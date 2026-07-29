1996 - 2026 Od svobody publikovat ke svobodě být nalezen
29. 7. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 8 minut
V roce 1996 působila internetová stránka skoro jako prázdná místnost. Úzký sloupec o šířce 600 pixelů, bílé pozadí, Arial, modré odkazy a několik červených odkazů na již navštívené stránky. Žádné fotografie, žádné automaticky spuštěné video, žádné okno požadující souhlas s cookies. První vydání Britských listů mělo právě tuto jednoduchou podobu.
O třicet let později není problém text zveřejnit. Problém je dostat ho ke čtenáři, aniž by jej cestou rozemlel algoritmus, reklama, spěch a soutěž o pozornost.
1996: Publikovat bylo technicky obtížné
Člověk potřeboval počítač, modem, telefonní linku a alespoň základní znalost toho, jak internet funguje. Zveřejnění textu bylo pomalé a jeho publikum omezené. Právě proto však měla každá nová stránka zvláštní váhu. Vstup na internet byl úmyslný čin, nikoli reflex ruky, která každých třicet sekund kontroluje telefon.
2026: Publikovat může každý, viditelný je málokdo
Technická překážka téměř zmizela. Text, video nebo komentář lze zveřejnit během několika vteřin. Svoboda publikovat se však automaticky neproměnila ve svobodu být čten. O tom, co se dostane k veřejnosti, stále více rozhodují platformy, jejich obchodní modely a systémy doporučování, jejichž pravidla uživatel nezná.
Starý redaktor mohl text zkrátit. Dnešní algoritmus jej nemusí zakázat. Stačí, když ho nikomu neukáže.
1996: Čtenář přišel za textem
Internet nebyl všude. Člověk si sedl k počítači, připojil se a otevřel konkrétní stránku. Četl, protože se rozhodl číst. Obrazovka ho neustále neodváděla k dalšímu videu, nové hádce nebo fotografii neznámého člověka na dovolené.
První Britské listy nabízely texty o britském zákonu proti hlučným sousedům, mezinárodním terorismu, Gabčíkovu, vstupu střední Evropy do NATO, válce v Chorvatsku, reklamě s Charlesem a Dianou, Pepsi a olympijských hrách. Čtenář musel projít celou stránkou a sám rozhodnout, co je důležité.
2026: Text přichází za čtenářem
Dnes informace čeká v kapse. Telefon vibruje, bliká, připomíná se a předstírá naléhavost. Čtenář už nevstupuje do média jako do domu. Média vstupují do něj.
Největší konkurencí článku není jiný článek. Je jí zpráva od známého, krátké video, reklama, sportovní výsledek, rozhořčení, fotografie, vtip a další upozornění, které tvrdí, že právě ono je důležitější než všechno ostatní.
1996: Nedostatek informací
Najít zahraniční zdroje bylo obtížné. Zpráva z britského tisku mohla českému publiku přinést perspektivu, která v domácích médiích nebyla běžná. Británie nebyla jen tématem. Byla místem, odkud bylo možné pozorovat českou společnost z jiné vzdálenosti.
Proto mohl text o britském zákonu proti hluku skončit otázkou, co podobný problém znamená pro obyvatele českých panelových domů.
2026: Nadbytek bez souvislostí
Dnes může čtenář během několika minut otevřít britský, americký, brazilský, ukrajinský nebo indický zdroj. Dostupnost však není totéž co porozumění.
Informací je více, ale často přicházejí oddělené od historie, místních poměrů a politických souvislostí. Svět je dostupnější a zároveň snadněji redukovatelný na několik obrázků, sloganů a okamžitých soudů.
V roce 1996 bylo třeba svět přinést čtenáři. V roce 2026 je třeba svět před čtenářem znovu poskládat.
1996: Redakční nůžky
Tradiční redakce rozhodovaly, co bude zveřejněno, jak dlouhý smí text být a které formulace jsou příliš ostré, složité nebo nepohodlné. Internet nabídl cestu, jak publikovat bez těchto zásahů.
Byla to skutečná svoboda. Autor mohl zveřejnit argument v celé jeho délce a nést za něj vlastní odpovědnost.
2026: Redakční metriku nahradila metrika pozornosti
Text se dnes nemusí přizpůsobovat jen editorovi. Přizpůsobuje se také očekávané délce pozornosti, formátu sociální sítě, náhledu na telefonu a předpokladu, že čtenář odejde po prvním odstavci.
Autor už někdy nepotřebuje cenzora. Zkrátí, zjednoduší a zdramatizuje se sám, protože tuší, co platforma odmění.
Nejnebezpečnější redakční zásah je ten, který autor provede ještě před psaním.
1996: Pomalejší zpráva
První vydání vycházelo ve světě, kde zpráva mohla být stará několik hodin a stále byla zprávou. Rychlost byla omezená technologií, ale právě toto omezení ponechávalo určitý prostor pro výběr a uvažování.
Text o terorismu například nepřinášel jen seznam útoků. Pokoušel se z nich vyvodit širší otázku o slábnutí národního státu a neschopnosti nadnárodních institucí převzít jeho odpovědnost.
2026: Okamžitost jako povinnost
Dnes je několik minut považováno za zpoždění. Média komentují události dříve, než jsou známá základní fakta. Omyl se šíří rychleji než oprava, protože první verze bývá dramatičtější a algoritmicky výhodnější.
Okamžitost vytváří dojem přítomnosti. Nemusí však vytvářet poznání.
Čtenář vidí všechno hned, ale často se teprve mnohem později dozví, co vlastně viděl.
1996: Důvěra v tištěné autority
Tradiční noviny, veřejnoprávní média a známí komentátoři měli silné postavení. Jejich chyby byly skutečné, ale jejich jména a odpovědnost byly viditelné. Čtenář alespoň věděl, kdo mu informaci předkládá.
Internet tuto autoritu oprávněně narušil. Ukázal, že titul, značka ani velká redakce nejsou zárukou pravdy.
2026: Důvěra bez adresy
Dnes se informace často šíří bez jasného původu. Člověk sdílí obrázek, který převzal od někoho, kdo jej převzal od někoho jiného. Autor se ztratil, datum zmizelo a kontext byl odstraněn, protože překážel rychlosti.
Čtenář dostal více zdrojů, ale také větší část práce, kterou dříve vykonávala redakce: ověřit původ, porovnat verze, zkontrolovat datum, rozlišit svědectví od manipulace a zjistit, kdo má na šíření informace zájem.
Svoboda přístupu přinesla povinnost neustálého podezření.
1996: Internet si tě téměř nepamatoval
Jednoduchá stránka nevěděla, jak dlouho ses díval na titulek, kde ses zastavil ani co sis koupil předchozí den. Čtenář byl publikum, nikoli soubor behaviorálních dat.
Médium chtělo, aby ses vrátil, ale nemělo možnost tě pronásledovat po zbytku internetu.
2026: Čtenář je zároveň zbožím
Dnešní médium nebo platforma nepozoruje pouze to, co člověk čte. Sleduje také jeho reakce, čas, pohyb mezi stránkami, přibližnou polohu a pravděpodobné zájmy.
Reklama už není stejná pro všechny. Přichází osobně, jako člověk, který tě nikdy nepotkal, ale podivně přesně zná tvé slabosti.
Internet slíbil, že každý dostane přístup ke světu. Méně se mluvilo o tom, že svět získá přístup ke každému.
1996: Archiv byl malý a zranitelný
První stránka byla vytvořena v jednoduchém HTML, s externími obrázky a technickými prvky, které po desetiletích nemusely být zachovány. Samotný archiv ukazuje, jak snadno může digitální dokument přežít jako text a zároveň ztratit část své původní podoby.
Papír stárne viditelně. Digitální archiv někdy zmizí bez stopy.
2026: Archiv je obrovský, ale paměť zůstává nejistá
Dnes vzniká téměř nepředstavitelné množství textů, fotografií a videí. Zdálo by se, že už nic nemůže být zapomenuto. Ve skutečnosti však obsah mizí s uzavřenými platformami, nefunkčními odkazy, změnou formátu, zánikem účtu nebo rozhodnutím firmy.
Nikdy jsme neukládali tolik. Nikdy jsme si nemohli být méně jisti, kdo to bude schopen otevřít za třicet let.
Co zůstalo
Technologie se změnila téměř úplně. Základní novinářský problém nikoli.
Stále je třeba rozlišovat zprávu od propagandy, argument od sloganu, kontext od dekorace a nesouhlas od nepřátelství. Stále je třeba přinášet zahraniční zkušenost bez toho, aby se z ní stala exotická podívaná. Stále je třeba publikovat texty, které jsou příliš složité pro reklamní slogan a příliš nepohodlné pro politickou disciplínu.
V roce 1996 bylo obtížné získat možnost mluvit.
V roce 2026 je obtížné mluvit tak, aby řeč nezanikla v hluku.
Britské listy vznikly v době, kdy internet otevíral dveře.
Po třiceti letech stojí před jiným úkolem: připomínat, že za těmi dveřmi musí být ještě něco jiného než tržiště, dohled a nekonečný proud vyrušení.
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