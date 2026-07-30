Vedro si nevšimlo, že motoristé už klima „vyřešili". Piráti představili plán na ochlazení pro města, nemocnice i seniory
30. 7. 2026
Praha 30. července 2026 – Piráti na pražském Palackého náměstí představili konkrétní opatření, která mají Česko připravit na stále častější vlny veder. Navrhují automatický krizový plán, aktivní pomoc osamělým seniorům, kontroly teplot v nemocnicích, dostupná ochlazovací místa i větší podporu stromů, vody a stínu v ulicích.
Na akci Ať to tu žije – ochlaďme města Piráti ukázali dva možné obrazy českých měst: rozpálené ulice a byty bez stínu proti městu plnému zeleně, vody a míst, kde lze bezpečně přečkat největší horka. Podle poslance Ivana Bartoše nemůže odpovědná politika čekat, až Česko zasáhnou extrémní vedra, sucho a požáry v rozsahu, jaký dnes zažívají jiné evropské země. „Když vidím záběry požárů ze Španělska a Francie, není mi z toho vůbec dobře. Extrémní vedra, sucho a požáry neznají hranice. Úkolem odpovědného politika je připravit města, krajinu i záchranné složky dřív, než budeme podobné záběry sledovat z Česka," uvedl Ivan Bartoš.
Piráti proto předložili změnu stavebního zákona, která měla přizpůsobování měst klimatické změně zařadit mezi veřejné zájmy a dát obcím i stavebním úřadům jasnější oporu pro výsadbu stromů, zelené střechy, retenční prvky a další opatření. Vládní většina ji však odmítla. Bartoš tedy vyzval Ministerstvo životního prostředí, aby alespoň během vln veder zpřístupnilo své klimatizované prostory veřejnosti. „Když ministerstvo dokázalo utratit zhruba tři čtvrtě milionu korun za klimatizaci kanceláří pro papaláše a kamarády Motoristů, ať se alespoň pochlapí a otevře vychlazené prostory také lidem," dodal. Podle Pirátů se při výstraze před vedrem musí automaticky spustit jednotný plán pro obce, školky, denní stacionáře, domovy seniorů i pečovatelské služby. Při teplotách nad 30 stupňů a zdravotní výstraze se mají venkovní aktivity dětí a seniorů přesouvat do ranních hodin, omezit nebo úplně rušit. Terénní služby mají dostat kapacity na obvolávání a osobní kontroly osamělých seniorů. Každá obec má předem určit ochlazovací místo, například knihovnu, komunitní centrum nebo radnici, a srozumitelně o něm informovat veřejnost. „Potřebujeme jasný spouštěč, konkrétní pravidla, rozdělenou odpovědnost a peníze pro služby, které mají lidem skutečně pomoci," řekla poslankyně Hana Ančincová. Pečující rodiny mají podle Pirátů během největších veder získat přístup k posílené terénní péči, krátkodobým odlehčovacím službám a bezpečným ochlazovaným prostorám. Piráti upozornili také na situaci pacientů a zdravotníků v přehřívajících se nemocnicích. „Po ministerstvu požadujeme čtyři konkrétní věci: aktivně kontrolovat teploty v nemocnicích a domovech seniorů, chránit před vedrem pacienty i zaměstnance, zmapovat připravenost zdravotnických zařízení a dokončit zdravotní část národního plánu ochrany před vlnami veder. Pravidla nesmějí platit jen na papíře," uvedla lékařka a členka pirátské Mladé vlády Eva Šrámková. A na dopady veder a sucha na zemědělství upozornil také poslanec Martin Šmída. Piráti chtějí místo pouhého proplácení škod více podporovat zdravou půdu, remízky, meze, aleje a zadržování vody v krajině. „Veřejné peníze mají směřovat do zdravé půdy a vody v krajině, ne především k největším agroholdingům," uvedl Šmída. Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová představila plán okamžitých i dlouhodobých opatření pro hlavní město. Mezi první kroky má patřit otevření klimatizovaných městských budov, rozmístění mobilních pítek, mlžítek a cisteren s vodou, omezení plošného sečení trávníků během sucha a zřízení nepřetržité krizové linky pro seniory a další ohrožené skupiny. „Praha nemůže každé léto jen improvizovat a čekat, až vedra přejdou. Potřebuje jasný plán. Otevřeme chladné veřejné budovy, posílíme pomoc seniorům a dostaneme do ulic více vody a stínu. Současně budeme investovat do tisíců nových stromů, zadržování dešťové vody, zelených střech a zastínění zastávek. Chceme město, kde se dá bezpečně žít i v době stále častějších extrémních teplot," uvedla Tereza Nislerová. Piráti chtějí v Praze dále rozšiřovat síť pítek a mlžítek, vytvářet přírodní koupací místa, nahrazovat zbytné asfaltové plochy stromy a malými parky a zadržovat dešťovou vodu tam, kde spadne. Součástí plánu je také klimatizovaná veřejná doprava a nový teplotní standard pro zastávky MHD, které mají nabídnout více stínu a zeleně.
