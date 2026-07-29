Útok v Berlíně přišel uprostřed posunu evropských homosexuálů doprava
29. 7. 2026
Islamistický útok na berlínské oslavy Christopher Street Day upozornil na jeden z nejpodivnějších trendů v evropské politice.
Napříč Francií, Německem a Británií průzkumy naznačují, že gayové a bisexuální muži se přiklánějí k pravicovým stranám, přičemž mezi uváděnými důvody jsou imigrace a bezpečnost.
Bílá dodávka vjela do davu v berlínském Tiergartenu krátce před 22. hodinou 25. července, zabila ženu a zranila 29 lidí, několik z nich vážně.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt na tiskové konferenci uvedl, že vše nasvědčuje "islamistickému teroristickému útoku". Policie zastřelila podezřelého, jednadvacetiletého Abdula Ballouta, následující večer ve čtvrti Spandau ve městě.
Soud pro mladistvé v květnu Ballouta odsoudil za přípravu vážného násilného činu a šíření propagandy Islámského státu a udělil mu podmíněný trest na jeden rok a deset měsíců.
Francouzské údaje
Nejpodrobnější průzkumy o změně pocházejí z Francie.
Průzkum Ifop pro časopis Têtu zveřejněný 11. března zařadil prezidentského kandidáta Národního shromáždění (RN), dříve známého jako Národní fronta (FN), Jordana Bardellu na vrchol preferencí LGBT voličů pro prezidentské volby 2027.
Bardella v rámci této skupiny získal 27 % hlasovacích záměrů v prvním kole, což je o 10 bodů více než v podobném průzkumu Ifop z února 2022. Terénní výzkum probíhal online od 1. do 6. února mezi 1 137 LGBT respondenty vybranými z širšího vzorku 10 196 francouzských dospělých.
Mince má však dvě strany. RN zůstala mezi LGBT voliči poměrně méně populární než mezi celým elektorátem, kde stejný průzkum dal straně 36 %.
Jean-Luc Mélenchon z La France Insoumise (LFI) zaznamenal nejvýraznější nárůst, když dosáhl 25 %, což je o přibližně 15 bodů více než v roce 2022.
Centristický blok Gabriela Attala a Édouarda Philippa klesl dohromady na 17 %, zatímco Emmanuel Macron měl před čtyřmi lety 22 %. Lídr Les Républicains Bruno Retailleau zvládl 3 %.
Ifop také zjistil, že 56 % LGBT respondentů se zařadilo na levici, zatímco u širší francouzské populace je to 44 %.
Německo a Británie
Německé důkazy jsou méně jednoznačné a výrazně méně robustní.
Nereprezentativní průzkum provedený gay seznamovací platformou Romeo před spolkovými volbami v únoru 2025 umístil Alternativu pro Německo (AfD) na první místo s 27,9 % mezi 60 560 respondenty.
Následovali Zelení s 19,9 % a CDU/CSU s 17,6 %, sociální demokraté s 12,5 %. Mezi lidmi ve věku 18 až 24 let dosáhla podpora AfD 34,7 %.
Romeo připustil, že manipulace nemůže být vyloučena, protože odkaz na průzkum mohl kolovat i mimo platformu. Stranu vede Alice Weidel, která je v registrovaném partnerství se ženou, ačkoli AfD je proti manželství osob stejného pohlaví a vede kampaň proti sebeidentifikaci podle pohlaví.
V Británii zjistila společnost More in Common v průzkumu zveřejněném v březnu, že 25 % gay a bisexuálních mužů podporuje Reform UK, což je o šest bodů více než u Zelených a o sedm více než u Labouristů.
Průzkum mezi téměř 9 000 dospělými v Anglii, Walesu a Skotsku ukázal opačný vzorec u gay a bisexuálních žen, z nichž 12 % podporovalo Reformní stranu a 37 % Zelené.
Lídr Reform Nigel Farage řekl LBC, že považuje za špatné, když konzervativci přijali zákony pro manželství osob stejného pohlaví bez závazku v manifestu.
Řady nejsou jednotné
Španělsko tento vzorec nenásledovalo. Výzkum organizace 40dB pro LGBT federaci FELGTBI+ zveřejněný v dubnu 2025 zjistil, že 57,4 % LGBT respondentů podporuje progresivní strany, oproti přibližně 40 % obecné populace.
Stejný výzkum zaznamenal mírný nárůst podpory stran napravo od Partido Popular, na necelých 12 %. Lídr Voxu Santiago Abascal v televizním rozhovoru na Cuatro v listopadu 2025 předpověděl, že většina španělských gayů nakonec bude hlasovat pro jeho stranu, což spojil s jejím postojem k imigraci.
Akademici už dlouho mají pro tento jev termín. Jasbir Puar použila pojem "homonacionalismus" k popisu sladění nároků na práva homosexuálů s restriktivní migrační politikou ve Spojených státech po útocích z 11. září.
Jeho evropským předchůdcem byl nizozemský politik Pim Fortuyn, který byl otevřeně homosexuální a tvrdil, že islám ohrožuje sociální liberalismus. Byl zavražděn během volební kampaně v roce 2002.
LGBT kampaně odmítají výklad, že průzkumy ukazují trvalé přeskupení. Kritici poukazují na to, že Reform slíbila zásadní reformu zákona o rovnosti a že RN byla proti zákonu z roku 2013, který legalizoval manželství osob stejného pohlaví ve Francii.
Zastánci dotčených stran namítají, že tyto námitky se týkají minulosti, nikoli přítomnosti.
Kde to nechává evropskou pravici není jasné. Údaje o účasti od More in Common naznačují, že posun může být důležitější než surová procenta: 59 % gay a bisexuálních mužů uvedlo, že určitě půjde volit, zatímco u heterosexuálních mužů to bylo 53 %.
Prozatím jsou obě data nová. Buď čísla odrážejí dočasné protestní hlasování, které by se rozplynulo, pokud by vnímaná hrozba ustoupila, nebo představují strukturální změnu způsobenou migrací a obavami o veřejný pořádek.
Zdroj v angličtině: ZDE
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