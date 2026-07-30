Donald Trump si zahrává s americkými ropnými zásobami
30. 7. 2026
USA riskují vyčerpání svých nouzových zásob ropy, a to v době eskalace napětí s Íránem.
V roce 1975 v důsledku arabského ropného embarga z roku 1973 podepsal prezident Gerald Ford zákon o energetické politice a úsporách energie (Energy Policy and Conservation Act). Tento zákon zřídil Strategickou ropnou rezervu (SPR) a vymezil ji jako rezervní fond pro případ nouze, informuje Hekmat Aboukhater.
Nyní prezident Donald Trump vyčerpává zbytek ropných zásob, aby zvládl cenové a dodavatelské šoky způsobené jeho válkou s Íránem. Poslední čerpání – uvolnění 172 milionů barelů ropy – snížilo stav SPR k 17. červenci na 311,4 milionu barelů, čímž se snížila bezpečnost amerického lidu právě v době, kdy eskaluje konflikt s Íránem.
Pokud další vlna eskalace způsobí prudký nárůst cen ropy, bude cena, kterou Američané platí u čerpacích stanic, mnohem vyšší.
Mnozí odborníci považují hranici 300 milionů barelů za „minimální provozní úroveň“ SPR, a to kvůli přesné technice, kterou je třeba k těžbě ropy použít. „Pokud zásoby klesnou pod tuto hranici, odborníci z Úřadu pro vládní odpovědnost USA (GAO) varují, že bude vážně ohrožena schopnost rezervy fungovat a pomáhat při budoucích energetických krizích“.
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