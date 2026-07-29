Channel 4 News: Evropské léto požárů se má ještě zhoršit
29. 7. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, středa 29. července 2026, 19 hodin: Evropu nyní sužuje již čtvrtá vlna veder tohoto léta, která hrozí, že ještě více rozdmýchá lesní požáry stále zuřící ve Francii a Španělsku. K této znepokojivé situaci přispívá i apokalyptické varování vedoucí Koordinačního centra EU pro reakci na mimořádné události. Maria Tsuba uvedla, že riziko požárů se nyní přesouvá na východ do Řecka, kde dnes zahynuli dva hasiči, do střední Evropy a do Itálie, a varovala, že v ohrožení by mohla být celá Evropa. Amelia Jen se k nám opět připojuje z velitelského štábu v Lesch-Capferei. Teploty dnes v západní části dosáhly, pokud vím, 40 stupňů?
Reportérka: Dnes bylo opravdu velmi horko a v tomto ročním období by se tu dalo očekávat, že tu uvidíme rekreanty, místo toho tu však přistávaly a vzlétaly vrtulníky. Přijížděly hasičské vozy spolu s týmy z celé Francie i z celé EU.
Bylo zde přebudováno sportovní centrum, kde jsou rozestavěna polní lůžka. Skupina námořních pěšáků právě skončila směnu a nyní spí, zatímco dobrovolníci jim nosí jídlo.
Před chvílí jsme dokonce viděli i nějaké ústřice. Jsme tu blízko moře a cestovní ruch tvoří 80 % zdejší ekonomiky. Ten byl přes noc zcela ochromen a lidé zde opravdu přišli o mnoho, přesto dělají vše, co je v jejich silách, jakýmkoli způsobem to jde.
A tohle jsme dnes viděli. Hasiči říkají, že týden po vypuknutí požáru je to jako souboj Davida s Goliášem. Stále se snaží tento požár dostat pod kontrolu. A dobrovolníci do toho také vkládají vše, co mají.
Smrtící okruh tohoto lesního požáru zpustošil domovy lidí a zničil jejich živobytí. Dnes ráno, když udeřila vlna veder, znovu vymýšleli strategii, jak ho zadržet.
Hasiči nás sem přivedli, aby nám ukázali, s čím pracují. Touto oblastí již prošly obrovské plameny, ale tento požár vznikl dnes ráno a přišel z druhé strany; jak vidíte, jeho okraj se pomalu posouvá směrem k nám.
Vítr je momentálně poměrně slabý, ale hasiči nám říkají, že pokud zesílí, mohlo by to pro ně znamenat skutečný problém. Ještě jsme se ani nedostali do nejteplejší části dne. Bylo nám řečeno, že tato oblast bude do odpoledne zcela pohlcena plameny.
Riziko se posouvá na sever, a tak již i regiony Francie, které dříve tímto druhem požárů nebyly zasaženy, jako například Bretaň, čelí stále častějším požárům. S klimatickými změnami a stoupajícími teplotami by se toto riziko mohlo zvýšit i ve Velké Británii. Ve Skotsku již k požárům došlo, takže se musíte začít připravovat hned teď.
Ve Španělsku se z tohoto borového lesa podél východního pobřeží země stalo ekologické pohřebiště o rozloze 21 000 akrů. A v Palaya de la Presa nedaleko Madridu se David vrátil, aby se podíval, co zbylo z jeho domu:
"Je to opravdová katastrofa. Všechny moje vzpomínky. Měl jsem tu všechno. Můj otec to postavil před 40 lety a teď je všechno pryč."
Dnes varoval vysoký úředník z týmu EU pro reakci na mimořádné události, že rok 2026 by se mohl stát nejhorší požární sezónou v evropské historii a překonat dokonce i loňský rekord. Silnější zimní deště poskytly lesním požárům, které jsou ještě více rozdmýchávány vlnami veder, více zeleně k hoření. Zpátky ve Francii proměnilo počasí, které přitahuje desítky tisíc rekreantů do přímořských městeček západně od Bordeaux, tato místa v města duchů.
"Bylo to dokonalé léto, žádný déšť, každý den slunce. Začátek byl velmi příjemný, lidí bylo mnohem víc než loni. A pak to přestalo. A přestalo to z ničeho nic."
Restaurace Marianne a Paula obvykle každý den podávala stovkám lidí zmrzlinu, pizzu a nápoje. Po evakuaci minulý týden se vrátili, aby podávali jídlo hasičům, a nyní jsou posledními lidmi, kteří v Petit Pique zůstali.
"Je to horší než během pandemie covidu, protože tehdy tu spousta lidí pracovala z domova a nakupování potravin nebylo zakázáno. A tady není doslova nikdo. A během pandemie jsme věděli, že můžeme od státu dostat finanční pomoc pro podnik. A teď vlastně nemáme žádné informace o finanční pomoci."
"Pokud se lidé nevrátí tento týden, příští týden, ani ten další..."
"Zkrachujeme. Důsledky pro nás budou katastrofální, protože v tomto období realizujeme 70 % naší činnosti, takže nevíme, co bude dál."
Venku na kdysi přeplněné pláži stojí lodě nečinně. Jediným pohybem zde jsou hasičská letadla, která jedno po druhém klesají k moři, aby nabrala vodu, a pak se vrací k neúprosné obloze.
Moderátor: Z místa referovala Amelia Jen. A vzhledem k tomu, že teploty v jihovýchodní Anglii dnes mají dosáhnout 35 stupňů, meteorologická služba Met Office varuje, že jakékoli lesní požáry, které zde vypuknou, by mohly být mimořádně závažné. Bylo také oznámeno, že polovina Anglie se nyní oficiálně nachází v suchu kvůli mimořádně nízkým srážkám a těmto vysokým teplotám. Agentura pro životní prostředí uvádí, že postiženo je sedm regionů, které pokrývají velké části střední, východní a jižní Anglie.
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