USA chtějí v Íránu zabavit obohacený uran
29. 7. 2026
Joseph Rogers, zástupce ředitele Centra pro strategická a mezinárodní studia, uvedl, že jednání s Íránem nepostupují, a proto podle něj "nejpravděpodobnějším způsobem" odstranění jaderného materiálu je vojenská operace.
"Extrémně obtížná" operace bude vyžadovat pozemní útok na opevněné objekty, překonání pastí, zapojení ženistů a vytvoření silného obranného perimetru. Teprve tehdy bude malá skupina speciálních operátorů schopna uran těžit. Tento proces, jak zdůrazňuje oponent, je "extrémně nebezpečný". Rogers zdůraznil, že podle jeho názoru "by to byla jedna z nejtěžších operací v dějinách armády, ne-li ta nejtěžší".
Skupina speciálních operátorů může zahrnovat Stříbrnou eskadronu 6. skupiny Navy SEAL, 2. prapor Rangerů a 21. dělostřeleckou rotu americké armády, která bude zodpovědná za přepravu materiálu z poškozených zařízení ve Fordow a Isfahánu. MAAE v roce 2025 uvedla, že Írán má více než 20 tisíc liber (přes 9 tun) obohaceného uranu, což úkol ještě více ztěžuje.
Richard Goldberg, bývalý ředitel pro boj proti íránským zbraním hromadného ničení v Radě národní bezpečnosti USA, zdůraznil, že operace bude vyžadovat kontrolu vzdušného prostoru a vytvoření bezpečných evakuačních tras. Také potvrdil, že Írán aktivně posiluje zařízení v Isfahánu, nastražuje pasti a rozmisťuje síly kolem perimetru. Podle CNN byly výbušniny již umístěny v tunelech tohoto komplexu.
Dalším cílem by byla hora Piax, kam Írán přepravoval stovky jaderných centrifug. Podle Goldberga by právě toto zařízení mohlo být dějištěm razie podobné té proti venezuelskému prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Říká, že jde o proniknutí skupiny, umístění výbušnin a rychlé opuštění území.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse