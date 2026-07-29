BBC: Násilí izraelských osadníků proti Palestincům se zintenzivňuje
29. 7. 2026
Reportérka: Je sobotní ráno v palestinské vesnici Al-Muraya na okupovaném Západním břehu. Izraelští osadníci vnikli do vesnice a obklíčili dům rodiny Abu Aliyah, kde mlátí holemi do brány. Izraelská armáda je v ulicích. Obyvatelé utíkají ze svých džípů. Právě jsme zaslechli dva výstřely z dolní části vesnice. Armáda i osadníci se nacházejí poblíž domu rodiny Abu Aliyah. Z mešity se ozývá výzva, aby lidé přišli chránit rodiny. Z areálu domu Abu Aliyah členové rodiny natáčejí zamračené izraelské teenagery, jak opakovaně rozbíjejí kovovou bránu velkými holemi. Izraelští vojáci přicházejí a osadníky jemně odvedou pryč, ale nepokouší se je vyslýchat, zadržet ani jim zabavit hole.
Rafiq Abu Aliyah byl během útoku uvnitř domu. Řekl mi, že osadníci přišli ráno, někteří z nich ozbrojení, a že izraelští vojáci, kteří je doprovázeli, vstoupili do rodinného domu a zbili lidi uvnitř. Izraelská armáda uvedla, že vstoupila do domu, aby zatkla podezřelé házející kameny, a že vyšetřuje tvrzení o násilí proti Palestincům. Mnozí Palestinci zde tvrdí, že izraelští vojáci při útocích často podporují osadníky.
"Armáda jsou osadníky, ale těmi nejbližšími z nich."
Chcete tím říct, že vojáci a osadníci jsou jedno a totéž?
"Jsou jedno a totéž."
Abu Wahid je členem vesnické rady. Jak často sem do Al-Mughayya přicházejí osadníci?
"Každý den. Každý den. Sem a sem a sem a sem, s armádou a s požehnáním armády."
Jeden izraelský voják, který nedávno sloužil na Západním břehu, řekl, že ho extremističtí osadníci považovali za nepřítele, protože nepodporoval jejich útoky. Požádal nás, abychom utajili jeho totožnost.
"Jsou tam teenageři, kteří se na vás dívají s nenávistí. Jeden z nich nám řekl: „Vpálím ti kulku do hlavy.“ Je jasné, že nejde jen o pár radikálních teenagerů. V tvářích Palestinců jsem viděl jen strach, a nikdy jsem neviděl žádný strach u žádného žida, který tam žil."
Být přímým svědkem útoků osadníků může být obtížné. Když jsme se toho dne blížili k domu Abu Aliyah, na silnici se několik metrů před námi objevili vojáci. Jeden z nich zvedl zbraň. Izraelská armáda uvedla, že reagovala na hlášení o střetu mezi Palestinci a izraelskými civilisty v Al-Maraya toho dne a že maskovaní Palestinci později pomocí praků házeli kameny na vojáky. Uvedla, že jednotky vystřelily na podezřelého a že byl zaznamenán zásah. Neměli bychom se prostě zeptat záchranářů, co se děje? Když jsme sem dorazili kvůli hlášení o útoku z předchozího dne, potkali jsme záchranáře z Palestinského červeného půlměsíce, který řekl, že izraelské síly zablokovaly jeho sanitce přístup na místo události.
"Jo, včera zastavili dvě sanitky a vzali jim klíče. Když nám řeknou, abychom zůstali, musíme tam zůstat a čekat, bez ohledu na situaci."
Jak často se to stává?
"Je to ale něco, s čím se my, záchranáři, tady potýkáme neustále."
Jak často sem do Al-Maraya jezdíte?
"Dalo by se říct, že možná každý pátek. Něco tak jednou týdně."
Izraelská armáda na naši otázku ohledně této záležitosti neodpověděla. Týden poté, co jsme opustili Al-Marayu, bylo vesnicí přenášeno k pohřbu tělo sedmnáctiletého fotbalisty Fadiho Hamdullaha Al-Nassana. Podle lékařů byl zasažen fragmentační kulkou během střetu u domu Abu Aliyah. Takto nyní vypadá běžný víkend ve vesnicích po celém Západním břehu.
Reportáž připravila Lucy Williamsonová a její dokument na toto téma můžete zhlédnout na kanálu BBC News na YouTube. Stačí ho vyhledat, najdete ho velmi snadno. Teploty nyní opět stoupají. Bojovníci na jihozápadní frontě.
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