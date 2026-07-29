Uprostřed zvěstí o druhé vlně mobilizace začali Rusové masově hledat bydlení v Arménii
29. 7. 2026
Podle jednoho z nich byli hlavními klienty v posledních dvou letech pracovní migranti, kteří se "stěhovali z jednoho bytu do druhého". Ale nyní "80 % těch, kteří se hlásí, jsou ti, kteří se nedávno přestěhovali, nebo se chystají". "Situace jako celek je srovnatelná s rokem 2022," dodal zdroj.
V důsledku toho se za poslední tři měsíce ceny nájmů v arménském hlavním městě zvýšily přibližně o 30 %, říká další realitní specialista. "Od květnových svátků přicházejí lidé, a teď jich je ještě víc. Teď mám spoustu požadavků na září. Myslím, že chtějí odejít před volbami. Proto pravděpodobně v září ceny dále vzrostou," uvedl realitní makléř. Současně další zdroj označil současné ceny bydlení za "prostě šílené".
Na jednom z telegramových kanálů, které jsou mezi Rusy oblíbené pro hledání nemovitostí v Jerevanu, je také patrný prudký nárůst poptávky. Každý den se na něm objevují desítky nových inzerátů od těch, kteří už do Arménie dorazili nebo plánují emigraci na podzim. Rodiny s dětmi i svobodní mladí muži a ženy hledají bydlení. "Kdo přijede začátkem září a kdo chce pronajmout byt na půl, napište, hledám spolubydlícího pro svého manžela," napsala jedna z účastnic chatu. Současně realitní kanál v Arménii "Metry v dramach" uvádí, že neexistují žádné "běžné možnosti" pronájmu.
Podle Yandex Wordstat začali Rusové na jaře 2026 aktivně hledat "byty v Jerevanu". Během týdne od 13. do 19. července dosáhl počet žádostí 5,2 tisíce a překročil čísla za týden od 28. února do 6. března 2022 (5 tisíc), kdy začala plnohodnotná válka na Ukrajině. Během mobilizace na podzim 2022 byl zaznamenán rekordní počet vyhledávacích dotazů (téměř 10 tisíc v týdnu od 19. do 25. září). Současně je podle statistik Google Trends zájem Rusů o byty v Jerevanu v létě 2026 již srovnatelný se začátkem invaze na Ukrajinu a obdobím mobilizace.
Dříve zdroje uvedly, že po zářijových volbách do Státní dumy mohou úřady vyhlásit stanné právo a provést mobilizaci. O tom druhém kolují zvěsti už několik měsíců. Zejména analytici z Washingtonského institutu pro studium války (ISW) psali o přípravě nové mobilizace. Někteří evropští představitelé, kteří hovořili s The Washington Post, to také nevylučovali.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Vladimir Putin jako součást nové mobilizace pošle na frontu "od 300 do 500 tisíc lidí". Vysvětlil to tím, že od začátku roku podle něj Ministerstvo obrany Ruské federace přilákalo do armády 221 tisíc smluvních vojáků, ale ztráty za stejné období dosáhly 225,5 tisíce lidí, z nichž 131 bylo zabito. Zelenskyj poznamenal, že Putin bude mobilizovat začátkem října, "pokud mu nezpůsobíme problémy s logistikou, zbraněmi, benzínem, naftou a pokud naši partneři neuvalí úplné sankce za jeho agresi".
Zdroj v angličtině: ZDE
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