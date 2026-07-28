Andrew a Tristan Tate zůstanou ve vězení až do dalšího slyšení o vydání
28. 7. 2026
Influenceři ze sociálních sítí bojují proti vydání do Velké Británie, kde čelí obviněním ze znásilnění, sexuálního napadení a dalších trestných činů
Influenceři na sociálních sítích Andrew a Tristan Tate zůstanou ve vězení ještě nejméně dva týdny až do dalšího jednání, během něhož se budou bránit vydání do Spojeného království, kde jsou oba bratři obviněni ze znásilnění a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, uvedla v pondělí federální soudkyně.
Americká soudkyně Lauren Louisová stanovila na 13. srpna slyšení o vazbě, na kterém se rozhodne, zda by Tateovi měli zůstat ve vězení, nebo být propuštěni během procesu o vydání, který by mohl trvat i několik měsíců.
Bratři v pondělí u soudu nebyli a ani tam nemuseli být; ve vězení zůstávají od svého krátkého soudního vystoupení dva dny po zatčení 18. července.
Bratři Tateovi se díky propagaci bohatství, mužské dominance a misogynie prostřednictvím svého impéria na sociálních sítích stali jedněmi z nejkontroverznějších internetových osobností na světě. Obvinění jsou nejnovějšími v dlouhotrvající mezinárodní právní sáze týkající se bratrů Tateových, která se rozprostírá přes USA, Velkou Británii a Rumunsko. Bratři opakovaně popírají jakékoli protiprávní jednání.
Advokáti bratrů v pondělí uvedli, že požadují, aby americká vláda předala dokumenty, které britské úřady předložily za účelem zajištění jejich zatčení.
„Nemají nic jiného než obvinění,“ řekl po jednání advokát Joseph McBride. „V tuto chvíli je to jen jejich slovo proti našemu.“
Velká Británie má čas do poloviny září, aby předala veškeré materiály ministerstvu zahraničí, uvedla u soudu americká advokátka Alejandra Lopezová.
Bratři již dlouho tvrdí, že jejich násilnické a misogynní výroky byly vytrženy z kontextu nebo byly míněny jako vtipy.
Jackie Perczeková, další z jejich advokátů, uvedla, že bratři Tateovi prokázali, že nehrozí riziko útěku, když se každý měsíc vraceli do Rumunska i poté, co tam byli obviněni z lákání žen za účelem sexuálního vykořisťování.
„Tři roky neutekli,“ řekla. „Cestovali po světě a každý měsíc se vraceli do Rumunska.“
Bývalí profesionální kickboxeři, kteří mají dvojí občanství USA a Velké Británie, mají na sociálních sítích miliony sledujících a jsou hlasitými příznivci Donalda Trumpa. Bílý dům uvedl, že bratři by neměli očekávat žádnou pomoc od prezidenta.
McBride krátce po zatčení bratrů Tateových prohlásil, že „nikdy neudělali nic špatného. Neměli by být vydáni za zločiny, které nespáchali,“ řekl.
McBride uvedl, že pokus o vydání byl politicky motivovaný, ačkoli neposkytl žádné podrobnosti.
Britští státní zástupci uvedli, že nová obvinění se týkají čtyř nových žalobkyň a byla vznesena poté, co úřady obdržely důkazy od policie v Bedfordshire v jihovýchodní Anglii. Obvinění, která se vztahují k období od roku 2010 do roku 2017, zahrnují znásilnění, ublížení na zdraví, obchodování s lidmi a trestné činy související s „nemravnými snímky dětí a extrémní pornografií“.
Bratři již čelí obvinění ze znásilnění, ublížení na zdraví, obchodování s lidmi a organizování prostituce za účelem zisku v souvislosti se třemi dalšími žalobkyněmi ve Velké Británii v letech 2012 až 2015.
Bratři se v roce 2016 přestěhovali do Rumunska, kde byli v roce 2022 zatčeni na základě obvinění z účasti na plánech zaměřených na lákání žen za účelem sexuálního vykořisťování. Tato obvinění popřeli a rumunský případ se kvůli právním a procesním problémům dále neposunul.
Andrew Tate (39) se proslavil před deseti lety, když se účastnil britské reality show Big Brother. Z pořadu byl vyloučen poté, co se objevilo video, na kterém napadal ženu.
Na platformě X si získal více než 10 milionů sledujících, ale z jiných platforem, včetně YouTube, TikToku a Instagramu, byl vyloučen za porušení pravidel týkajících se nenávistných projevů. Šířil široce odsuzované komentáře, například že ženy, které se staly obětí sexuálního napadení, by měly nést určitou odpovědnost za tyto útoky, a sdílel podrobné popisy toho, jak by mohl na ženy útočit.
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