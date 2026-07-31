Čína dodá Íránu až 400 přenosných protiletadlových systémů
31. 7. 2026
Smlouva byla uzavřena prostřednictvím Zhongqing Baoshang International Investment, společnosti registrované v Hongkongu, jejíž hodnota se odhaduje na 60–70 milionů dolarů.
Evropský bezpečnostní zdroj uvedl, že úřady jeho země jsou obeznámeny s několika diskutovanými zakázkami na dodávky čínských MANPADS do Íránu, včetně QW-12, QW-18 a QW-19. Zdroj z Blízkého východu potvrdil, že Islámská republika skutečně usiluje o získání QW-12 a QW-18.
Předpokládá se, že první várka MANPADS bude letecky odeslána z čínského Urumči s dalším tranzitem do Íránu přes Pákistán. Dva zdroje ze západních zpravodajských služeb a íránský úředník uvedli, že Teherán zkoumá možnost využití pozemních tras pro tajnější a bezpečnější dodávky čínských zbraní a zboží dvojího užití.
Pákistánské úřady popírají svou účast na dodávkách těchto MANPADS do Íránu. Čínské ministerstvo zahraničí také označilo zprávy o této události za "zcela neopodstatněné" a poznamenalo, že země "důsledně podporuje mír a ukončení konfliktu".
Komplexy QW-12 a FN-16 s infračerveným naváděním jsou navrženy k ničení nízko letících letadel, vrtulníků a dronů. Mobilita umožňuje rychle rozmístit MANPADS kolem strategických objektů, stejně jako rychle je rozptýlit a změnit pozice, což činí tyto zbraně méně zranitelnými ve srovnání se stacionárními systémy protivzdušné obrany.
Dříve agentura Reuters informovala, že Írán je blízko uzavření dohody s Čínou o nákupu protilodních řízených střel. Agentura však nedokázala zjistit, zda byla nakonec podepsána.
Dodávky MANPADS se připravují na pozadí probíhající války mezi Íránem a Spojenými státy. Dne 18. června strany podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí o šedesátidenním příměří a zahájení mírových jednání, ale méně než měsíc poté strany obnovily výměnu úderů po vzájemných obviněních z porušení příměří.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse