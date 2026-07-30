Americká média: Írán patrně jaderné zbraně přece jen nechtěl

30. 7. 2026

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Během desítek let, kdy byl ajatolláh Alí Chameneí náboženským a státním vůdcem Íránu, důsledně odmítal vývoj jaderných zbraní.

Chameneí rozhodl, že tyto absurdně destruktivní zbraně, které slibují bezohledné zabíjení a ničení životního prostředí, jsou s islámem prostě neslučitelné, informuje web Truthdig. 

Zbožný muslim by to tak mohl klidně vnímat.

Mezi Mohamedovy „válečné zásady“ uvedené ve výrocích prvního kalifa patří:

Nezabíjejte žádné děti, ženy, staré ani nemocné osoby
Neničte vesnice a města
Neničte obdělávaná pole a zahrady
Nevykořeňujte, nepálte ani nekácejte plodné stromy
Neničte obydlená místa
Nepalte včely a nerozhánějte je

Jaderný výbuch spáchaný ve vzteku by skutečně porušil každé z těchto nařízení. Ani včely by nebyly v bezpečí! (Ve skutečnosti stále nacházíme radioaktivní cesium v medu, což je pozůstatek desítky let starých atmosférických jaderných zkoušek).

Jaderné zbraně odsoudily náboženské autority od katolického papeže až po reformní židy v Americe, takže postoj ajatolláha nebyl nijak překvapivý.

A přesto byl tento návrh – myšlenka, že Chameneí vydal fatwu, formální náboženské rozhodnutí zakazující jaderné zbraně – často zesměšňován.

Po léta to byl „íránský argument“ nebo trik. Kdokoli to zmínil, byl v amerických médiích zesměšňován.

Nyní je Chameneí mrtvý.

Protože ho naše vláda bezostyšně zavraždila.

A najednou americká třída komentátorů připouští, že odpor tohoto starého muže k jaderným zbraním byl po celou dobu upřímný!

Teprve nyní se dozvídáme, že mnoho amerických představitelů zpravodajských a bezpečnostních služeb považovalo Chameneího za člověka, který se skutečně zasazoval o Írán bez jaderných zbraní?

S ním jsme mohli vést intenzivnější diplomatické jednání.

Samozřejmě, jak bylo nedávno zmíněno, prezidentovi Donaldovi Trumpovi bylo řečeno, že taková diplomacie by mohla „trvat měsíce“, a tak jsme se místo toho prostě rozhodli všechny zabít.

Za druhé: Jaké jsou důkazy pro nové, přehnaně dramatické tvrzení, že Chameneího syn a nástupce, Modžtaba Chameneí, má „mnohem větší zájem“ o íránskou jadernou zbraň?

Jak víme, že má zájem popřít hluboce zakořeněné a veřejně deklarované náboženské přesvědčení svého otce?

Jak poznamenává deník Times, Modžtaba Chameneí „nikdy veřejně nevyzval Írán k výrobě jaderné zbraně“ a navíc: „Američtí představitelé upozorňují, že většina zpravodajských informací o jeho názorech pochází z doby před válkou.“

Takže jsme s ním nemluvili.

Místo toho jen předpokládáme, že nyní chce jaderné zbraně, protože je pravděpodobně rozzlobený, že jsme zabili jeho otce, manželku, neteř a stovky dalších Íránců, včetně 120 dětí ze základní školy, při zákeřném útoku, při kterém byl i samotný Modžtaba Chameneí těžce zraněn.

A kdo ví, možná teď opravdu chce jaderné zbraně.


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Obsah vydání | 30. 7. 2026