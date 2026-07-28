Musk plácá nesmysly
28. 7. 2026
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Facebook mi nabídl rozhovor šéfredaktorky časopisu The Economist s Elonem Muskem. Musk v něm mimo jiné tvrdí, že během cca deseti let "nebudou třeba peníze", protože AI vše vyrobí zadarmo a každý dostane co bude chtít. Pojďme si říct proč je to blbost, ale hlavně, proč tyto věci on a jiní tech bros říkají.
Nejdříve proč to říká. Elon Musk má peněz dost, ale nemá zatím dost politické moci. A právě proto říká ty věci. Chce aby mu politici uvěřili, dali mu přírodní zdroje na výrobu energie, nereguvali AI, a on jemu podobní měli monopol na získávání a manipulování s daty o lidech a tím i politickou moc. Rozmach AI je právě nebezpečím pro udržení demokracie jako takové a koncentrace moci k pár lidem.
Proč je ekonomicky blbost, že nebudou třeba peníze? AI totiž může nahradit část pracovní síly, ale nenahradí to, že když něco kupujeme tak chceme, aby někdo nesl právní odpovědnost za to, co nám prodává. To za prvé. Za druhé lidé chtějí interagovat s lidmi. Za to jsou a budou ochotni ve službách platit. Za třetí AI nemůže stáhnout náklady na výrobu na nulu z mnoha důvodů třeba omezenosti přírodních zdrojů.
Samozřejmě AI přinese řadu změn, beze sporu to nebude jednoduché pro mnoho lidí na trhu práce, ale rozhodně všichni nepřijdou o práci tím, že začnou létat pečení holubi do pusy. Musk jen potvrdil, že je v první řadě politikem, kterému jde o moc nad lidmi.
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