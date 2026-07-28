Francie a Španělsko bojují s divokými požáry uprostřed nové vlny veder, OSN varuje, že „klimatický poplach zní naplno“
28. 7. 2026
Městská část Praha1: Informace o počasí
Velmi silná zátěž teplem: Očekáváme velmi silnou zátěž teplem. Riziko přehřátí a dehydratace. Výrazně zvýšená zátěž zdravotnického systému (praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba, hospitalizace) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné). Pokles výkonnosti pracujících a zvýšení rizika pracovních úrazů, zejména u prací venku nebo v dusném uzavřeném prostředí.
Zveřejněno od: 28. 7. 2026 12:10 Zveřejněno do: 1. 8. 2026 0:00
„Klimatický poplach zní ze všech stran,“ varuje šéf OSN pro klima
Náklady spojené s klimatickou krizí nyní dosahují úrovně národní nouze, uvedl v úterý šéf OSN pro klima Simon Stiell.
Klimatický poplach zní ze všech stran
Po celém světě dosahují katastrofy způsobené klimatickými změnami rozměrů nočních můr, zatímco náklady na závislost lidstva na spalování uhlí, ropy a plynu stále stoupají.
Tyto rekordní lesní požáry, které pustoší Francii, Španělsko a další části Evropy, nutí k hromadným evakuacím a tvrdě zasahují regionální i národní ekonomiky, následují po brutálních vlnách veder, které vysušily krajinu.
Vzhledem k tomu, že rtuť teploměru má tento týden opět stoupat, dosahují strašlivé náklady této klimatické krize – jak lidské, tak ekonomické – nyní úrovně národního stavu nouze.“
Výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu Simon Stiell uvedl, že celý svět trpí dopady globálního oteplování.
„V severní Africe se teploty blíží 49 °C, což vážně ohrožuje životy a živobytí lidí. V Chile smrtící bouře zničily domovy a životy. V Japonsku se zase padají rekordy, jak teploty stoupají. Tyto eskalující katastrofy jsou nyní každodenní realitou pro miliardy lidí ve světě, který se rychle otepluje.
Vědecké poznatky o příčině jsou jednoznačné: globální oteplování způsobuje, že dlouhotrvající vlny veder, závažné povodně a prudké megabouře jsou častější, intenzivnější a nákladnější.
To, co je třeba udělat, je stejně jasné: rychleji se zbavit uhlí, ropy a plynu
, rozšířit obnovitelné zdroje energie a chránit lidi tam, kde dopady
již nyní udeřily nejtvrději.“
„Více lidí si začíná klást otázku: je to změna klimatu?“
Lucy (42) letěla v neděli se svými třemi dětmi domů do Francie po návštěvě rodiny ve Velké Británii, když poprvé zjistila, že něco není v pořádku.
„ „Pilot nás varoval před kouřem, ale nic nás nepřipravilo na to, co jsme měli uvidět,“ řekla. „Hustý černý kouř zahalil oblohu, zatímco slunce skrz opar zářilo děsivou oranžovo-růžovou barvou.“
„Jakmile letadlo přistálo, kabinou se rozlehlo kolektivní zalapání po dechu. Když se otevřely dveře, okamžitě nás zasáhl ten zápach. Vzduch naplnil nesnesitelný zápach ohně.“
Lucy, která žije ve Francii již 18 let a je vdaná za Francouze, vzpomíná, že během cesty taxíkem domů si všimla, že silnice jsou neobvykle tiché. Když se však rodina blížila k odbočce směrem na Toulouse, uviděli stovky aut stojících v zácpě, které se možná, jak řekla, snažily uniknout kouři a zamířit na jih. Po příjezdu domů zjistili, že jejich zahrada i auta jsou pokryta popelem a na dně bazénu se hromadí černý nános.
„Vidět padající popel a cítit ten zápach kouře, to bylo opravdu děsivé.“
Lucyina devítiletá dcera měla tu noc potíže se spánkem.
„Zapnula jsem zprávy a myslela jsem si, že neposlouchá, ale zjevně poslouchala. Měla strach, že dům shoří a že budeme muset uprostřed noci evakuovat, jako to museli udělat lidé na západní straně Bordeaux.“
„Ukazovali záběry policistů, jak vbíhají do domů, takže si myslím, že se strašně bála, že se to stane i nám.“
Lucy se zapojila do místních záchranných akcí a nosila jídlo a vodu
hasičům, kteří pracují „tři dny v kuse. Upekla jsem citronový koláč – jak typicky britské!“ Letošní lesní požáry změnily názor lidí z jejího okolí na klimatickou změnu, řekla Lucy.
