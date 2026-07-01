Nejšílenější doplňkové volby ve Velké Británii! Nigel Farage proti muži s odpadkovým košem na hlavě. Kdo získá mandát?
28. 7. 2026 / Daniel Rolc
„Strávíme léto sledováníM Clactonu, klamných doplňkových voleb, kde jeden z kandidátů je komická postava plná odpadu a tou druhou je hrabě Binface.“ Okomentovala situaci Hannah Spencerová, poslankyně za britskou The Green party.
Britská politika. Černý čaj s mlékem. Sněmovna vzájemně se překřikujících poslanců a premiéři co nevydrží ani polovinu funkčního období. Kromě nově nastupujícího premiéra, Andrewa Burnhama, otřásá Británií i jiná zpráva.
Nigel Farage, předseda krajně pravicové strany Reform UK se dostal na tenký led. „Omylem“ zapomněl uvést v majetkovém prohlášení dar pěti milionů britských liber od kryptoměnového investora Christophera Harborna. Tím se dostal do hledáčku parlamentní komise pro etické normy. V současné době se vyšetřuje, zda porušil pravidla, či nikoliv.
Farage sám se hájí slovy, že šlo pouze o „bezpodmínečný dar“ a dále, že může peníze utratit „klidně i za auta“ pokud bude chtít. Hlavním otazníkem se stává skutečná motivace daru. Reform UK se po deseti letech opakovaných neúspěchů mainstreamových stran stává populární. Příští volby by klidně mohly z Farage udělat nového premiéra. Otázkou potom je, jestli by darované peníze mohly posloužit jako páka nebo prostředek k lepšímu přístupu.
Skandál na reputaci předsedy a celé strany určité šrámy zanechal. Kauza bývalého premiéra Keira Starmera, ohledně darů v celkové hodnotě sto tisíc liber, se najednou nezdá tak velká. Reform UK se vyprofilovala jako strana zastupující prostý lid proti establishmentu, který jen bere a krade. Tahle kauza jejich pověst nenávratně narušila.
Reakce Nigela Farage byla silná. Rezignoval na post poslance a spustil tím doplňovací volby ve svém volebním okresu, Clactonu. Ospravedlnil to slovy „Nechme lidi rozhodnout. Ať mě soudí lidé, ne westminsterská elita.“
Ostatní strany to vidí jinak. Celou situaci označují za mediální cirkus a naprosté plýtvání veřejných zdrojů. Existuje i možnost, že dojde ještě k dalším volbám, pokud bude Faragovi suspendován poslanecký mandát za neuvedený dar. Nezávisle na tom, jestli Farage tyhle volby vyhraje. Hlavní strany se tedy rozhodly volby bojkotovat. Conservatives, Labour, Liberal democrats ani The Green party nebudou do voleb posílat vlastní kandidáty. Čili místo Farage vs. establishment se rýsuje úplně nová situace.
Nelze říct, že by o vyzyvatele byla nouze. Celkem kandiduje na post poslance 34 kandidátů. To je na lokální volby rekordní číslo, většinou kandiduje jen hrstka kandidátů. Kromě značného počtu nezávislých kandidátů a kandidátů z menších stran se voleb účastní čtveřice bizarních postaviček. První trojice pochází ze strany „oficiální strana šílených běsnících monster“. Jsou to lidé v absurdních kostýmech s ještě absurdnějším programem.
· Zbavíme se DPH, protože nepřináší žádnou přidanou hodnotu.
· Každý volič bude mít možnost být jednou v životě na patnáct minut premiérem
· Přejmenujeme Clacton na „Eric“
Ze všech 33 kandidátů, je tu jeden jediný, který dělá Faragovi vrásky. Hrabě Binface (Odpadkohlav). Říká o sobě, že je intergalaktický bojovník, který pochází z planety Sigma IX, taktéž je vůdce tzv. reciklonů. Jedná se o povedený kostým komika Jonathana Harveyho. Původně jako Lord Buckethead (Kýblohlav) stanul proti Therese May (premiérce v letech 2016 – 2019). Z důvodu „prohrané bitvy o copyright“ musel kbelík vyměnit za popelnici a vznikl Hrabě Binface.
Jeho program je stejně vážný jako program běsnících monster. Chce vám snížit daně a zvýšit je všem ostatním, přejmenovat ondýnský most a postavit jeden dostupný byt. Nebezpečím pro Nigela Farage se stává z jednoduchého důvodu. Ačkoliv Farage dominuje Clactonu s 35 % hlasů, 65 % ho nesnáší. Právě on byl hlavní postavou za velmi nepopulárním brexitem. Existují obavy, že se 65 % běžně roztříštěných voličů spojí a zvolí si Hraběte.
Je to samozřejmě přesah a všeobecně se očekává výhra Farage. Ačkoliv je velmi kontroverzní a polarizující, hlasovat pro muže s odpadkovým košem na hlavě je jiná kategorie. Tipuji, že spoustu voličů zůstane doma a Farage získá absolutní většinu.
Otázkou je, jestli to splní svůj cíl. Co si Farage představoval, bylo odvést pozornost od původního skandálu a upevnit si svou pozici jako vítězný bojovník proti establishmentu. Nepovedlo se mu ani jedno. Doplňkovými volbami na sebe jen připoutal pozornost a establishment (hlavní politické strany) se voleb neúčastní. Hrabě Binface, ať vyhraje nebo prohraje, udělal celou situaci ještě grotesknější a mediálně atraktivní.
V Česku ještě není fenomén satirických kandidátů tak rozvinutý. Kromě mimozemšťanů kandidujících do poslanecké sněmovny a Balbínovy poetické strany tu žádná jiná není. Je to signál toho, že voliči ještě nejsou v náladě „pálit“ své hlasy volbou pro jednoho z těchto kandidátů (existuje nulová šance jejich zvolení) a stále věří v možnost něco změnit. Na druhou stranu by nám Jožin z Bažin, nebo Rákosníček na kandidátce mohli zpestřit volební zážitek.
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