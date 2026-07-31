Němečtí představitelé po útoku na Berlin Pride volají po zpřísnění zákonů o extremismu
31. 7. 2026
Němečtí představitelé po smrtícím útoku v Berlíně na jeden z největších evropských průvodů Pride vyzvali ke zpřísnění zákonů pro známé extremisty, protože krajní pravice se snaží mobilizovat rozhořčené voliče před trojími klíčovými zemskými volbami.
Antimigrační, protiislámská Alternativa pro Německo (AfD), přední strana v celostátních průzkumech veřejného mínění, obvinila vládu z neschopnosti řešit islamistický radikalismus na německé půdě, zatímco konzervativní kancléř Friedrich Merz slíbil při řešení bezpečnostních mezer jednat s "opatrností, ale také odhodláním".
Abdul Ballout, jednadvacetiletý německý občan s libanonskými kořeny, který byl policii dobře známý, údajně narazil dodávkou do davu v parku Tiergarten pozdě v sobotu večer, během finále každoročních oslav LGBTQ+, které přilákaly stovky tisíc lidí.
Poté, co vozidlo, které bylo pronajaté na Balloutovo jméno, narazilo do stromu, údajně napadl lidi velkým nožem. Zemřela pětašedesátiletá polská žena a dalších 29 lidí bylo zraněno.
Policie uvedla, že po několikahodinovém pátrání v neděli zastřelila Ballouta na zahrádce v okrese Spandau poté, co k ní při pokusu o zatčení běžel s "čepelí".
Merz v pondělí uvedl, že oběti protestovaly za "otevřenost, rozmanitost a svobodu" a byly napadeny "islamistou, který se snažil tyto hodnoty napadnout".
Když se tisíce lidí shromáždily na smutečním obřadu u Braniborské brány v centru Berlína, aby oplakali oběti, vyšlo najevo, že policie si byla vědoma rizika, které představuje Ballout jako otevřený islámský extremista s předchozími zatčeními za ublížení na zdraví, vydírání a loupež.
Bezpečnostní úřady uvedly, že Ballout byl podporovatelem Islámského státu a loni se pokusil připojit ke skupině v Sýrii. Byl zatčen v Libanonu a repatriován, v květnu byl v Německu odsouzen za "přípravu vážného činu podvratného násilí".
Ballout narozený v Berlíně, který žil s matkou a dvěma sestrami v hlavním městě, byl jako mladistvý odsouzen k roku a deseti měsícům vězení. Berlínský soud však trest pozastavil a byl propuštěn na svobodu, byť pod občasným policejním dohledem.
Nejvyšší berlínský soudní představitel Felor Badenberg v pondělí přiznal veřejné rozhořčení nad případem po smrtící sérii nárazů auty a útoků noži v Německu a vyzval k zásadní reformě trestního práva pro mladistvé.
"Po tomto útoku docházím k závěru, že v takových případech musí být pachatelé skutečně přísněji potrestáni," řekl Badenberg, člen Křesťanskodemokratické unie (CDU) veřejnoprávní stanici ARD.
Při uznání nezávislosti soudů řekl: "Musíme zásadně zkoumat, zda jsou právní kritéria, která máme pro aplikaci trestního práva mladistvých, stále vhodná pro současnou dobu."
Berlín, jedna z německých spolkových zemí, půjde v září k volbám spolu se dvěma dalšími východními regiony. Ve všech volbách se očekává, že krajně pravicová AfD si povede dobře a je na cestě k vítězství v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku.
AfD založená před 13 lety jako euroskeptické hnutí se chopila obav z imigrace a kriminality a v poslední době se zaměřila na ekonomické problémy spojené s deindustrializací Německa, což jí umožňuje proniknout i za hranice svého východního centra.
Spolupředsedkyně strany Alice Weidel v pondělí obvinila Merze, že nebere problém islamistického extremismu a "migrantského násilí" vážně.
"Merz zůstává o islamismu zticha – jsme připraveni jednat," napsala na X.
Hlavní kandidátka AfD v berlínských volbách Kristin Brinker obvinila za útok na Pride "katastrofální migrační politiku posledních let".
Odborníci uvedli, že AfD by z této tragédie mohla těžit. Strana již dosahuje mezi 38 a 40 % v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku, takže je poprvé na úrovni spolkové země na dosah absolutní většiny.
Guido Friebel, děkan ekonomické fakulty na Goethově univerzitě ve Frankfurtu, s týmem kolegů provedl výzkum, jak teroristické útoky ovlivňují volební výsledky AfD.
"AfD učinila [vzájemný vztah mezi] migrací a vnitřní bezpečností jedním ze svých klíčových témat," řekl časopisu Der Spiegel. "Tento útok politicky využije."
Friebel uvedl, že AfD dokonce ve volbách profitovala z útoků pravicových extremistů, což vytváří dilema pro hlavní demokratické strany, jako je CDU, které se snaží vytvořit profil zákona a pořádku.
"Pokud [CDU] tuto otázku ignoruje, může AfD tvrdit, že je jedinou stranou, která hrozbu bere vážně," řekl. "Pokud přijme jejich témata a rétoriku, hrozí, že přispěje k posílení politické agendy AfD."
Expert na boj proti extremismu Hans-Jakob Schindler, který radí německé vládě, řekl místním médiím, že v roce 2025 žilo v zemi více než 9 000 islamistů, včetně 2 590 v hlavním městě, z nichž 1 940 je považováno za násilné.
Queer advokační skupina LSVD+ uvedla, že homofobní a protitrans útoky v Německu v posledních letech vzrostly desetinásobně.
Před několika LGBTQ+ pochody, které se ještě letos v létě konají, včetně Hamburku, Norimberku a Dortmundu, komunitní aktivisté uvedli, že varovali před rostoucí hrozbou ze strany islamistů i krajně pravicových extremistů, ale nejsou slyšet.
"Teď vidíme, že to má své náklady," řekl Alva Träbert, člen představenstva LSVD+.
V Británii budou ozbrojení policisté nasazeni na největším festivalu Pride v zemi v Brightonu a Hove tento týden, který přiláká odhadem 500 000 lidí.
Mluvčí policie v Sussexu uvedl: "Chci ujistit účastníky, stejně jako obyvatele, podniky a návštěvníky po celém městě, že jejich bezpečnost zůstává naší nejvyšší prioritou."
"Uniformovaní policisté, policisté v civilu a specializované týmy včetně ozbrojených policistů budou nasazeni po celém městě, což vše tvoří součást našich komplexních plánů pro dohled k této akci."
"Vyzýváme všechny, kteří se účastní Pride, aby si užili oslavy, dávali na sebe pozor a hlásili jakékoli obavy. Pokud něco není v pořádku, promluvte si s některým z našich policistů nebo s členem ochranky. V případě nouze vždy volejte 999."
Britský ministr obrany odsoudil berlínský útok a označil ho za "naprosto děsivý", ale zároveň uvedl, že to ukazuje, proč jsou oslavy Pride stále nutné. Wes Streeting řekl, že akce Pride ve Velké Británii byly "vždy dobře hlídané" a našly správnou rovnováhu mezi veřejnou bezpečností a umožněním oslav.
Zdroj v angličtině: ZDE
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