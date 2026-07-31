V Polsku houkaly sirény kvůli ruské střele Ch-101 a poblíž Lublinu zazněl výbuch
31. 7. 2026
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V noci během masivního útoku Ruské federace na Ukrajinu zazněla v Lublinu v Polsku a téměř ve všech osadách Lublinského vojvodství siréna leteckého poplachu. Novináři v Lublinském vojvodství potvrdili, že sirény byly aktivní kvůli hrozbě leteckého útoku.
Poplach trval několik minut. Podle starosty města Krasnostav Daniela Miculy je to důsledkem masivního útoku Ruské federace na Ukrajinu.
"Dnes kolem čtvrté jsme obdrželi zprávu o letecké hrozbě. Je to kvůli četným raketovým útokům na Ukrajinu, zejména těm, které proběhly poblíž hranic s Polskem," vysvětlil. Jak později upřesnil ministr vnitra Marcin Kerwinski, poplach trval 14 minut. Uvedl, že vzdušný prostor Polska byl porušen, ale neupřesnil, kým a čím.
Podle Lublin112 byli obyvatelé vesnice Targovysko ještě před ránem probuzeni silnou explozí, při níž se okna některých domů otřásla. "Nikdy jsem nic takového neslyšel. Okna málem vyletěla," řekl jeden z místních. "Bylo to jako výbuch bomby."
Po výbuchu se v této oblasti objevil vojenský vrtulník, úřady začaly oblast prozkoumávat. Podle místní policie po 5:00 ráno našla kráter a úlomky neznámého objektu. Objekt, který polští policisté nedokázali identifikovat, spadl asi 2 km od obytných budov, na poli mezi vesnicemi Tarnava Kolonia a Tokary.
Pravděpodobně se jednalo o ruskou střelu. Během útoku analytici, kteří sledovali ostřelování, psali o překročení polské hranice střelou Ch-101. Zdroj v polské vládě uvádí, že objekt je stále zkoumán ženisty, ale "vše nasvědčuje tomu, že jde o ruskou střelu". Že jde o Ch-101 napsal také ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha.
Ch-101 je řízená střela vzduch-země s doletem přes 2,5 tisíce km vypouštěná ze strategických bombardérů Tu-95MS a Tu-160. Odpaly těchto střel s výkonnou hlavicí (450–500 kg) probíhají převážně z Kaspického moře, uvedlo Ministerstvo obrany Ukrajiny.
Prošla několika fázemi modernizace. Jak dříve informoval Defense Express, jedna z úprav dostala dvě hlavice, a proto její hlavice váží 800 kg.
Zdroj v polštině: ZDE
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