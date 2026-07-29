Ruská protivzdušná obrana se chystá nasadit vzducholodě
29. 7. 2026
Tváří v tvář ukrajinským dronovým útokům stále hlouběji do Ruské federace se Moskva rozhodla připojit a nyní oznámila vývoj vzducholodí s nosností 30 až 50 tun, což by jim umožňovalo sloužit proti dronům.
Jak brzy bude Rusko schopno výroby takových platforem ve velkém množství nebylo oznámeno a zatím to není ani jasné. Ale vývoj v této oblasti by mohl být zásadní změnou a otupit současné výhody, jež mají ti, kteří používají drony k útoku.
Samozřejmě ruští odborníci přiznávají, že vzducholodě nejsou úplným řešením. Jsou pomalé a představují snadné cíle; s omezenou nosností nemohou zvedat velké radarové antény a další vybavení; a jsou lehké, mohou být vychýleny z kurzu nebo dokonce zničeny silným větrem.
To tedy znamená, že vzducholodě sice zaplní důležitou mezeru, ale jen její část: "AWACS si ponechá roli mobilních velitelských stanovišť a satelity budou nadále poskytovat rozsáhlý dohled", zatímco vzducholodě by sloužily jako levné platformy pro prodloužené použití.
Zdroj v ruštině: ZDE
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