"No pasarán"
30. 7. 2026 / Milan Kohout
Zdravím Britské listy z amerického Bostonu a přeji jim dalších třicet let svobodomyslného života v dnešním silně cenzurovaném mediálním prostoru.
Dodnes si pamatuji na svůj první příspěvek do Britských listů, který se jmenoval „Byl jsem rasistou" a byl o prozření českého xenofobního človíčka, kterým jsem tenkrát také byl, vychován českou kulturou.
Když se ale podívám do archivu Britských listů, tak tam není zaznamenán a jako první dvacet let starý příspěvek je tam pod názvem „Demokratismus" a všední americký den" (https://legacy.blisty.cz/art/27881.html).
Na ten jsem už zapomněl, ale když si ho znovu čtu, je víc než aktuální, neboť špiclování dokonale prostoupilo americkou společnost a různé organizace, jako například ADL (https://www.adl.org/) či Canary Mission (https://canarymission.org/), donášejí do center moci a ta pak vyhazují studenty z univerzit či ostatní lidi ze zaměstnání (zvláště v amerických médiích), a to bez ohledu na ústavně zakotvenou svobodu slova.
Inu, znovu jsem si ověřil, že Britské listy jsou pro české čtenáře velmi užitečné, neboť až dodnes přinášejí články, které by redakční rady jiných médií nejspíš vztekle vyplivly.
Takže hodně štěstí a hlavně odvahy.
Milan Kohout
Přikládám Britským listům mou pohlednici.
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