Evropa v přímém přenosu: Úředníci varují, že divoké požáry by mohly hořet ještě v listopadu
27. 7. 2026
Požár v Gironde „ještě neskončil“ a „nemá obdoby v historii Francie“, uvedla regionální prefektka
Lesní požár v Gironde „nemá obdoby v historii Francie“, protože „se řídí vlastní logikou, nikoli žádným známým vzorem“, varovala prefektka regionu Nouvelle-Aquitaine Sophie Brocasová.
Při informování médií o boji s požárem uvedla, že neustále se měnící charakter požáru nutí hasiče, aby se „neustále přizpůsobovali“ daným okolnostem.
Varovala, že požár „ještě neskončil“ a zůstává „mimořádně nebezpečný“.
„Naší absolutní prioritou je zachraňovat životy,“ řekla.
Španělská meteorologická služba varuje před další ‚dlouhou‘ vlnou veder od středy
Španělská státní meteorologická agentura Aemet právě vydala nové varování, v němž uvádí, že vlna veder, která by měla začít ve středu, bude „dlouhá“ a „potrvá přinejmenším do neděle“, přičemž „riziko požáru vzroste na extrémní úroveň, což zkomplikuje hašení“.
Zpráva agentury Aemet varuje před „významnou, ba dokonce mimořádnou úrovní nebezpečí“ pro osoby vykonávající venkovní aktivity a ohrožené skupiny, včetně seniorů a lidí s kardiovaskulárními onemocněními.
Očekává se, že teploty v několika částech země dosáhnou téměř 40 °C nebo tuto hranici dokonce překročí.
Divoké požáry v oblasti Bordeaux zasáhly místní ekonomiku, varuje ministr
Požáry v okolí Bordeaux v jihozápadní Francii zasáhly regionální ekonomiku, uvedl ministr financí Roland Lescure.
Tento region je jedním z center francouzské výroby vína a významným centrem cestovního ruchu, poznamenala agentura Reuters.
„Je to jako hrom z čistého nebe pro oblast, která by se bez toho obešla,“ řekl Lescure novinářům.
Úředníci EU varovali, že divoké požáry by mohly hořet ještě až do začátku listopadu, což hrozí, že tento rok překoná dosavadní rekordy v rozloze území zničeného plameny.
Úředník Evropské komise uvedl, že sezóna požárů začala v dubnu a mohla by trvat až do začátku listopadu. Evropská komisařka pro reakci na krizové situace Hadja Lahbibová uvedla, že je pravděpodobné, že škody způsobené požáry překročí dosavadní rekordy.
Výkonná moc EU koordinovala vyslání sedmi letadel a čtyř vrtulníků do Francie, stejně jako šesti letadel a tří hasičských týmů specializovaných na lesní požáry do Španělska, poté co obě země aktivovaly mechanismus nouzové pomoci Unie.
Do regionu Bordeaux byli rovněž vysláni úředníci EU, aby pomohli místním úřadům, které se potýkají s obrovským požárem v departementu Gironde, jenž spálil plochu čtyřikrát větší než Paříž.
Úředníci zdůraznili bezprecedentní povahu těchto požárů, které se rychle šíří po rozsáhlých oblastech.
Nedávný požár v jižním Španělsku, při kterém zahynulo 13 lidí, se šířil rychlostí 6 km za hodinu, zatímco hasiči na zemi dokážou zasahovat proti požárům, které se pohybují rychlostí 300 m za hodinu.
EU zvyšuje počet hasičských letadel nasazených ve Francii na 11, uvedla komisařka
Evropská unie zvyšuje počet hasičských letadel a vrtulníků vyslaných na pomoc při hašení požárů zuřících v jihozápadní Francii, sdělila agentuře AFP šéfka krizového řízení EU.
„V současné době máme na místě nasazeno devět letadel a zítra jich bude 11, které čerpáme z naší evropské strategické rezervy,“ uvedla komisařka EU Hadja Lahbibová.
Macron v pondělí odpoledne navštíví jihozápadní region Francie zpustošený divokými požáry
Prezident Emmanuel Macron v pondělí zamíří do oblasti zpustošené lesním požárem v jihozápadní Francii, aby vyjádřil podporu hasičům a místním úředníkům.
Tak to uvádí Elysejský palác, informuje agentura AFP.
Dr. Theodore Keeping, odborník na analýzu extrémního počasí a lesních požárů z Imperial College London, se k požárům v Evropě vyjádřil takto:
Klimatická změna způsobuje, že se tyto podmínky stávají mnohem pravděpodobnějšími a intenzivnějšími, a proto jsme v celé Evropě svědky mnohem extrémnějších lesních požárů.
