Německo: Merz zvažuje odebírání občanství teroristům
29. 7. 2026
Merz novinářům řekl, že již požádal německého ministra vnitra Alexandra Dobrindta, aby se touto záležitostí zabýval.
Policie uvedla jednadvacetiletého Abdula B. jako řidiče dodávky, která narazila do hostů během oslav Berlin Pride tuto sobotu. Muž se narodil v Berlíně a navzdory libanonským kořenům měl pouze německé občanství.
Merz k případu komentoval, že odebrání občanství není možné, pokud pachatel má jen jedno, jako v tomto případě. Řekl však, že odebrání německého občanství osobám s dvojím občanstvím je možné i bez změny německého základního zákona.
Také uvedl, že mnoho lidí, kterým bylo nařízeno opustit Německo, by mělo být skutečně co nejdříve donuceno odejít z Německa, protože skupina zahrnuje mnoho potenciálně nebezpečných osob.
Zdroj v angličtině: ZDE
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