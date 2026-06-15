K čemu budou Polsku procenta na obranu, pokud tam bude vládnout krajní pravice?
15. 6. 2026 / Boris Cvek
Chtěl bych krátce reagovat na poznámku, kterou učinil Jan Čulík k mému včerejšímu článku, tedy že dáváme ve srovnání s Polskem na obranu opravdu málo. K čemu ale budou Polsku jeho vysoké výdaje na obranu, když tam bude vládnout krajní pravice? To je to, co mě už dlouho trápí, a to zcela pomíjím efektivitu těch výdajů.
Bezpečnost nelze měřit procenty HDP, které jdou na obranu. Opakuji to pořád dokola. Výmluvným příkladem může být první republika, která dávala do obrany obrovské peníze. K čemu jí to bylo? Česká republika dostala v roce 1938 jasnou lekci, že se dnes musí co nejvíce integrovat do západní Evropy. Bohužel ani to nemusí pomoci, protože Francii i Německu hrozí pád do fašismu.
Pokud jde o Polsko, stojí za připomenutí, že v prvním kolem posledních prezidentských voleb tam měl mezi mladými lidmi jednoznačně největší podporu kandidát krajní pravice. To mě znepokojuje mnohem více než hádky o procenta výdajů na obranu. Ostatně prezident Trump ve skutečnosti chce právě to, aby Evropu ovládl fašismus, ta procenta na obranu jsou jen pákou, jak dosáhnout hádek a kolapsu demokracie.
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