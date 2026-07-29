Jemen říká, že je připraven eskalovat proti povstalcům, kteří cílí na Saúdskou Arábii
29. 7. 2026
Mezinárodně uznávaná jemenská vláda uvedla, že je připravena na jakoukoli eskalaci s povstalci poté, co skupina podporovaná Íránem zahájila útoky a námořní blokádu zaměřenou na Saúdskou Arábii.
Rostou obavy, že obnovené boje mezi Saúdskou Arábií a povstalci v Jemenu by mohly dále destabilizovat Arabský poloostrov a otřást křehkými trhlinami regionu.
"Koneckonců jsme připraveni na jakoukoli eskalaci," řekl novinářům nominovaný jemenský ministr zahraničí Afra az-Zúba během brífinku v saúdském hlavním městě Rijádu.
Komentáře přišly jen několik hodin poté, co Húsíové oznámili, že zahájili nové útoky drony zaměřené na saúdskou ropnou infrastrukturu v reakci na vpády dronů království.
Az-Zúba uvedl, že vláda se stále více obává, že povstalci podporovaní Teheránem kopírují íránské manévry v Hormuzském průlivu, aby získali kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab, klíčovým průlivem do Rudého moře u jemenského pobřeží.
Úzká vodní cesta je klíčovou tepnou pro dodávku obrovského množství saúdské ropy na mezinárodní trh poté, co byla námořní doprava z velké části přerušena boji v Hormuzském průlivu.
Minulý týden Húsíové oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie a přihlásili se k útokům zaměřeným na saúdské tankery a ropnou infrastrukturu v království.
"Húsíové chtějí napodobit íránskou zkušenost v Hormuzu," řekl az-Zúba a dodal, že povstalci jsou "v harmonii" s íránskou eskalací v regionu.
"Myslí si, že získají kontrolu nad Rudým mořem," dodal.
Az-Zúba uvedl, že situace v Jemenu je napjatá, přičemž húsíjské síly se denně střetávají s vládními jednotkami v několika oblastech země.
Saúdská vojenská koalice bojovala proti povstalcům a na podporu mezinárodně uznávané jemenské vlády poté, co v roce 2015 vypukla v zemi válka.
Nový konflikt mezi Saúdskou Arábií a Húsíi přichází poprvé po letech, což ohrožuje příměří z roku 2022 uzavřené v rámci předchozího konfliktu, které přetrvalo i přes vypršení platnosti.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse