Ruská raketa zničila továrnu na drony americké firmy v Kyjevě
31. 7. 2026
Útok na závod podniku Terminal Autonomy je zřejmě prvním případem v této válce, kdy se Moskva zaměřila na americkou firmu
Továrna na drony v Kyjevě, kterou v pátek zničila ruská balistická raketa, patřila americké firmě registrované v Delaware. Zdá se, že jde o první případ v tomto konfliktu, kdy se Moskva zaměřila na americkou firmu.
Společnost Terminal Autonomy vyrábí přesné drony pro „hluboké údery“ s naváděcími systémy, které jsou odolné vůči ruským rušivým signálům, jak uvedla osoba obeznámená s touto firmou.
Výraz „terminal autonomy“ odkazuje na závěrečnou fázi útoku kamikadze dronu, během níž umělá inteligence převezme kontrolu nad zbraní poté, co obranné síly ruší rádiové vlny nebo mobilní signál.
Z veřejných záznamů vyplývá, že společnost byla v Delaware zaregistrována v roce 2023. Na webových stránkách společnosti se uvádí: „Nasazujeme bezpilotní zbraně s umělou inteligencí a přesnou munici, které jsou již aktivně využívány proti nepřátelským cílům na frontové linii.“
Společnost Terminal Autonomy neodpověděla na e-mailovou žádost o komentář. Ukrajinské ministerstvo obrany rovněž na e-mail nereagovalo.
Anthony Vinci, bývalý vysoký důstojník amerických zpravodajských služeb, který napsal knihu „Čtvrtá zpravodajská revoluce: Budoucnost špionáže a bitva o záchranu Ameriky“, uvedl: „Rusům je jedno, komu výrobní závod patří. Stále je to cíl. Je jim jedno, jestli je americký nebo někoho jiného.“
Na začátku července Donald Trump, který se dříve stavěl k snahám o vyzbrojení Ukrajiny spíše vlažně, prohlásil, že USA udělí Ukrajině licenci na výrobu protiletadlových raket Patriot.
Vinci řekl: „Myslím si, že pokud by se rakety Patriot nebo jakýkoli americký systém vyráběly na Ukrajině, Rusové by se na tento výrobní závod zaměřili.“
Ruská státní tisková agentura Tass jako první informovala o nedělním útoku s odvoláním na ruské ministerstvo obrany jako zdroj. Zpráva nezmínila, že továrnu vlastní americká společnost, ale uvedla, že tam pracovali „odborníci z ukrajinsko-americké společnosti“. Tass správně informoval, že závod vyráběl drony AQ-400 Scythe a AQ-100 Bayonet.
Podle zdroje obeznámeného se situací ve společnosti při útoku nikdo nezemřel.
Zdroj v angličtině ZDE
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