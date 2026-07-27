Lhoucí „lékaři“ generovaní umělou inteligencí představují „obrovské nebezpečí pro veřejnou bezpečnost“
27. 7. 2026
Výzkum ukazuje, že účty využívající umělou inteligenci získávají na TikToku miliony zhlédnutí šířením pochybných zdravotních rad
Zavádějící zdravotní tvrzení na internetu představují „obrovské nebezpečí pro veřejnou bezpečnost“, varují odborníci poté, co výzkum ukázal, že účty generované umělou inteligencí získávají na TikToku miliony zhlédnutí šířením pochybných zdravotních rad.
Místopředsedkyně rady Britské lékařské asociace, dr. Emma Runswicková, upozornila na rizika, která představují účty generované umělou inteligencí, které „šíří lékařské mýty a propagují takzvané zázračné léky“.
„Platformy jako TikTok musí udělat více pro to, aby zastavily nárůst nebezpečných falešných lékařských rad… jinak by za to mohla zaplatit veřejnost svým zdravím a možná i životy,“ dodala.
Ukázalo se, že umělou inteligencí generovaní „lékaři“ šíří vyvrácené mýty o rakovině, včetně tvrzení, že ohřívání jídla v plastových nádobách v mikrovlnné troubě, používání deodorantů a spánek vedle mobilního telefonu mohou způsobit rakovinu – všechna tato tvrzení byla vyvrácena organizací Cancer Research UK.
Výzkum tento měsíc zveřejnila agentura pro digitální marketing Hallam. Navazuje na varování britského zdravotnictví, že dezinformace o zdraví na sociálních médiích představují „skutečnou hrozbu pro veřejné zdraví“.
Výzkum zjistil, že obsah generovaný umělou inteligencí se objevil ve 40 % nejoblíbenějších videích na TikToku týkajících se zdraví, přičemž většinu z nich zveřejnilo rostoucí množství deepfake účtů influencerů, které jsou navrženy tak, aby připomínaly skutečné lékaře. U některých konkrétních vyhledávacích dotazů, jako například „zdravotní tipy“, bylo 84 % videí klasifikováno jako obsah generovaný umělou inteligencí nebo s její podporou.
Podle agentury Hallam zaznamenala nejoblíbenější videa o lékařích a zdraví generovaná umělou inteligencí v jejich vyhledávání v průměru 2,5 milionu zhlédnutí. TikTok odstranil ukázky videí, které na platformu zaslal deník The Guardian.
Tyto účty také propagovaly bizarní léky na různé zdravotní problémy, včetně Coca-Coly smíchané s cibulí jako prostředku proti bolesti a falešného produktu s názvem „Hyalethinap Plus Pro Max“ jako řešení proti stárnutí.
Jeden uživatel tvrdil, že svým pacientům již roky doporučuje „Hyalethinap Plus Pro Max“ a že tento přípravek dokáže bojovat proti „vypadávání vlasů, oslabení pokožky, lámavosti nehtů a bolestem kloubů“ tím, že pomáhá tělu „přirozeně produkovat molekuly proti stárnutí“.
V reakci na tyto zjištění prof. Frankie Swordsová, národní lékařská ředitelka britského zdravotnictví, uvedla, že je znepokojující sledovat nárůst dezinformací v oblasti medicíny na internetu. „Mnoho klinických lékařů hlásí rostoucí počet pacientů, kteří se cítí znepokojeni a zmateni kvůli falešným radám, jejichž jediným účelem je získat co nejvíce kliknutí,“ dodala.
Profesorka Victoria Tzortziou Brownová, prezidentka Royal College of GPs, uvedla, že ji tento výzkum rovněž znepokojuje, a dodala, že zavádějící obsah generovaný umělou inteligencí představuje „skutečné riziko“ újmy.
Hallam analyzoval 1 198 videí a vybral 50 nejoblíbenějších videí na základě řady vyhledávacích termínů, včetně „zdravotních tipů“ a „lékařských rad“. Zaměřil se také na obecné rady „ovlivňující život“ týkající se témat, jako jsou osobní finance a vzdělání.
Alex Ruani, výzkumník v oblasti dezinformací o zdraví na UCL, uvedl, že nárůst videí s „lékaři“ generovanými umělou inteligencí představuje „děsivou míru vystavení falešnému lékařskému obsahu“.
„Máme tu co do činění s průmyslovým zneužíváním důvěry,“ dodala.
V loňském roce průzkum provedený společností Savanta mezi 3 575 muži a 3 832 ženami ve věku 18 let a více v Anglii, který byl realizován jménem organizace Healthwatch England hájící zájmy pacientů, zjistil, že přibližně každý pátý člověk využívá sociální sítě k získávání informací o zdraví.
William Pett, prozatímní ředitel pro politiku a veřejné záležitosti v organizaci Healthwatch England, řekl: „Bez schopnosti rozlišit spolehlivé informace od komerčního humbuku nebo dezinformací [lidé] riskují, že budou uvedeni v omyl způsobem, který může vážně ovlivnit jejich zdraví.“
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