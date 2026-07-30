Blahopřání ke třicetinám Britských listů
30. 7. 2026 / Ivan Větvička
Vážený pane šéfradaktore,
blahopřeji Britským listům ke třicetinám a deníku především přeji, aby pro něj nikdy neplatilo okřídlené rčení: „Nevěř nikomu, komu je přes 30.“
Britské listy začaly vycházet v roce 1996, v době, kdy programy na internetu sloužily lidem. Nyní stále více lidí slouží programům na internetu. Síť budovaná ponejprv pro rychlou a svobodnou komunikaci, byla donedávna hrozbou pro diktatury na celém světě, neboť usnadňovala šíření zpráv a koordinaci opozice. Nyní se internet rychle mění v pavučinu k polapení a kontrole lidských zdrojů a ukazuje nám svoji odvrácenou tvář, potenciál stát se pilířem diktatury v libovolné zemi.
Britské listy si však zachovaly tvář a stále slouží lidem, aniž by z toho měla redakce jakýkoli finanční zisk. 30 let!
30 let spánkového deficitu.
Když mi kamarád před čtyřiadvaceti lety na Vás dával kontakt, řekl:
„Víš, co má společného Čulík a Čert?“
„Ani jeden nikdy nespí!“
30 let napjatého rozpočtu.
30 let každodenní práce.
30 let pocitu, že ta práce je potřebná a má smysl.
Vám pane šéfradaktore přeji, abyste i nadále zachoval svůj biorytmus, mnoho zdraví, sil a elánu. Britským listům přeji, aby pro ně nikdy neplatilo šedesátkové: „Nevěř nikomu, komu je přes 30.“
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