„Dopady těchto požárů přesahují evakuace a zničený majetek. Z vědeckého hlediska bychom očekávali závažné ekonomické dopady v důsledku narušení běžného chodu a kouř z velkých lesních požárů je smrtelný. Odhady hovoří o více než 100 000 nadměrných úmrtí po celém světě v důsledku vystavení kouři z lesních požárů.“
Divoké požáry se často šíří, když se spojí horké, větrné a suché podmínky, ale závažné požáry mohou vytvářet své vlastní jedinečné povětrnostní systémy. Jedním z nejvýraznějších příkladů jsou mraky pyrocumulonimbus, neboli bouřky vyvolané ohněm, které představují nejzávažnější formu požárních mraků.
Stručně řečeno, mraky pyrocumulonimbus, neboli „pyroCb“, jsou gigantické bouřkové mraky, které vznikají v důsledku lesního požáru.
Obrovské požáry vyzařují velké množství energie a tepla, které rychle stoupají v kouřovém sloupci. Když sloupec kouře vystoupá dostatečně vysoko, nízký atmosférický tlak způsobí ochlazení vzduchu, vlhkost se kondenzuje a vytvoří mrak. Takové mraky mohou vyvolávat blesky a větrné podmínky.
Je-li požár dostatečně rozsáhlý a intenzivní, může kouřový sloup, který vytváří, vytvořit mrak typu pyrocumulonimbus, jenž může dosáhnout výšky 10–15 km a proniknout do stratosféry. NASA je nazývá „ohnivým drakem mezi mraky“.
„Jedná se o plnohodnotnou bouřku, která se tvoří uvnitř oblaku kouře z požáru,“ říká Rick McRae, mimořádný profesor z výzkumné skupiny zabývající se lesními požáry na Univerzitě Nového Jižního Walesu (UNSW). „Tyto jevy dosahují do atmosféry výšky přibližně 10 000 kubických kilometrů, takže mají velký dopad.“
Požár v Gironde se „stabilizoval“, ale „není pod kontrolou“, říká ministr a varuje, že sezóna lesních požárů „zdaleka neskončila“
V Paříži právě informuje francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez média o nejnovějším vývoji v souvislosti s lesními požáry po mimořádném zasedání, kterému předsedal prezident Emmanuel Macron.
Uvádí, že letošní divoké požáry jsou „zcela výjimečné“ – od začátku roku shořelo přes 116 000 hektarů lesů a vegetace, což je výrazně nad průměrem a daleko přesahuje celkových 70 000 hektarů zaznamenaných v loňském roce.
K požáru v departementu Gironde uvádí, že je „stabilizovaný“, ale „není pod kontrolou“ a jeho zvládnutí zůstává „velmi komplikované“, přičemž bylo pozorováno několik „bezprecedentních“ jevů, včetně pyrocumulonimbusových mraků, které byly ve Francii zaznamenány vůbec poprvé.
Nuñez opakovaně děkuje záchranným složkám za jejich dosavadní práci, ale unaveně varuje, že „sezóna zdaleka neskončila“.
Z domácího hlediska ho také zvláště rozčilují některé „směšné“ reportáže kritizující francouzskou leteckou hasičskou flotilu, která je podle něj velmi rozmanitá a na hašení požárů dobře připravená.
Sánchez varuje před dezinformacemi o divokých požárech, slibuje pomoc při obnově a žádá o „mimořádnou opatrnost“ před novou vlnou veder
Španělský premiér Pedro Sánchez hovoří v Castellónu, kde pořádá tiskovou konferenci po návštěvě místního předsunutého velitelského stanoviště.
Varuje před „množstvím dezinformací“ a konspiračními teoriemi šířícími se na sociálních sítích ohledně příčin požárů.
Hovoří o nutnosti, aby lidé byli o požárech a jejich příčinách řádně informováni, a kritizuje ty, kteří využívají sociální sítě k šíření hoaxů a falešných zpráv.
V posledních dnech se na sociálních sítích šíří nepravdivé zprávy, které tvrdí, že požáry byly úmyslně založeny s cílem vyčistit pozemky pro nové solární elektrárny nebo prozkoumat nové oblasti pro těžbu nerostných surovin.
„Bohužel během této mimořádné situace vidíme spoustu falešných zpráv,“ říká Sánchez. „A to lidem přináší jen další obavy a úzkost.“
Sánchez jasně přičítá tyto požáry „klimatické krizi“, jak uvedl ve svém prohlášení dnes ráno.
