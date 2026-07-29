Zemřel František Hrdlička

29. 7. 2026

čas čtení < 1 minuta

V pondělí 27. července zemřel autor Britských listů František Hrdlička, informuje Zdena Bratršovská. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 

0
Vytisknout
197

Diskuse

Obsah vydání | 29. 7. 2026