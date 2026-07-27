Hospice a nové vynálezy českých vědců v boji s rakovinou
27. 7. 2026 / Boris Cvek
Tak máme nové a nové triumfy nejen Donalda Trumpa, ale také českých vědců. Zejména v boji proti rakovině. Léčba se dramaticky lepší. Probral jsem s AI stav českých hospiců. Sedmdesát až osmdesát procent lidí, kteří tam umírají, umírají na rakovinu.
Snad každá česká rodina má zkušenost s umíráním na rakovinu, často hrůzným, často jde o mladé lidi, matky malých dětí, malé děti samotné. Náklady na léčbu i v těch nejbohatších zemích jsou téměř neúnosné, moderní, inovativní léčba navíc typicky prodlužuje život jenom marginálně nebo vůbec ne – za obrovské peníze a hrozné vedlejší účinky.
Často se mluví o nízko rostoucích plodech, čili vše, co se dalo „snadno“ objevit, bylo již objeveno. To se říkalo i kolem roku 1900. Mimochodem: my máme v léčbě rakoviny mnoho skutečných triumfů, ale neumíme se z nich poučit.
Jedním z nich je cisplatina. Náhodný objev z roku 1965, publikovaný jako lék proti rakovině (u myší s leukemií) v Nature 1969. Rosenberg zkoumal vliv elektrického proudu na roztok s bakteriemi. Ukázalo se, že bakterie se přestávají dělit, protože se do roztoku uvolňuje z elektrody látka známá už z 19. století. Nikdo tehdy netušil, že se v 80. letech stane zázračným lékem proti metastazující rakovině varlat. V roce 1970 rozsudek smrti. V roce 1990 téměř jistota úplného vyléčení.
Připomeňme ještě, že nemáme na hospice peníze. Hospice musejí každý rok bojovat o své přežití. Ani na domovy důchodců. Ani na péči o lidi s demencí. Ale na smršť světových výsledků v onkologii, ať už jde o nové drahé léky nebo vědecké výsledky, samozřejmě peníze máme.
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