„Dříve, když u nás hořely lesní požáry, lidé to poměrně rychle smetli ze stolu.
Teď si ale stále více lidí začíná klást otázku: je to změna klimatu? Je to její přímý důsledek? A ta fakta přece nemůžete ignorovat, že? Víte, je to tady. V tomhle žijeme.“
Dopady rozsáhlých lesních požárů mohou přetrvávat roky, varují vědci
Série zuřivých lesních požárů v Severní Americe a Evropě, které se ještě zhoršily kvůli klimatické krizi, spálila domy a lesy a donutila tisíce lidí k útěku. Předchozí požáry naznačují, že dopady těchto požárů mohou přetrvávat ještě mnoho let.
Je známo, že klimatická krize, způsobená spalováním fosilních paliv, vytváří po celém světě podmínky náchylnější k požárům tím, že vysušuje půdu a rostliny.
Vědci si také již dlouho uvědomují zdraví škodlivé důsledky kouře z lesních požárů, který může u postižených lidí vyvolat závažné respirační a srdeční problémy. Nedávná studie zjistila, že vystavení se drobným částicím obsaženým v kouři z lesních požárů zvýší riziko hospitalizace u starších lidí i stovky kilometrů daleko od požárů.
„Kardiovaskulární dopady kouře z lesních požárů sahají daleko za hranice požárních linií a daleko za den, kdy se obloha zbarví do oranžova,“ uvedl Kai Chen, docent epidemiologie na Yale School of Public Health a spoluautor studie. Identifikace přetrvávajících účinků lesních požárů dlouho po jejich uhašení je však teprve novým poznatkem.
Na Maui, druhém největším z havajských ostrovů, přetrvávají i tři roky poté, co tam požáry způsobily více než 100 úmrtí a zničily několik tisíc budov, jak zdůrazňuje nová zpráva.
Ačkoli se životní a ekonomické podmínky od požárů obecně zlepšily, mnoho lidí na Maui stále bojuje se zdravotními problémy, jako jsou zhoršená funkce plic, vyšší krevní tlak a potíže s duševním zdravím, jak vyplývá ze studie „Maui Wildfire Exposure Study“, kterou vedli výzkumníci z Havajské univerzity a která byla zveřejněna v pondělí.
„Pokrok je skutečný a měl by být uznán,“ uvedla Alika Maunakea, spoluredaktorka studie a profesorka na lékařské fakultě Havajské univerzity. „Biologické, emocionální a sociální důsledky katastrofy však nezmizí ve stejném časovém horizontu jako odklízení trosek nebo obnova.“
Téměř polovina všech dospělých účastníků studie na Maui nadále uváděla depresivní příznaky, přičemž téměř u každého pátého se jednalo o posttraumatický stres.
Studie, v rámci které bylo vyšetřeno více než 2 500 účastníků, také zjistila, že závažné depresivní příznaky a posttraumatický stres se u dětí a dospívajících zvýšily, stejně jako hodnoty krevního tlaku a míra obezity.
Výzkumníci zdůraznili, že po rozsáhlých požárech je nutné dlouhodobé sledování a intervence, protože jejich dopady mohou přetrvávat ještě roky poté.
Zatímco se obloha nad Severní Amerikou a Evropou po letním období plném požárů nakonec zbaví kouře , tato éra požárů způsobená klimatickými změnami si bude vybírat svou daň ještě dlouho.
Minulé požáry naznačují, že dopady lesních požárů v Evropě a Severní Americe mohou přetrvávat celé roky.
Alexandra, 44 let, byla na dovolené s rodinou, když se v pátek rozhodla svou dovolenou předčasně ukončit poté, co uviděla „apokalyptickou“ scénu na písečných dunách poblíž svého letoviska v Lacanau Océan v regionu Gironde v jihozápadní Francii.
„Obloha najednou změnila barvu a kouř byl opravdu hustý. Z mraků padal popel a pláž byla posetá černým sazemi tam, kde vlny obvykle odnášejí mořské řasy,“ řekla.
