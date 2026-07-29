JAR odmítla ghanskou petici k ICC kvůli násilí na migrantech
29. 7. 2026
Petice předložená soudu se sídlem v Haagu tvrdí, že násilí by mohlo představovat zločiny proti lidskosti. Také obvinila jihoafrickou vládu z nedostatečného bránění násilí a potrestání těch, kteří jsou za ně odpovědní. Ministerstvo mezinárodních vztahů a spolupráce (DIRCO) však žádost označilo za oportunistickou.
Mluvčí DIRCO Chrispin Phiri uvedl: "Jihoafrická republika konstatuje, že toto podání nesplňuje zákonné právní spouštěče a jurisdikční požadavky nezbytné pro jednání soudu. Jihoafrická republika si zachovává plnou důvěru ve svůj domácí právní rámec."
Několik afrických vlád a regionální blok Ecowas útoky odsoudilo. DIRCO uvedlo, že Jihoafrická republika zůstává odhodlána k otevřenému, konstruktivnímu a na akci orientovanému dialogu s Hospodářským společenstvím západoafrických států, zejména v oblasti regionální stability a řízení migrace.
Jihoafrická republika odmítla obvinění z xenofobie a znovu potvrdila svůj závazek k právnímu státu. Vyzvala k širším diskusím Africké unie o příčinách migrace. Prezident Cyril Ramaphosa přiznal veřejné obavy z migrace, ale odsoudil útoky na migranty a varoval občany, aby nebrali zákon do vlastních rukou.
Podle údajů repatriujících vlád se odhaduje, že v posledních dvou měsících opustilo Jihoafrickou republiku více než 160 000 cizinců, přičemž země jako Zimbabwe, Malawi, Mosambik, Nigérie a Ghana organizují zpáteční dopravu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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