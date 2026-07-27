HRW: USA a Írán vyhrožují útoky na civilní infrastrukturu
27. 7. 2026
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Dne 23. července Trump prohlásil: „Od této chvíle, kdykoli Íránská islámská republika vystřelí na loď v Hormuzském průlivu, ať už rakety nebo drony nebo jakýmkoli jiným zařízením či zbraní, Spojené státy vybombardují a zničí JEDEN MOST NEBO ELEKTRÁRNU, včetně těch, které se nacházejí v blízkosti hlavního města Teheránu nebo přímo ve městě.
Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu, zveřejnil 22. července na X příspěvek, v němž uvedl: „Pokud nebude zajištěna naše bezpečnost, žádná infrastruktura nebude v bezpečí.“
Válečné právo zakazuje úmyslné útoky na civilní objekty a útoky, u nichž je očekávaná škoda na civilním obyvatelstvu nepřiměřená ve srovnání s předpokládanou přímou vojenskou výhodou. Osoby, které se dopustí závažného porušení válečného práva s trestním úmyslem – tedy úmyslně nebo z nedbalosti – se dopouštějí válečných zločinů.
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