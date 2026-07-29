Jedno tričko "vypije" tolik vody, co člověk za půldruhého roku
29. 7. 2026
Vodu považujeme za něco, co je k dispozici prakticky zdarma a neomezeně, takže tak velké číslo prostě zapadne. Ale není to rétorické gesto.
Kam voda skutečně mizí
Většina vody se spotřebuje ještě před tím, než je bavlna vůbec sklizena. Většinu tvoří dešťová voda a zavlažování spotřebované při pěstování plodiny, přičemž menší množství se později počítá pro zpracování a čištění. Bavlna může mít velkou vodní stopu a problém je v tom, kde se zavlažovaná bavlna obvykle pěstuje: často v suchých oblastech, kde je sladká voda již nyní nedostatková.
Střední Asie ukazuje, co to může stát. Ve studii spotřeby vody bavlnou Chapagain a Hoekstra spojují zavlažování této plodiny s kolapsem Aralského jezera, které bylo kdysi jedním z největších jezer na světě. Během desetiletí se zmenšovalo, protože voda z řek, které ji zásobovaly, byla odváděna na pěstování bavlny. Tričko je malá věc. Systém stojící za ním nikoliv.
Co se týče rozsahu, odhady pro pár džínů se výrazně liší podle výrobních podmínek: průměrně kolem 3 000 až 4 000 litrů, přičemž nejméně efektivní procesy přesahují 10 000 litrů. Vynásobte to skříní, pak planetou, a pochopíte, proč UNEP odhaduje, že hodnotový řetězec textilu spotřebuje asi 215 bilionů litrů vody ročně.
Proč recyklace úplně nepřekoná mezeru
Právě zde obvykle přichází uklidňující myšlenka. Stará trička darujete, házíte je do textilní banky, takže voda se určitě neztratí.
Chápu, proč je to tak přitažlivé, ale prostě to nevydrží kontakt s tím, co se skutečně děje se starým oblečením.
Opětovné použití a recyklace nejsou totéž, rozdíl zde je důležitý. Spousta oblečení se předává dál a znovu se nosí, což je opravdu dobré. Ale proměnit starou košili zpět v novou látku, to se téměř nikdy nestane. Nadace Ellen MacArthur uvádí, že méně než 1 % starého oblečení se přemění na nové. Zbytek je většinou ztráta.
Výzkum odhaduje, že přibližně 12 % materiálu je recyklováno na méně hodnotné účely, zatímco 73 % materiálů vstupujících do oděvního systému je po použití ukládáno nebo spáleno.
Takže vodní stopa trička o objemu 2 700 litrů je dopad již v době, kdy tričko existuje. Darování oděvu je laskavé, ale voda se tím nevrátí.
Co od nás číslo vlastně chce
Nemyslím si, že smyslem zprávy o objemu 2 700 litrů je nutit vás cítit se provinile před šatníkem. Vina je špatný motivátor a ještě horší způsob, jak si vést skóre. Číslo je užitečnější jako objektiv, způsob, jak vidět cenu, kterou cenovka nikdy neměla ukázat.
Ti kdo to studují často tvrdí, že řešení je strukturální, ne individuální. Kirsi Niinimäki, docentka na Aalto University a spoluautorka recenzované studie environmentálních nákladů rychlé módy, to jasně řekla: "Pomalá móda je budoucnost, ale potřebujeme nové systémové pochopení, jak přejít k tomuto modelu." Její názor, jak to chápu, je, že žádné pečlivé darování nezmění systém navržený tak, aby se prodávalo více a vydrželo méně.
To, co ti tričko v šuplíku nabízí není napomenutí, ale zvyk upoutat pozornost. Jakmile uvidíte vodu v tričku, začnete si všímat skrytého účtu za mnoha běžnými věcmi, ceny, která se nikdy nedostane na účtenku. Nosit to co už vlastníte déle je upřímná odpověď. Ale většinou vás číslo jen žádá, abyste přestali předstírat, že jsou tyto věci levné. Nikdy nebyly levné. Účet prostě zaplatil někdo jiný.
Zdroj v angličtině: ZDE
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