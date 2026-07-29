Ruská protivzdušná obrana se chystá nasadit vzducholodě

29. 7. 2026

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Jeden z důvodů, proč jsou drony tak účinné, je ten, že letí nízko, že dokud nejsou velmi blízko cílů. Tím jsou chráněny před odhalením zakřivením země. Stále více zemí proto zvažuje použití vzducholodi pro zvýšení výšky umístění radarových detektorů, které tak umožňují dřívější odhalení dronů a jejich zničení.

Tváří v tvář ukrajinským dronovým útokům stále hlouběji do Ruské federace se Moskva rozhodla připojit a nyní oznámila vývoj vzducholodí s nosností 30 až 50 tun, což by jim umožňovalo sloužit proti dronům.

Jak brzy bude Rusko schopno výroby takových platforem ve velkém množství nebylo oznámeno a zatím to není ani jasné. Ale vývoj v této oblasti by mohl být zásadní změnou a otupit současné výhody, jež mají ti, kteří používají drony k útoku.

Samozřejmě ruští odborníci přiznávají, že vzducholodě nejsou úplným řešením. Jsou pomalé a představují snadné cíle; s omezenou nosností nemohou zvedat velké radarové antény a další vybavení; a jsou lehké, mohou být vychýleny z kurzu nebo dokonce zničeny silným větrem.

To tedy znamená, že vzducholodě sice zaplní důležitou mezeru, ale jen její část: "AWACS si ponechá roli mobilních velitelských stanovišť a satelity budou nadále poskytovat rozsáhlý dohled", zatímco vzducholodě by sloužily jako levné platformy pro prodloužené použití.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 29. 7. 2026