„Bylo to podivně působivé a krásné, ale samozřejmě také docela děsivé.“
Alexandra a její partner si zarezervovali let zpět do Velké Británie a vydali se do Bordeaux, kde se ubytovali v letištním hotelu, protože si mysleli, že „udělali správnou věc a dostali se z cesty“, ale požár je pronásledoval
na východ.
V 2:45 ráno je probudilo nouzové upozornění na jejich mobilních telefonech, které je informovalo, že pro oblast kolem letiště platí evakuační příkaz. Připojili se k ostatním hostům v přízemí. „Bylo tam spousta zmatených lidí, kteří čekali v recepci a nevěděli, co se děje,“ řekla. Taxíkem
je odvezli do výstaviště v Bordeaux, kde strávili několik hodin čekáním na svítání spolu se stovkami dalších evakuovaných z okolních čtvrtí, než se v sobotu ráno vydali na letiště.
„Bylo opravdu povzbuzující vidět, jak dobře se o lidi starali,“ řekla. „Doufejme, že slabý déšť pomůže hasičům dostat tento požár pod kontrolu. Musí být vyčerpaní.“
„Je to tak trochu jako určitý druh smutku,“ říká vinař poté, co přišel o většinu své farmy v důsledku požárů
Antoine Latipau (43), ekologický vinař a pěstitel oliv na farmě Domaine de l’Encantade v Trévillachu na jihu francouzské Katalánie, předpovídá, že celá tato oblast se v příštích 50 letech může stát pro pěstování vinné révy nevhodnou.
Při nedávných požárech přišel o 11 hektarů ze svých 15 hektarů půdy.
„Zpočátku jsem si myslel, že to zvládám velmi dobře, protože mám velmi optimistickou a pozitivní povahu.
Ale po týdnu jsme s manželkou začali být extrémně unavení. Neměli jsme už žádnou energii. Je to trochu jako jakýsi smutek, při kterém musíte projít mnoha fázemi.
V tuto chvíli se nacházíme v jakési přechodné fázi: aktivně plánujeme budoucnost, ale zároveň musíme dál pracovat s tím, co nám zbylo. Je to tedy trochu zvláštní. Musím zůstat v klidu, protože musím dál pracovat.“
Řekl, že dříve měli osm hektarů vinic a nyní jim „zbylo asi jeden a půl hektaru“ . Vinice produkuje červená a bílá bio vína, a také vermut, sherry a portské.
„Letos budeme mít malou sklizeň, ale alespoň nějakou sklizeň budeme mít,“ dodává. „Stále máme pár olivovníků, mandloní a zvířata. Hospodářská zvířata – čtyři krávy – jsou v pořádku.“
V sobotu 4. července se Antoine večer chystal zalévat mladé révy, když „si v dálce všiml velkého oblaku kouře“.
„Jakmile jsem si všiml, že hasiči vyslali letadlo a kolem létaly i vrtulníky, pomyslel jsem si: ‚Dobře, ten požár zvládnou.‘ Mýlil jsem se. Nastal okamžik – neřekl bych, že panika, ale téměř ano –, kdy se oheň přibližoval asi na 500 metrů od farmy na druhé straně kopce.“
Řekl, že trvalo týden, než se podařilo oheň dostat pod kontrolu, a další „tři až čtyři dny, než byl zcela uhašen“.
Latipau si v průběhu desetiletí všiml změny v srážkách a výskytu požárů.
„Tato oblast hořela v posledních 20 letech nejméně třikrát a pokaždé, když hořela, bylo to horší.“
Pokračoval:
„Jako vinaři jsme my na katalánském jihu Francie v první linii klimatických změn.
Přizpůsobujeme se dřívějším sklizním, jiným způsobům výroby vína v horkém podnebí – například tak, aby vína neměla příliš vysoký obsah alkoholu – a musíme také přizpůsobit náš přístup k pěstování vinné révy.
Nakonec se však celá tato oblast stane pro vinnou révu nehostinnou a z některých částí regionu zmizí, možná už během příštích 50 let.“
K současné situaci dodal:
„Dělám to už osm let.
Jsem mladý vinař, je mi 43 let, což už není zrovna mladý věk. Většina vinařů to dělá z lásky – je to práce z lásky, a i když to může znít jako klišé, jsme vymírající populace. Vinaři z krajiny mizí.“
Červený kříž zasahuje ve Španělsku a Francii, aby evakuovaným poskytl nouzové ubytování, jídlo, vodu a péči
Červený kříž zřídil 78 nouzových ubytoven, kde je v souvislosti s lesními požáry v okolí Madridu, Ávily, Toleda a Castellónu ubytováno více než
4 400 lidí v reakci na lesní požáry v okolí Madridu, Ávily, Toleda a Castellónu.
