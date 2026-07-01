Vláda se postavila za národní parky. Destabilizující pravidla nepodpoří

28. 7. 2026

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tisková zpráva Hnutí Duha

Vláda na pondělním jednání vyjádřila nesouhlas s návrhem poslance Jana Bureše a dalších poslanců ODS. Ti předložili v Poslanecké sněmovně novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou se znovu snaží změnit pravidla fungování národních parků. Vláda tak deklarovala, že nehodlá zasahovat do platných pravidel a stabilního režimu ochrany divoké přírody. Návrh míří do Poslanecké sněmovny s negativním stanoviskem vlády, rozhodovat o novele však budou poslanci. Pokud ji propustí do druhého čtení ve Sněmovně, bude hrozit předkládání pozměňovacích návrhů, které by mohly ochranu parků oslabit. 



Návrh poslance Jana Bureše (ODS) a skupiny poslanců cílil na revizi pravidel v národních parcích (1), která byla dojednána a schválena v roce 2017 po dlouhých odborných i veřejných debatách (2). Tato pravidla zajišťují jasnou prioritu ochrany přírody, dlouhodobou koncepci a stabilní rozvoj obcí uvnitř parků.

Odmítavé stanovisko vlády (3) je důležitým krokem k udržení stability nejcennějších území české přírody. Hnutí DUHA však upozorňuje (4), že samotné negativní stanovisko vlády neznamená automatický konec návrhu. Poslanecká sněmovna jej může začít projednávat a v rámci druhého čtení se mohou objevit pozměňovací návrhy, které by se pokusily ochranu národních parků rozvolnit.

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, říká:
„Nesouhlasné stanovisko vlády k tomuto návrhu je správné a logické. Pravidla pro národní parky z roku 2017 fungují, přinesla klid a jasnou vizi jak pro ochranu divoké přírody, tak pro místní obyvatele. Je dobře, že vláda nepodporuje zbytečné otevírání zákona. Nyní je klíčové, aby stejně zodpovědně přistoupili k návrhu i poslanci a poslankyně a odmítli jakékoli snahy o oslabování ochrany našich nejvzácnějších území."

Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic


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Obsah vydání | 28. 7. 2026