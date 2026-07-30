„Toto není příměří,“ tvrdí organizace Lékaři bez hranic o Gaze, „je to pokračování genocidy“
30. 7. 2026
Téměř deset měsíců po vyhlášení „příměří“ v pásmu Gazy Izrael toto úterý při leteckém útoku na uprchlický tábor Nusejrát zabil nejméně jednoho palestinského muže. Organizace Lékaři bez hranic prohlásila (MSF), že „válečné rány nejsou jen nezahojené a neustále přibývají .“
„Toto není příměří,“ uvedla ve svém prohlášení lékařská humanitární organizace (MSF). „Jedná se o pokračování genocidy, které je formováno tak, aby Palestinci každý den trpěli, a zároveň natolik nenápadné, aby nevyvolalo mezinárodní pobouření.“
Izraelské síly zabily v Gaze více než 73 300 Palestinců a zranily přes 174 009 lidí od 7. října 2023 – přičemž světoví odborníci varují, že skutečný počet obětí je pravděpodobně mnohem vyšší. Místní úřady zaznamenaly nejméně 1 200 mrtvých a 3 900 zraněných od doby, kdy bylo před více než devíti měsíci uzavřeno příměří, píše na webu Common Dreams Jessica Corbett
Odborníci z Organizace spojených národů a další experti z celého světa odsoudili izraelský útok a blokádu jako genocidu. Jihoafrická republika iniciovala žalobu u Mezinárodního soudního dvora. Mezinárodní trestní soud rovněž vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho bývaléhoministra obrany Joava Gallanta v souvislosti s tímto masovým vyvražďováním.
Téměř všichni z přibližně dvou milionů přeživších v Gaze byli násilně vysídleni. Lidé trpí hladem nebo nemocemi. Organizace Lékaři bez hranic uvedla, že „ničení domů se s vyhlášením příměří nezastavilo. Izraelské síly nadále aplikují svévolné rozkazy, aby lidé opustili své domovy a úkryty, jako nástroj psychologické války.“
Rajaa Jendiya, která ovdověla při tzv. „moučných masakrech“, žije se svými dětmi ve stanu ve škole přeměněné na uprchlický tábor. Pro listy Middle East Eye uvedla, že je kvůli nemocem často vozí do nemocnice.
„Uvnitř školy i v jejím okolí často vidíte přetékající splašky, zatímco se zde hromadí odpadky, které přitahují mouchy a hmyz,“ řekla Jendiya. „Tyto podmínky se s horkem ještě zhoršují a moje děti už mnohokrát onemocněly kožními chorobami.“
V takových provizorních úkrytech po celé Gaze „se hojně vyskytují svrab, infekce dýchacích cest, krysí kousnutí a další nemoci,“ uvádí organizace Lékaři bez hranic (MSF).
Přístup ke zdravotní péči se v pobřežním pásmu rovněž zkomplikoval, protože Izrael zabíjel a zadržoval palestinské zdravotníky a bombardoval civilní infrastrukturu, včetně nemocnic, a to i v měsících od uzavření dohody o příměří.
Lékaři bez hranic v úterý podrobně popsala další události v Gaze: „Dne 16. července se v důsledku izraelského útoku poblíž kliniky MSF v Al-Mawasi k našim týmům dostaly čtyři zraněné osoby. Následující den byly bez varování zasaženy dva obytné domy, v nichž bydleli naši zaměstnanci v Gaze. Rodiny uvnitř uvízly, když výbuchy rozbily okna. V jedné budově se trosky smíšené s mrtvolami zřítily do bytu zaměstnance MSF v nižším patře.“
Téhož dne ošetřily týmy MSF v Deir al-Balah ve střední Gaze 12 lidí – z nichž sedm byly děti –, kteří byli zraněni poté, co izraelské síly zaútočily na pohřeb v Al-Nusejrátu. Tento útok si celkem vyžádal osm mrtvých a 20 zraněných. Mezi zabitými byl i 21letý syn jednoho ze zaměstnanců MSF. Náš kolega se o této zprávě dozvěděl, když pracoval na jiné pohotovosti.
„Nejednalo se o ojedinělé incidenty,“ zdůraznila organizace, „ale pouze o momentální záznam situace během 48 hodin v Gaze.“
Izrael rovněž omezil přísun potravin a léků do válkou zpustošeného území. Organizace Lékaři bez hranic kritizovala Tel Aviv za to, že využívá humanitární pomoc „jako nástroj útlaku“, a zdůraznila, že „izraelský stát má podle mezinárodního práva povinnost zajistit Palestincům v Gaze přístup k humanitární pomoci, bez ohledu na politická jednání, vojenské dohody nebo průběh bojů.“
Od října, kdy Izraelské obranné síly (IDF) ovládaly přibližně polovinu Gazy, se „žlutá linie“ označující okupaci IDF neustále posouvá, aby vytlačila Palestince do „stále se zmenšujícího území“, vysvětlila organizace Lékaři bez hranic. „Dnes se téměř dva miliony Palestinců tísní na přibližně 30 % území pásma.“
Po rozhovorech s obyvateli v Deir al-Balah, Chán Junis, Rafáh, ve čtvrti Zeitoun, Tuffah a Shejaia v Gaze agentura Reuters informovala, že „izraelské síly posunuly žluté značky během posledních deset dnů, což vyvolalo novou vlnu vysídlování v těchto oblastech.“
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse