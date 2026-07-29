Pentagon plánuje odložit poskytování pomoci Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů do roku 2029
29. 7. 2026
Zástupci Demokratické strany a někteří Trumpovi spolupracovníci z Republikánské strany kritizovali ministerstvo za zpoždění pomoci Kyjevu, kterou loni podpořili zástupci obou stran. 29. dubna oznámil ministr obrany Pete Hegseth odblokování pomoci Ukrajině ve výši 400 milionů dolarů na obranu proti ruské agresi.
Pentagon v květnu poslal kongresmanům dopis s plánem využití finančních prostředků. Nicméně dva měsíce poté prostředky ještě nebyly přiděleny ani potvrzeny ve smlouvách.
Plán počítá s částkou 200 milionů dolarů na zbraně, munici a výbušniny, 99,9 milionu dolarů na vozidla, náhradní díly a vybavení, stejně jako 100 milionů dolarů na služby, včetně přepravy obranných produktů na Ukrajinu.
Dva zdroje uvedly, že členové Kongresu nejsou spokojeni s harmonogramem Pentagonu, který považují za extrémně pomalý.
Podle harmonogramu dodání uvedeného v dopise budou prostředky vyplaceny během fiskálního roku 2026 končícího 30. září. Konečné dodání veškeré pomoci je naplánováno na 30. září 2029.
Trumpovo druhé funkční období končí 20. ledna 2029. To znamená, že Ukrajina může získat plnou pomoc, až Trump nebude u moci.
Zdroj v angličtině: ZDE
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