Piráti proto předložili změnu stavebního zákona, která měla přizpůsobování měst klimatické změně zařadit mezi veřejné zájmy a dát obcím i stavebním úřadům jasnější oporu pro výsadbu stromů, zelené střechy, retenční prvky a další opatření. Vládní většina ji však odmítla. Bartoš tedy vyzval Ministerstvo životního prostředí, aby alespoň během vln veder zpřístupnilo své klimatizované prostory veřejnosti. „Když ministerstvo dokázalo utratit zhruba tři čtvrtě milionu korun za klimatizaci kanceláří pro papaláše a kamarády Motoristů, ať se alespoň pochlapí a otevře vychlazené prostory také lidem," dodal.
Podle Pirátů se při výstraze před vedrem musí automaticky spustit jednotný plán pro obce, školky, denní stacionáře, domovy seniorů i pečovatelské služby. Při teplotách nad 30 stupňů a zdravotní výstraze se mají venkovní aktivity dětí a seniorů přesouvat do ranních hodin, omezit nebo úplně rušit. Terénní služby mají dostat kapacity na obvolávání a osobní kontroly osamělých seniorů. Každá obec má předem určit ochlazovací místo, například knihovnu, komunitní centrum nebo radnici, a srozumitelně o něm informovat veřejnost. „Potřebujeme jasný spouštěč, konkrétní pravidla, rozdělenou odpovědnost a peníze pro služby, které mají lidem skutečně pomoci," řekla poslankyně Hana Ančincová. Pečující rodiny mají podle Pirátů během největších veder získat přístup k posílené terénní péči, krátkodobým odlehčovacím službám a bezpečným ochlazovaným prostorám.
Piráti upozornili také na situaci pacientů a zdravotníků v přehřívajících se nemocnicích. „Po ministerstvu požadujeme čtyři konkrétní věci: aktivně kontrolovat teploty v nemocnicích a domovech seniorů, chránit před vedrem pacienty i zaměstnance, zmapovat připravenost zdravotnických zařízení a dokončit zdravotní část národního plánu ochrany před vlnami veder. Pravidla nesmějí platit jen na papíře," uvedla lékařka a členka pirátské Mladé vlády Eva Šrámková. A na dopady veder a sucha na zemědělství upozornil také poslanec Martin Šmída. Piráti chtějí místo pouhého proplácení škod více podporovat zdravou půdu, remízky, meze, aleje a zadržování vody v krajině. „Veřejné peníze mají směřovat do zdravé půdy a vody v krajině, ne především k největším agroholdingům," uvedl Šmída.
Kandidátka Pirátů na pražskou primátorku Tereza Nislerová představila plán okamžitých i dlouhodobých opatření pro hlavní město. Mezi první kroky má patřit otevření klimatizovaných městských budov, rozmístění mobilních pítek, mlžítek a cisteren s vodou, omezení plošného sečení trávníků během sucha a zřízení nepřetržité krizové linky pro seniory a další ohrožené skupiny.
„Praha nemůže každé léto jen improvizovat a čekat, až vedra přejdou. Potřebuje jasný plán. Otevřeme chladné veřejné budovy, posílíme pomoc seniorům a dostaneme do ulic více vody a stínu. Současně budeme investovat do tisíců nových stromů, zadržování dešťové vody, zelených střech a zastínění zastávek. Chceme město, kde se dá bezpečně žít i v době stále častějších extrémních teplot," uvedla Tereza Nislerová.
Piráti chtějí v Praze dále rozšiřovat síť pítek a mlžítek, vytvářet přírodní koupací místa, nahrazovat zbytné asfaltové plochy stromy a malými parky a zadržovat dešťovou vodu tam, kde spadne. Součástí plánu je také klimatizovaná veřejná doprava a nový teplotní standard pro zastávky MHD, které mají nabídnout více stínu a zeleně.
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