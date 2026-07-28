Zneužívání dávek u uprchlíků z Ukrajiny jako odporné, politické využití toxického stavu celkové brutální mezilidské nenávisti v ČR

Aby časem zjistil,
že tento stát neni schopen funkčně integrovat vlastně ani jednu rodinu (přes intervenční snahu nejen mojí osoby) a odešel zpátky do
uprchlického tábora v Jordánsku. Copak s nimi asi je?
Nebo
na mentální šok, jak v situaci, kdy silové složky pŕevezmou vše
důležité do své režie, i v tak lidské skupině dobrovolníků sociální
práce a pomoci začíná převažovat lágrový, rasistický režim
každodennosti (ukrajinští Romové na HN, květen 2022).
A
teď to až švejkovské odhalování "zneužívačů miliard české pomoci "ukrajinským uprchlíkům, kteři nám pomohli zaplnit pracovní trh
prekarizované práce.
Takže přátelé a přítelkyně:
Uprchlíci
před válkou brutálně napadané země Ruskem (obyvatelé Ukrajiny) nikdy
nebyli (například na rozdíl od Polska) vpuštěni do českého systému
dávkové pomoci.
Nemají žádný nárok na dávky z
českého sociálního systému, což by bylo pochopitelně od samého začátku
zcela transparentní, daleko více přehledné, leč také daleko dražší.
Vznikl tak paralelní systém dávek, který vytvořil "Jendu". V realitě české
každodennosti velmi, opravdu velmi omezený, kde zejména zranitelné
osoby (starší lidé, nemocní lidé, matky s dětmi, váleční invalid) zde doslova živoří. Zejména finanční náročnost bydlení jim vezme
takřka celé platy, mzdy, které v mafii ukrajinských lichvářů a ve
spojení s českým korupčním sytémem je k nepřežití (viz naprosto
pravdivá kniha Saši Uhlové V pasti české pomoci).
A teď to nejdůležitější, které vám málokterý český novinář odhalí, napíše nebo sdělí ve svém podcastu:
Je opravdu na pováženou, když věc zákonné pomoci pro velmi
přísný úřad práce posuzuje velmi
represivní orgán Cizinecké policie ČR, který je schopen na základě
maličké byrokratické chyby, které si ani zoufalý klient nebo jeho
doprovázející sociálni pracovnik nemohli všimnout při stále se
měnících předpisech.
A právě teď, právě na udání
mocenských, silových orgánů, které dostaly nejspíše politický pokyn
trestat zpětně, se spustila další vládní kobra. Úřady práce tak tzv.
vratkou chtějí nazpět (třeba za dva roky) peníze za naprosto bagatelní
chyby v nesmírně stresových situacích.
A tak to
věčné, strašné týrání, na které většinová společnost čeká. Jejich
zdravý, selský rozum přece jako třeba v případě usmrcené Viktorky vždy vše ví
dopředu a novináři společně s politiky jim pomáhají přesměrovat až
živočišnou agresivitu davu od skutečných strůjců a viníků společenské
frustrace k obětem nefunkčního systému.
Vznikají
tak absurdní přeplatky v desetitisících a celý nezvládnutý systém
pomoci (zejména se nepodařilo využít ukrajinské profesní odbornosti na
pracovním trhu a integraci školství) se přesune do roviny
neexistujícího, virtuálního zneužívání dávek stejně jako u české
prekarizované třidy...
A viníkem naší chudoby je tedy nejspíše onkologická klientka kolem 80 let, která se chystá
ukončit svůj život, aby nebyla "neodůvodněnou zátěží nelidského českého systému", ale hlavně své stále více se nejen materiálně
propadající rodině...
Věřte mi, že s tak smutnými, tragickými osudy, jako v této cílové skupině, jsem se nikdy nesetkal...
Nebo ještě jinak:
To
zoufalství seniorů bylo zdrcující v totální bezmocnosti sociálního pracovníka. Ukrajinský důchod minimální v přepočtu na naši
měnu. Nemožnost přístupu k zdravotnímu a
ošetřovatelskému stavu klientů, k tomu neznalost jazyka u klientů a
jejich neustálá výčitka, že jsou "mladým" na krku...
Logické, pragmatické řešení bylo opravdu buď návrat do válečné zóny, kde vás čeká pomalá smrt, nebo rychlá sebevražda zde...
Ne,
to se nedá popsat, ty hodinové hovory, které často byly třeba povídáním
o víře, která zbyla jako jediná závora před koncem ...
Nebo
také ne a úředně byl problém vyřešen...Nechcete, vy věčné české hyeny,
otevřít spisy sebevrahů? Třeba tam najdete "nezákonně" proplacený
provaz?
Jenže, koho toto zajímá?
Politický účel je vyvolat ještě větší nenávist a toxicitu mezi českými chudými a ukrajinskými chudými. Naprosto nesmyslně spolu soutěží v cestě ke dnu v prekarizovaných profesích. A to se tak dobře daří...!
Hlavně, aby se nám v životním zoufalství nespojili a nepřišli se třeba ptát, komu že to nejvíce pomáhá.
Tak co, páni podnikatelé, politici a další čeští vychcánkové všech dob a režimů?
KDO
JEZDÍ NA VÝSTAVIŠTĚ HLEDAT SILNÉ OTROKY (ČASTO 14, 15 LET) , KDYŽ
POTŘEBUJE ZA ODKLONĚNÉ DOTACE EU POSTAVIT DALŠÍ INVESTIČNÍ BYTY ?
Diskuse