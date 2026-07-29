Pařížská policie zatkla podezřelého poté, co byly při útoku nožem zraněny tři ženy

29. 7. 2026

čas čtení 1 minuta
Francouzská policie zadržela v pondělí muže poté, co napadl tři ženy noži poblíž Porte de Clichy na severu Paříže, řekl novinářům ministr vnitra Laurent Núñez. Muž napadl tři ženy, které byly ve věku 19, 24 a 36 let, dvěma kuchyňskými noži a dvě z nich vážně zranil, dodal Núñez.

Francouzský policista mimo službu v pondělí zadržel muže poté, co údajně napadl a zranil tři ženy v Paříži dvěma kuchyňskými noži, uvedli ministr a policie.

Identita podezřelého a jeho motiv nebyly okamžitě jasné.

Tři ženy ve věku 19, 24 a 36 let byly po útoku kolem 11:30 dopoledne (09:30 GMT) převezeny do nemocnice v oblasti Porte de Clichy na severu hlavního města, uvedli ministr vnitra Laurent Núñez a pařížská policie.

Dvě ženy byly vážně zraněny a jsou v kritickém stavu, uvedl Núñez. Jedna byla zasažena do dolní části zad, druhá do břicha.

Starosta severozápadního 17. obvodu, kde k bodnutí došlo, Geoffroy Boulard, uvedl na X, že jedna z žen je těhotná.

Núñez uvedl, že podezřelého "zadržel policista mimo službu".

Servířka Kheira Dellabed, 54 let, uvedla, že v době bodnutí myla nádobí.

"Viděli jsme muže, jak kolem prošel se dvěma noži a bodl tři lidi," řekla.

"Pak ho mladík s malým kufrem udeřil taškou a srazil na zem," dodala. Číšník z nedaleké restaurace mu pak "přiložil židli".

Podezřelý podle Nuñeze učinil "nesouvislá prohlášení", ale varoval však, aby se nedělaly ukvapené závěry o jeho motivech.

Útok přišel poté, co islamistický radikál v sobotu v německém hlavním městě Berlíně narazil pronajatým minivanem do Pride průvodu, přičemž zabil jednu ženu a zranil 29 lidí.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
194

Diskuse

Obsah vydání | 29. 7. 2026