Německo financuje izraelské válečné zločiny

28. 7. 2026

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Německo v prvních pěti měsících roku 2026 schválilo licence na vývoz zbraní do Izraele v hodnotě téměř 800 milionů eur (913 milionů dolarů), což je více než za předchozích 20 měsíců dohromady.Izraelští osadníci zapálili dvě mešity na okupovaném Západním břehu, uvedli palestinští představitelé.

K tomuto incidentu došlo po střelbě, ke které došlo o víkendu a při níž zahynuli čtyři Palestinci a dva izraelští vojáci.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA | Izraelské síly postupují hlouběji do Gazy V rámci nové eskalace napětí izraelské okupační síly údajně posunuly „žlutou linii“ hlouběji do Gazy a postupují na východ směrem k ulici Salah al-Din ve čtvrtích Al-Tuffah a Al-Shujaiya. Izraelské síly rovněž vztyčily svou vlajku nad palestinskými domy v ulici Meshta ve čtvrti Al-Shujaiya, čímž ještě více zpřísnily omezení pro palestinské obyvatele.

Všichni tito novináři v Gaze byli zabiti Izraelem. Takto vypadala včerejší noc v Gaze: izraelský letecký útok zasáhl obytný dům v ulici Mushtaha, východně od města Gaza, čímž poškodil okolní domy a několik z nich zapálil. Tisíce rodin v Gaze jsou zcela závislé na humanitární pomoci, mezinárodní humanitární organizace však uvádějí, že finanční prostředky se tenčí. Izraelské útoky zničily zemědělskou půdu a podniky, čímž těmto rodinám znemožnily, aby se samy uživily. Zdravotnické organizace konstatují, že blokáda Západního břehu ze strany izraelských ozbrojených sil brání přístupu k neodkladné zdravotní péči.Izrael zabil tohoto 18letého Palestince, když byl na cestě koupit si sladkosti na oslavu ukončení střední školy. Khaled Zaki Al-Breem je jedním z více než 1 100 Palestinců, kteří byli zabiti od „příměří“ z října 2025. Izraelské okupační síly unesly během posledních dvou dnů 240 Palestinců na okupovaném Západním břehu Jordánu

Izrael krade olivovníky v jižním Libanonu. Snímky před tím a po tom, co Izrael vytrhal z libanonské půdy více než 600 olivovníků – z nichž mnohé byly staré přes 500 let. Stromy starší než většina moderních států. Jedná se o akt ekocidy. Jedná se o zemědělskou krádež. Útok na dědictví, identitu, kulturu, historii a pouto lidu s jeho zemí.

Jak dlouho bude tato nespravedlnost ještě trvat?

„Můj syn seděl na klíně mé ženy, když ho izraelská armáda zastřelila“ | Sunday Times Izraelští vojáci při noční operaci v Betlémě zničili palestinská auta a majetek.

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Obsah vydání | 28. 7. 2026