Zelenského riskantní tah, jehož cílem je propojit války v Íránu a na Ukrajině
30. 7. 2026
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Tato skutečnost by samozřejmě vyhovovala i Izraeli, protože by to prodloužilo válku na Blízkém východě a potenciálně by do konfliktu vtáhlo i evropské vlády.
S příjezdem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu mnoho věcí naznačuje, že se již nesnaží pouze získat větší americkou podporu pro válku proti Rusku. Stále více se zdá, že usiluje o něco mnohem závažnějšího: spojení ukrajinské války s konfliktem mezi USA a Íránem do jediného strategického bojiště, míní Trita Parsi.
Tento rozdíl je podstatný. Pokud se tyto dvě války spojí v jednu, Ukrajina přestane být pouhým příjemcem americké vojenské pomoci a stane se přímým účastníkem války Washingtonu s Teheránem. Stejně tak by Spojené státy již nebyly pouze hlavním dodavatelem zbraní pro Ukrajinu. Staly by se aktivní válčící stranou proti Rusku v konfliktu, který se táhne od Černého moře až po Kaspické moře.
Pro Kyjev by to představovalo strategický průlom, o který usiluje od ruské invaze v roce 2022.
Od samého počátku války ukrajinští představitelé důsledně naléhali na NATO, aby neomezovalo svou pomoc pouze na dodávky zbraní a zpravodajských informací. Zelenskyj opakovaně apeloval na zavedení bezletové zóny vynucované NATO a varoval, že cokoli méně by znamenalo umožnit Rusku beztrestně bombardovat ukrajinská města. Tlačil na západní vlády, aby poskytovaly stále sofistikovanější zbraňové systémy dlouho předtím, než byly ve Washingtonu politicky přijatelné. A tvrdil, že vítězství vyžaduje, aby Západ opustil to, co považoval za dobrovolně přijatou zdrženlivost v eskalaci.
Bidenova administrativa sice chápala tíživou situaci Ukrajiny, ale důsledně odmítala překročit několik červených čar. Prezident Joe Biden odmítl vyslat americké pozemní jednotky s tím, že přímý boj mezi americkými a ruskými silami by mohl vyústit v širší válku mezi jadernými mocnostmi. Opakovaně vyloučil zřízení bezletové zóny, protože její prosazení by vyžadovalo, aby američtí piloti sestřelovali ruská letadla. Jeho administrativa zpočátku odmítla poskytnout stíhačky F-16, rakety ATACMS s dlouhým doletem a další pokročilé systémy z obavy z nekontrolované eskalace a teprve po dlouhé vnitřní debatě postupně uvolnila některá z těchto omezení.
Při všech těchto rozhodnutích zůstávala hlavní zásada Washingtonu neměnná: pomoci Ukrajině bránit se, aniž by se Spojené státy staly přímým účastníkem bojů proti Rusku, a zároveň se vyhýbat diplomacii, která by mohla boje ukončit.
Dnes se však strategická situace změnila. Válka Trumpovy administrativy s Íránem vyústila přesně v dilema, které mnozí kritici předpovídali. Washington disponuje drtivou vojenskou převahou, přesto utrpěl strategickou porážku z rukou Teheránu. Írán prokázal schopnost horizontálně rozšířit bojiště, způsobit ztráty na více frontách a donutit Spojené státy bránit spojence a aktiva daleko od původních frontových linií. Írán má převahu v eskalaci; Trump nemá žádnou dobrou vojenskou možnost a chybí mu trpělivost k tomu, aby disciplinovaně sledoval diplomatické cesty.
Trumpova zranitelnost vytváří pro Kyjev historickou příležitost. Místo toho, aby se Ukrajina jevila jako země závislá na americké pomoci, může se nyní prezentovat jako strategické aktivum schopné pomoci Washingtonu proměnit vojenskou porážku v nádherné vítězství. Ukrajinská válka s drony se za poslední tři roky vyvinula rychleji než téměř jakákoli jiná vojenská inovace. Její zkušenosti s integrací levných autonomních systémů do konvenčního boje nemají téměř obdoby.
Stejně důležité je, že Ukrajina by mohla nabídnout něco, co Washingtonu v současné době chybí: příležitost rozšířit konflikt do zcela nového geografického prostoru. To znamená obrátit íránskou horizontální eskalaci proti němu samotnému.
Podle ukrajinské argumentace představuje takovou možnost Kaspické moře. Zahájení tlaku na Írán ze severu by zkomplikovalo vojenské plánování Teheránu, donutilo by ho přerozdělit omezené zdroje a snížilo by jeho schopnost diktovat, kde se konflikt odehrává.
Z pohledu Kyjeva by nabídka této schopnosti proměnila Ukrajinu z amerického příjemce pomoci na jejího zachránce.
Větším strategickým přínosem pro Kyjev by však bylo spojit oba konflikty do jednoho. Takové spojení by zásadně změnilo politickou logiku obou válek. Americký personál, zpravodajské zdroje, logistika a operační plánování by se na obou bojištích stále více propojovaly. Rusko-íránská vojenská spolupráce by rovněž povzbudila Washington, aby je považoval za součásti jediného konfliktu, nikoli za samostatné krize.
Jakmile bude tato hranice překročena, bude stále těžší udržet rozlišení mezi podporou Ukrajiny a bojem proti Rusku.
Tato dynamika by byla přitažlivá i pro Izrael. Zaprvé by to válečnému konfliktu s Íránem vdechlo nový život. Zadruhé by to konflikt dále internacionalizovalo tím, že by do íránského bojiště vtáhlo evropské vlády prostřednictvím jejich hlubokého angažmá na Ukrajině. A zatřetí, což je možná nejdůležitější, by to změnilo politický narativ. Porážka Íránu by již nebyla prezentována jako nutnost k obraně Izraele, ale spíše k obraně Ukrajiny.
Vzhledem k míře podpory, kterou Ukrajina požívá ze strany elit i veřejnosti – koneckonců se stala obětí nelegální invaze –, je takové rámcování politicky mnohem přijatelnější než soustředění války na Izrael. A to zejména vzhledem k prudkému poklesu prestiže Izraele na Západě v důsledku genocidy v Gaze a jeho klíčové role při zahájení nelegální války s Íránem.
Nic z toho neznamená, že ukrajinská sázka vyjde. Trump by však na ni mohl být přístupný vzhledem ke své vlastní, vlastní vinou způsobené prekérní situaci v Hormuzském průlivu. (Soudě však podle rozhodnutí neuspořádat dnes tiskovou konferenci to může znamenat, že Zelenského setkání s Trumpem, k němuž došlo dříve v Bílém domě, nebylo zrovna úspěšné.)
Ačkoli Bidenova politika vůči Ukrajině si zaslouží značnou kritiku, bránila se tomuto druhu eskalace, protože riziko přímé konfrontace mezi NATO a Ruskem by mohlo vést k mnohem rozsáhlejší a katastrofálnější válce. Tyto obavy nezmizely jen proto, že se v Bílém domě vystřídali nájemníci, ani proto, že se Trump uvěznil v pošetilé válce.
Pokusy vyřešit jeden strategický problém rozšířením rozsahu konfliktu často vedly k tomu, že se oba problémy staly ještě těžšími k vyřešení. Největším nebezpečím dnes možná není to, že by se Trump rozhodl vést dvě války současně, ale že zdánlivě malé eskalační kroky připravují půdu pro katastrofu, které se jak Biden, tak Trump snažili vyhnout.
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