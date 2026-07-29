Szántó a ČT jako "nositel morálky"
29. 7. 2026
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To triko Havloids tomu dodává ten správný rozměr. Je v něm celý český devadesátkový liberalismus. Plná huba Havla, ale humanismus ani morálka nikde.
Havel na tričku, Klaus v hlavě.
90. léta jsou jen pokračováním let 80., pouze se změnili aktéři, myšlení je ale stále stejné.
Co byl v 80. letech SSSR, je nyní Izrael.
Jinak vše při starém. Ideologie nad lidská práva, nad lidské hodnoty, nad lidské životy.
Naši váleční zločinci jsou lepší než jejich váleční zločinci, naše lži a dezinformace jsou pravda a fakta, jejich lži a dezinformace jsou lži a dezinformace.
A nejhorší na tom je, že lidé jako Szántó jsou bráni jako nositelé morálky.
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