homes and setting several of them ablaze.— Gaza Notifications (@gazanotice) July 27, 2026
27.06.2026 pic.twitter.com/bg7iZB7dcm
Zdravotnické organizace konstatují, že blokáda Západního břehu ze strany izraelských ozbrojených sil brání přístupu k neodkladné zdravotní péči.
Thousands of families in Gaza depend entirely on humanitarian aid, but international aid organisations say funding is drying up. Israeli attacks have destroyed farmland and businesses, wiping out their ability to support themselves.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 27, 2026
Al Jazeera’s Tareq Abu Azzoum reports. pic.twitter.com/P68ZKYmQl3
Izrael zabil tohoto 18letého Palestince, když byl na cestě koupit si sladkosti na oslavu ukončení střední školy. Khaled Zaki Al-Breem je jedním z více než 1 100 Palestinců, kteří byli zabiti od „příměří“ z října 2025.
IDF West Bank lockdown blocking emergency healthcare access, medical groups say https://t.co/YbN8ObfyIw— Haaretz.com (@haaretzcom) July 27, 2026
Izraelské okupační síly unesly během posledních dvou dnů 240 Palestinců na okupovaném Západním břehu Jordánu
Israel killed this 18-year-old Palestinian while on his way to buy sweets to celebrate finishing high school.— AJ+ (@ajplus) July 27, 2026
Khaled Zaki Al-Breem is one of more than 1,100 Palestinians who have been killed since the October 2025 “ceasefire.” pic.twitter.com/KllJGMnKMy
Israeli occupation forces kidnapped 240 Palestinians across the occupied West Bank during the past two days pic.twitter.com/8F9dt819fh— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) July 26, 2026
Izrael krade olivovníky v jižním Libanonu. Snímky před tím a po tom, co Izrael vytrhal z libanonské půdy více než 600 olivovníků – z nichž mnohé byly staré přes 500 let. Stromy starší než většina moderních států. Jedná se o akt ekocidy. Jedná se o zemědělskou krádež. Útok na dědictví, identitu, kulturu, historii a pouto lidu s jeho zemí.
Israel is stealing olive trees from South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) July 27, 2026
The before and after of Israel ripping more than 600 olive trees from Lebanese land — many over 500 years old.
Trees older than most modern countries.
This is an act of ecocide. This is agricultural theft.
An assault on… pic.twitter.com/ViKEinIbnf
Jak dlouho bude tato nespravedlnost ještě trvat?
„Můj syn seděl na klíně mé ženy, když ho izraelská armáda zastřelila“ | Sunday Times
How long will this injustice continue? pic.twitter.com/fUlXIGMyOZ— Samah Salah (@SamahSa62839767) July 26, 2026
Izraelští vojáci při noční operaci v Betlémě zničili palestinská auta a majetek.
‘My son was on my wife’s lap when the IDF shot him dead’ | Sunday Times pic.twitter.com/yGeaiQMlF4— Adil Haque (@AdHaque110) July 26, 2026
Israeli soldiers destroyed Palestinian cars and property in Bethlehem overnight operation. pic.twitter.com/9mbyO6VsTv— HatsOff (@HatsOffff) July 27, 2026
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