Zneužívání dávek u uprchlíků z Ukrajiny jako odporné, politické využití toxického stavu celkové brutální mezilidské nenávisti v ČR

28. 7. 2026 / Pavel Veleman

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"Mám sklon přijímat svět emocionálně, kontemplativně. Nepřemýšlím tolik, ale kontempluji, vciťuji se. Možná, že je můj vztah ke světu spíše vztahem zvířete nebo díťete, a ne dospělého čkověka, který dokáže myslet a vyvozovat odpovědné závěry."

Andrej Arsenijevič Tarkovskij

Čtu a poslouchám s rozechvělým srdcem nenávistné články a vybavuji si vzpomínky té strašné bezmoci - dát nepatrnou, reálnou naději pomoci všem těm nešťastným lidem na útěku před válkou, které jsem zažil...

Třeba na skvělého česko/syrského občana kolem čtyricítky, který přijel do rodné země své matky, aby pomohl své manželce a malé dceři, kteří utekli před válkou v Sýrii do přeplněného Jordánska.

"Nejde žít, pane Pavle, ve městě, kde vám tříletá dcera nechce opustit celý den skříň plnou šatstva v bytě a kde je v psychickém, třesoucím ataku strachu zabalena v šatech rodičů." 

  

Aby časem zjistil, že tento stát neni schopen funkčně integrovat vlastně ani jednu rodinu (přes intervenční snahu nejen mojí osoby) a odešel zpátky do uprchlického tábora v Jordánsku. Copak s nimi asi je? 

Nebo na mentální šok, jak v situaci, kdy silové složky pŕevezmou vše důležité do své režie, i v tak lidské skupině dobrovolníků sociální práce a pomoci začíná převažovat lágrový, rasistický režim každodennosti (ukrajinští Romové na HN, květen 2022).

A teď to až švejkovské odhalování "zneužívačů miliard české pomoci "ukrajinským uprchlíkům, kteři nám pomohli zaplnit pracovní trh prekarizované práce. 

Takže přátelé a přítelkyně: 

Uprchlíci před válkou brutálně napadané země Ruskem (obyvatelé Ukrajiny) nikdy nebyli (například na rozdíl od Polska) vpuštěni do českého systému dávkové pomoci.

Nemají žádný nárok na dávky z českého sociálního systému, což by bylo pochopitelně od samého začátku zcela transparentní, daleko více přehledné, leč také daleko dražší.

Vznikl tak paralelní systém dávek, který vytvořil "Jendu". V realitě české každodennosti velmi, opravdu velmi omezený, kde zejména  zranitelné osoby (starší lidé, nemocní lidé, matky s dětmi, váleční invalid) zde doslova živoří.  Zejména finanční náročnost bydlení jim vezme takřka celé platy, mzdy, které v mafii ukrajinských lichvářů a ve spojení s českým korupčním sytémem je k nepřežití (viz naprosto pravdivá kniha Saši Uhlové V pasti české pomoci).

A teď to nejdůležitější, které vám málokterý český novinář odhalí, napíše nebo sdělí ve svém podcastu: 

Je opravdu na pováženou, když věc zákonné pomoci pro velmi přísný úřad práce posuzuje velmi represivní orgán Cizinecké policie ČR, který je schopen na základě maličké byrokratické chyby, které si ani zoufalý klient nebo jeho doprovázející sociálni pracovnik nemohli všimnout při stále se měnících předpisech. 

A právě teď, právě na udání mocenských, silových orgánů, které dostaly nejspíše politický pokyn  trestat zpětně, se spustila další vládní kobra. Úřady práce tak tzv. vratkou chtějí nazpět (třeba za dva roky) peníze za naprosto bagatelní chyby v nesmírně stresových situacích.

A tak to věčné, strašné týrání, na které většinová společnost čeká. Jejich zdravý, selský rozum přece jako třeba v případě usmrcené Viktorky vždy vše ví dopředu a novináři společně s politiky jim pomáhají přesměrovat až živočišnou agresivitu davu od skutečných strůjců a viníků společenské frustrace k obětem nefunkčního systému. 

Vznikají tak absurdní přeplatky v desetitisících a celý nezvládnutý systém pomoci (zejména se nepodařilo využít ukrajinské profesní odbornosti na pracovním trhu a integraci školství) se přesune do roviny neexistujícího, virtuálního zneužívání dávek stejně jako u české prekarizované třidy...

A viníkem naší chudoby je tedy nejspíše onkologická klientka kolem 80 let, která se chystá ukončit svůj život, aby nebyla "neodůvodněnou zátěží nelidského českého systému", ale hlavně své stále více se nejen materiálně propadající rodině...

Věřte mi, že s tak smutnými, tragickými osudy, jako v této cílové skupině, jsem se nikdy nesetkal...

Nebo ještě jinak: 

To zoufalství seniorů bylo zdrcující v totální bezmocnosti sociálního pracovníka. Ukrajinský důchod minimální v přepočtu na naši měnu.  Nemožnost přístupu k zdravotnímu a ošetřovatelskému stavu klientů, k tomu neznalost jazyka u klientů a jejich neustálá výčitka, že jsou  "mladým" na krku...

Logické, pragmatické řešení bylo opravdu buď návrat do válečné zóny, kde vás čeká pomalá smrt, nebo rychlá sebevražda zde...

Ne, to se nedá popsat, ty hodinové hovory, které často byly třeba povídáním o víře, která zbyla jako jediná závora před koncem ...

Nebo také ne a úředně byl problém vyřešen...Nechcete, vy věčné české hyeny, otevřít spisy sebevrahů? Třeba tam najdete "nezákonně" proplacený provaz?

Jenže, koho toto zajímá? 

Politický účel je vyvolat  ještě větší nenávist a toxicitu mezi českými chudými a ukrajinskými chudými. Naprosto nesmyslně spolu soutěží v cestě ke dnu v prekarizovaných profesích. A to se tak dobře daří...!

Hlavně, aby se nám v životním zoufalství nespojili a nepřišli se třeba ptát, komu že to nejvíce pomáhá.

Tak co, páni podnikatelé, politici a další čeští vychcánkové všech dob a režimů? 

KDO JEZDÍ NA VÝSTAVIŠTĚ HLEDAT SILNÉ OTROKY (ČASTO 14, 15 LET) , KDYŽ  POTŘEBUJE ZA ODKLONĚNÉ DOTACE EU POSTAVIT DALŠÍ INVESTIČNÍ BYTY ?

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Obsah vydání | 28. 7. 2026