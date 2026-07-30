Americká média: Írán patrně jaderné zbraně přece jen nechtěl
30. 7. 2026
Během desítek let, kdy byl ajatolláh Alí Chameneí náboženským a státním vůdcem Íránu, důsledně odmítal vývoj jaderných zbraní.
Chameneí rozhodl, že tyto absurdně destruktivní zbraně, které slibují bezohledné zabíjení a ničení životního prostředí, jsou s islámem prostě neslučitelné, informuje web Truthdig.
Zbožný muslim by to tak mohl klidně vnímat.
Mezi Mohamedovy „válečné zásady“ uvedené ve výrocích prvního kalifa patří:
Nezabíjejte žádné děti, ženy, staré ani nemocné osoby
Neničte vesnice a města
Neničte obdělávaná pole a zahrady
Nevykořeňujte, nepálte ani nekácejte plodné stromy
Neničte obydlená místa
Nepalte včely a nerozhánějte je
Jaderný výbuch spáchaný ve vzteku by skutečně porušil každé z těchto nařízení. Ani včely by nebyly v bezpečí! (Ve skutečnosti stále nacházíme radioaktivní cesium v medu, což je pozůstatek desítky let starých atmosférických jaderných zkoušek).
Jaderné zbraně odsoudily náboženské autority od katolického papeže až po reformní židy v Americe, takže postoj ajatolláha nebyl nijak překvapivý.
A přesto byl tento návrh – myšlenka, že Chameneí vydal fatwu, formální náboženské rozhodnutí zakazující jaderné zbraně – často zesměšňován.
Po léta to byl „íránský argument“ nebo trik. Kdokoli to zmínil, byl v amerických médiích zesměšňován.
Nyní je Chameneí mrtvý.
Protože ho naše vláda bezostyšně zavraždila.
A najednou americká třída komentátorů připouští, že odpor tohoto starého muže k jaderným zbraním byl po celou dobu upřímný!
Teprve nyní se dozvídáme, že mnoho amerických představitelů zpravodajských a bezpečnostních služeb považovalo Chameneího za člověka, který se skutečně zasazoval o Írán bez jaderných zbraní?
S ním jsme mohli vést intenzivnější diplomatické jednání.
Samozřejmě, jak bylo nedávno zmíněno, prezidentovi Donaldovi Trumpovi bylo řečeno, že taková diplomacie by mohla „trvat měsíce“, a tak jsme se místo toho prostě rozhodli všechny zabít.
Za druhé: Jaké jsou důkazy pro nové, přehnaně dramatické tvrzení, že Chameneího syn a nástupce, Modžtaba Chameneí, má „mnohem větší zájem“ o íránskou jadernou zbraň?
Jak víme, že má zájem popřít hluboce zakořeněné a veřejně deklarované náboženské přesvědčení svého otce?
Jak poznamenává deník Times, Modžtaba Chameneí „nikdy veřejně nevyzval Írán k výrobě jaderné zbraně“ a navíc: „Američtí představitelé upozorňují, že většina zpravodajských informací o jeho názorech pochází z doby před válkou.“
Takže jsme s ním nemluvili.
Místo toho jen předpokládáme, že nyní chce jaderné zbraně, protože je pravděpodobně rozzlobený, že jsme zabili jeho otce, manželku, neteř a stovky dalších Íránců, včetně 120 dětí ze základní školy, při zákeřném útoku, při kterém byl i samotný Modžtaba Chameneí těžce zraněn.
A kdo ví, možná teď opravdu chce jaderné zbraně.
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