Dodává, že vláda přijme nová opatření zaměřená na pomoc lidem postiženým požáry a ve spolupráci s místními úřady „začne posuzovat rozsah způsobených škod“.
S ohledem na budoucnost však uvádí, že ačkoli vláda podpoří úsilí o obnovu, je třeba posílit připravenost na podobné události v budoucnu.
S poukazem na rizika spojená s novou vlnou veder, která se očekává koncem tohoto týdne, žádá občany, aby „projevili maximální opatrnost“ a řídili se pokyny místních úřadů.
Španělská meteorologická agentura AEMET dnes dříve varovala, že od zítřka „prudký nárůst teplot zvýší nebezpečí na velmi vysokou až extrémní úroveň ve většině země.“
Itálie se připravuje na čtvrtou vlnu veder, zatímco divoké požáry nutí stovky lidí k evakuaci po moři z Apulie
V Itálii, kde hasiči v pondělí bojovali s ničivým lesním požárem v jižním regionu Apulie, který si vynutil evakuaci stovek lidí po moři, bylo dalších 58 lidí evakuováno ze svých domovů v Maratee, když se požár přehnal sousední Basilicatou.
V neděli bylo na poloostrově Gargano v Apulii evakuováno po moři více než 400 lidí, z nichž mnozí byli turisté ubytovaní v kempech uprostřed borových lesů, když se požár, rozdmýchaný silným větrem, rozšířil až k plážím.
V Maratei hasičská letadla typu Canadair bojují o zvládnutí lesního požáru v horách nad městem. V neděli vypukl obrovský požár na předměstí Říma, který ochromil dopravu, zatímco v regionu Molise došlo k narušení železniční dopravy kvůli tamním lesním požárům.
Podle nejnovějších údajů italského institutu pro ochranu životního prostředí a výzkum Ispra je více než polovina lesních požárů v Itálii způsobena žháři. V roce 2025 bylo požáry zničeno 123 km² lesní plochy po celé zemi – což odpovídá rozloze 135 000 fotbalových hřišť.
Úředníci v Kalábrii minulý týden uvedli, že žháři tam k šíření požárů využívali kočky – obalovali je hadry nasáklými hořlavou kapalinou a zapalovali je, což vyvolalo rozsáhlé odsouzení ze strany organizací na ochranu zvířat.
Itálie se připravuje na čtvrtou intenzivní vlnu veder v tomto roce, přičemž teploty se od středy budou šplhat k maximům 38–40 °C.
Météo-France varuje před čtvrtou letní vlnou veder s teplotami až 40 °C
Météo-France mezitím právě potvrdila svou předpověď počasí na tento týden, podle níž se teploty v úterý vrátí na hodnoty v polovině až na horní hranici 30 °C a ve středu dosáhnou na jihozápadě Francie maxima blízko 40 °C.
Bude to již čtvrtá extrémní vlna veder tohoto léta, uvedla meteorologická služba.
Ve Španělsku Francisco Martín, zástupce ústřední vlády v madridském regionu, právě na tiskové konferenci prohlásil, že je ohledně probíhající operace „opatrně optimistický“, varoval však, že požár stále není pod kontrolou.
„Musíme využít této příležitosti. Tento požár porazíme.“
Zároveň však znovu vyzval obyvatele, aby se řídili pokyny místních úřadů a chránili se před dalšími požáry.
Hasiči varují: Úplné uhašení francouzských požárů potrvá „týdny nebo měsíce“
Podobné obavy ohledně dopadu, jaký by návrat vlny veder mohl mít na hašení požárů, zazněly i ve Francii.
Podplukovník David Annotel dnes ráno v rozhovoru pro rádio RTL uvedl, že požár v departementu Gironde může trvat „několik týdnů nebo měsíců“, než bude zcela uhašen, a že se očekává, že bude zapotřebí posil z celé země.
V návaznosti na komentáře ze Španělska uvedl, že následující dva až tři dny nabízejí šanci „využít“ povětrnostních podmínek, než vlna veder opět zkomplikuje zvládání situace.
Uvedl, že v roce 2022 trvalo měsíce, než se podařilo uhasit mnohem menší požár v Landiras, a očekává, že se zde bude opakovat stejný scénář.
Pondělí a úterý budou pro Španělsko v boji proti požárům „rozhodující“, říká ministr
Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska uvedl, že Španělsko čelí dvěma „rozhodujícím“ dnům v boji proti požárům, než zemi zasáhne nová vlna veder, která zásahy v nouzové situaci ještě více zkomplikuje.
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