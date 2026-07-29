Macron: Francie je v nejtěžší situaci od 2. světové války

29. 7. 2026

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Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že země, kde zuří bezprecedentní požáry, čelí nejtěžší situaci od 2. světové války. Podle něj už vyhořelo více než 160 000 lidí.

Prezident věří, že nadcházející týdny boje s lesními požáry budou "obtížné".

Ráno 28. července se objevily nové zdroje vznícení mezi osadami St. Hélène a Lacano. Záchranáři pokračují v boji proti šíření požáru.

Požár v Gironde byl stabilizován, ale zatím nebyl plně zvládnut.

Kvůli vysokým teplotám a suchému počasí vyhlásilo sedm departementů podél středomořského pobřeží země oranžovou úroveň nebezpečí.

Podle AFP na pozadí vážných požárů ve Francii a Španělsku celkový počet evakuovaných přesáhl 300 tisíc. Je to jedna z největších evakuačních operací v dějinách Evropy.

Média uvádějí, že na jihozápadě Francie byly poprvé v historii zaznamenány bouřkové "ohnivé mraky" (pyrokumulonimby). Způsobují silné větry a blesky a mohou šířit oheň ještě více.

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Obsah vydání | 29. 7. 2026