Zelenského plán protiraketové obrany „Freya“ by se nemusel vyplatit
30. 7. 2026
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Kromě toho, že nejde o všelék na válečné problémy Ukrajiny, jedná se o jasný tah, jehož cílem je přímo začlenit Kyjev do evropské bezpečnostní architektury.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je neutralizace hrozby ruských balistických raket klíčem k ukončení války, která i nadále pustoší jeho zemi. „Toto je poslední významná výhoda Ruska,“ řekl ostatním lídrům na summitu NATO na začátku tohoto měsíce, píše na webu Responsible Statecraft Jennifer Kavanagh.
Schopnost Kyjeva tohoto cíle dnes dosáhnout je omezená. V letošním roce Rusko dosud zasáhlo Ukrajinu více než 500 balistickými raketami. V červnu 2026 si tyto útoky vyžádaly téměř 300 obětí mezi ukrajinským civilním obyvatelstvem. Jedinou spolehlivou obranou proti ruským útokům balistickými raketami jsou americké protiraketové systémy Patriot, ale těch je nedostatek, zejména proto, že válka proti Íránu donutila Washington přesunout velkou část svých stávajících zásob na Blízký východ.
Zelenského odpovědí na tuto výzvu je Freya, ukrajinský systém protivzdušné obrany, od kterého si slibuje, že zemi zajistí vlastní ochranu proti balistickým raketám.Zároveň ji nezvratně integruje s evropskými partnery. Je však nepravděpodobné, že by tento plán fungoval – a mohl by se dokonce obrátit proti němu.
Systém Freya nejenže v blízké budoucnosti nevyřeší problémy Ukrajiny v oblasti protivzdušné obrany, ale jeho závislost na zahraničních technologiích institucionalizuje bezpečnostní závislost Ukrajiny na Evropě způsobem, který by mohl v dlouhodobém horizontu snížit bezpečnost Kyjeva.
Nelze popřít, že Freya je zajímavá a inovativní platforma. Její stíhací rakety, vyráběné společností Fire Point, vychází ze sovětských protiletadlových raket 48N6 a 5V55 používaných v ruských systémech S-300 a S-400. Jejich vnitřní konstrukce však byla upravena tak, aby je bylo možné vyrábět levněji. Očekává se, že každá raketa bude stát pouhých 700 000 dolarů, což je méně než 25 % ceny špičkové americké protiletadlové střely PAC-3, jejíž cena činí 4 miliony dolarů. Aplikace druhého naváděcího systému by rovněž mohla zlepšit schopnost raket lokalizovat a zničit blížící se balistické hrozby.
Odpalovací systém raket Freya využívá vlastní konstrukci společnosti Fire Point, avšak v ostatních ohledech se platforma opírá téměř výhradně o zahraniční technologie. Freya je systém s otevřenou architekturou, který využívá protokol NATO Link 16 pro integraci do evropské (nebo NATO) sítě protivzdušné obrany. Zakladatel společnosti Fire Point Denys Shtilerman tvrdí, že tento přístup poskytne Ukrajině plnou suverenitu nad obranným systémem.
Navzdory této ambici se společnost Fire Point stále obrací na zahraniční firmy, aby jí dodaly radary, systémy velení a řízení a systémy včasného varování (včetně kosmických senzorů), které by Ukrajině umožnily detekovat a sledovat balistické hrozby. Například doufá, že bude moci využít radary s dlouhým dosahem ze Švédska, Francie a Itálie spolu s platformami velení a řízení z Norska.
Složitá síť vstupů potřebných k vývoji systému Freya od koncepce k realizaci přináší tři výzvy. Za prvé, přístup „systém systémů“, z něhož vychází, je riskantní a nese s sebou mnoho požadavků i možností selhání. Nejenže je třeba vyrobit všechny složité komponenty, ale poté je nutné je integrovat, aby bylo zajištěno jejich vzájemné fungování. To platí pro jakýkoli pokročilý vojenský systém, ale využití komponent z mnoha různých zemí práci konstruktérů systému Freya ještě více zkomplikuje. I kdyby byl tento proces nakonec úspěšný, bude pravděpodobně iterativní a časově náročný, zejména proto, že Ukrajina v této oblasti nemá mnoho zkušeností.
Za druhé je tu otázka vývozních kontrol, které bude Ukrajina muset obejít nebo překonat, aby získala přístup k příslušným technologiím. Kyjev doufá v rychlé schválení ze strany příslušných výrobců, ale to není v žádném případě zaručeno. Vzhledem k citlivosti těchto technologií může Ukrajina čelit právním překážkám nebo omezením ohledně toho, jaké typy systémů může používat a jak je lze integrovat s jinými zahraničními platformami.
I kdyby ke schválení došlo, Ukrajina nemusí získat transfer technologií, který by umožnil výrobu na jejím území, a místo toho se možná bude muset spolehnout na společné podniky nebo zahraniční akvizice. Jinými slovy, Kyjev pravděpodobně zůstane závislý na evropských partnerech, i když Ukrajina díky systému Freya získá větší autonomii, než má dnes.
A konečně je tu otázka financování. Ukrajina nemá prostředky na to, aby sama financovala výrobu systému Freya nebo vyráběla rakety tohoto systému ve velkém měřítku, ani nemá rezervy na nákup zahraničních komponentů, které jsou k výrobě tohoto systému nezbytné.
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