Dříve šéf OSN pro klima uvedl, že „strašlivé náklady této klimatické krize
nyní dosahují úrovně národního nouzového stavu“.
Do úsilí Červeného kříže se ve Španělsku zapojilo 690 zaměstnanců a dobrovolníků, kteří ve spolupráci s národními a regionálními úřady poskytují jídlo, vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu.
Ve francouzských departementech Gironde a Landes podporuje 300 dobrovolníků Červeného kříže evakuace a zřizuje nouzové ubytování, stejně jako připravuje pomoc pro lidi, jejichž domovy byly poškozeny nebo zničeny.
„Jedná se o vzorec, který v celé Evropě pozorujeme stále častěji: vlny veder, sucho a požáry se navzájem posilují a důsledky nesou místní komunity,“ uvedla Maria Alcazar Castilla z Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
„Červený kříž reaguje na bezprostřední nouzovou situaci, ale potřebujeme také trvalé investice do připravenosti a přizpůsobení se klimatickým změnám
, aby byly komunity lépe schopny odolat budoucím otřesům.“
Francouzské město Lège-Cap-Ferret právě varovalo před „výrazným
vzplanutím“ v oblasti, což je v ostrém kontrastu s povzbudivějšími signály z posledních několika hodin.
V aktualizaci na sociálních médiích úřady zdůraznily, že obyvatelé stále nemají povoleno se do oblasti vrátit, protože evakuační příkaz zůstává v platnosti.
Vlny veder se vrací do západní Evropy – infografika
EU právě poskytla aktuální informace o svých zdrojích zapojených do záchranných operací ve Francii a Španělsku.
Mluvčí EU Anna-Kaisa Itkonenová uvedla, že v obou zemích je nasazeno několik letadel a vrtulníků.
Ve Francii se jedná o dva letouny typu Air Tractor z Portugalska, dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska a Česka (po jednom), jeden letoun Canadair a dva letouny s vodní cisternou ze Švédska, přičemž další prostředky jsou mobilizovány prostřednictvím mechanismu civilní
ochrany EU, včetně pokročilého technického týmu ze Švédska,
dvou vrtulníků z Německa a dvou letounů typu Air Tractor z Turecka.
Ve Španělsku jsou dvě letadla typu Canadair z Řecka, dvě letadla typu Canadair z Itálie a další prostřednictvím mechanismu civilní ochrany (CPM), včetně dvou letadel typu „air tractor“ z Turecka, tří pozemních hasičských týmů specializovaných na lesní požáry z Portugalska a jednoho pozemního týmu ze Srbska.
Doplnila, že je „důležité zdůraznit, že žádná země nemůže sama udržovat všechny zdroje potřebné k řešení každé možné přírodní nebo jiné katastrofy a krize.“
„Právě zde se projevuje síla evropského systému, protože sdružujeme zdroje, a to i nad rámec 27 členských států.“
Dále dodala:
„Jsme neustále ve velmi, velmi úzkém kontaktu. A v závislosti na situaci budeme schopni tyto žádosti uspokojit pomocí vybavení.“
Španělský premiér Sánchez říká, že úřady „začínají vidět světlo na konci tunelu“, ale varuje před naléhavostí reakce na klimatickou krizi
Na tiskové konferenci v Madridu Sánchez uvedl, že nás stále čekají „složité
dny a hodiny“, jelikož záchranné práce pokračují uprostřed obav z dopadů nadcházející čtvrté vlny veder.
Uvedl, že úřady „budou i nadále mobilizovat všechny zdroje, dokud nebude uhašen i ten poslední plamen.“
Zopakoval také, že tyto požáry jsou silným připomenutím toho, že vláda musí naléhavě připravit plán pro řešení klimatické krize, která se podle něj „rok od roku zhoršuje.“
Vyzval místní samosprávy, aby se připojily ke vládní strategii v oblasti klimatu, a uvedl, že „popírání klimatických změn je nejhorším palivem pro klimatickou krizi.“
„Popírání reality a varování vědců nás nepřipravuje; naopak, činí nás mnohem zranitelnějšími a naše obyvatelstvo vystavuje mnohem většímu riziku.“
Zdroj v angličtině ZDE
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