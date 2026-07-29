Macron: Francie je v nejtěžší situaci od 2. světové války
29. 7. 2026
Prezident věří, že nadcházející týdny boje s lesními požáry budou "obtížné".
Ráno 28. července se objevily nové zdroje vznícení mezi osadami St. Hélène a Lacano. Záchranáři pokračují v boji proti šíření požáru.
Požár v Gironde byl stabilizován, ale zatím nebyl plně zvládnut.
Kvůli vysokým teplotám a suchému počasí vyhlásilo sedm departementů podél středomořského pobřeží země oranžovou úroveň nebezpečí.
Podle AFP na pozadí vážných požárů ve Francii a Španělsku celkový počet evakuovaných přesáhl 300 tisíc. Je to jedna z největších evakuačních operací v dějinách Evropy.
Média uvádějí, že na jihozápadě Francie byly poprvé v historii zaznamenány bouřkové "ohnivé mraky" (pyrokumulonimby). Způsobují silné větry a blesky a mohou šířit oheň ještě více.
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