HRW: USA a Írán vyhrožují útoky na civilní infrastrukturu

27. 7. 2026

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Prezident Donald Trump 24. července 2026 oznámil, že Spojené státy zvažují „masivní útok“ na Írán v návaznosti na porušení příměří a memoranda o porozumění mezi USA a Íránem. Vedoucí představitelé USA a Íránu vyhrožují odvetnými útoky na cíle, které by mohly zasáhnout civilní infrastrukturu, což je v rozporu s válečným právem, upozorňuje Human Rights Watch (HRW).

Dne 23. července Trump prohlásil: „Od této chvíle, kdykoli Íránská islámská republika vystřelí na loď v Hormuzském průlivu, ať už rakety nebo drony nebo jakýmkoli jiným zařízením či zbraní, Spojené státy vybombardují a zničí JEDEN MOST NEBO ELEKTRÁRNU, včetně těch, které se nacházejí v blízkosti hlavního města Teheránu nebo přímo ve městě.


Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu, zveřejnil 22. července na X příspěvek, v němž uvedl: „Pokud nebude zajištěna naše bezpečnost, žádná infrastruktura nebude v bezpečí.“ 

Válečné právo zakazuje úmyslné útoky na civilní objekty a útoky, u nichž je očekávaná škoda na civilním obyvatelstvu nepřiměřená ve srovnání s předpokládanou přímou vojenskou výhodou. Osoby, které se dopustí závažného porušení válečného práva s trestním úmyslem – tedy úmyslně nebo z nedbalosti – se dopouštějí válečných zločinů.


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Obsah vydání | 27. 7. 2026