JAR odmítla ghanskou petici k ICC kvůli násilí na migrantech

29. 7. 2026

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Jihoafrická republika odmítla jako "oportunistickou" petici podanou dvěma ghanskými občany u Mezinárodního trestního soudu, kteří žádají o vyšetřování útoků na zahraniční migranty, s argumentem, že právní systém země je schopen takové případy řešit.

Petice předložená soudu se sídlem v Haagu tvrdí, že násilí by mohlo představovat zločiny proti lidskosti. Také obvinila jihoafrickou vládu z nedostatečného bránění násilí a potrestání těch, kteří jsou za ně odpovědní. Ministerstvo mezinárodních vztahů a spolupráce (DIRCO) však žádost označilo za oportunistickou.

Mluvčí DIRCO Chrispin Phiri uvedl: "Jihoafrická republika konstatuje, že toto podání nesplňuje zákonné právní spouštěče a jurisdikční požadavky nezbytné pro jednání soudu. Jihoafrická republika si zachovává plnou důvěru ve svůj domácí právní rámec."

Několik afrických vlád a regionální blok Ecowas útoky odsoudilo. DIRCO uvedlo, že Jihoafrická republika zůstává odhodlána k otevřenému, konstruktivnímu a na akci orientovanému dialogu s Hospodářským společenstvím západoafrických států, zejména v oblasti regionální stability a řízení migrace.

Jihoafrická republika odmítla obvinění z xenofobie a znovu potvrdila svůj závazek k právnímu státu. Vyzvala k širším diskusím Africké unie o příčinách migrace. Prezident Cyril Ramaphosa přiznal veřejné obavy z migrace, ale odsoudil útoky na migranty a varoval občany, aby nebrali zákon do vlastních rukou.

Podle údajů repatriujících vlád se odhaduje, že v posledních dvou měsících opustilo Jihoafrickou republiku více než 160 000 cizinců, přičemž země jako Zimbabwe, Malawi, Mosambik, Nigérie a Ghana organizují zpáteční dopravu.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 29. 7. 2026