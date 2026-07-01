Vláda se postavila za národní parky. Destabilizující pravidla nepodpoří
28. 7. 2026
Návrh poslance Jana Bureše (ODS) a skupiny poslanců cílil na revizi pravidel v národních parcích (1), která byla dojednána a schválena v roce 2017 po dlouhých odborných i veřejných debatách (2). Tato pravidla zajišťují jasnou prioritu ochrany přírody, dlouhodobou koncepci a stabilní rozvoj obcí uvnitř parků.
Odmítavé stanovisko vlády (3) je důležitým krokem k udržení stability nejcennějších území české přírody. Hnutí DUHA však upozorňuje (4), že samotné negativní stanovisko vlády neznamená automatický konec návrhu. Poslanecká sněmovna jej může začít projednávat a v rámci druhého čtení se mohou objevit pozměňovací návrhy, které by se pokusily ochranu národních parků rozvolnit.
Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, říká:
„Nesouhlasné stanovisko vlády k tomuto návrhu je správné a logické. Pravidla pro národní parky z roku 2017 fungují, přinesla klid a jasnou vizi jak pro ochranu divoké přírody, tak pro místní obyvatele. Je dobře, že vláda nepodporuje zbytečné otevírání zákona. Nyní je klíčové, aby stejně zodpovědně přistoupili k návrhu i poslanci a poslankyně a odmítli jakékoli snahy o oslabování ochrany našich nejvzácnějších území."
Poznámky
1 https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=261
2 https://hnutiduha.cz/aktualne/rozhodnuto-mame-nova-pravidla-pro-narodni-parky-divoka-priroda-v-nich-bude-prevazovat-neni/
3 https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-27--cervence-2026-228161/
4 https://hnutiduha.cz/aktualne/ods-navrhuje-destabilizovat-narodni-parky/
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