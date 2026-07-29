Pařížská policie zatkla podezřelého poté, co byly při útoku nožem zraněny tři ženy
29. 7. 2026
Francouzský policista mimo službu v pondělí zadržel muže poté, co údajně napadl a zranil tři ženy v Paříži dvěma kuchyňskými noži, uvedli ministr a policie.
Identita podezřelého a jeho motiv nebyly okamžitě jasné.
Tři ženy ve věku 19, 24 a 36 let byly po útoku kolem 11:30 dopoledne (09:30 GMT) převezeny do nemocnice v oblasti Porte de Clichy na severu hlavního města, uvedli ministr vnitra Laurent Núñez a pařížská policie.
Dvě ženy byly vážně zraněny a jsou v kritickém stavu, uvedl Núñez. Jedna byla zasažena do dolní části zad, druhá do břicha.
Starosta severozápadního 17. obvodu, kde k bodnutí došlo, Geoffroy Boulard, uvedl na X, že jedna z žen je těhotná.
Núñez uvedl, že podezřelého "zadržel policista mimo službu".
Servířka Kheira Dellabed, 54 let, uvedla, že v době bodnutí myla nádobí.
"Viděli jsme muže, jak kolem prošel se dvěma noži a bodl tři lidi," řekla.
"Pak ho mladík s malým kufrem udeřil taškou a srazil na zem," dodala. Číšník z nedaleké restaurace mu pak "přiložil židli".
Podezřelý podle Nuñeze učinil "nesouvislá prohlášení", ale varoval však, aby se nedělaly ukvapené závěry o jeho motivech.
Útok přišel poté, co islamistický radikál v sobotu v německém hlavním městě Berlíně narazil pronajatým minivanem do Pride průvodu, přičemž zabil jednu ženu a zranil 29 lidí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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