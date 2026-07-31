Saúdská Arábie vstoupila do války s Íránem

Írán zvažoval raketový útok na ukrajinský přístav
31. 7. 2026Írán v reakci na ukrajinský útok na íránskou loď v Kaspickém moři dne 25. července zvažoval možnost útoku na přístav na Ukrajině.
31. 7. 2026
Írán předtím odpálil rakety na americkou základnu v Jordánsku a poté Washington a Rijád zahájily společný úder na formace napojené na Írán. Islámská revoluční garda také oznámila útok na tři ropné tankery v Hormuzském průlivu.
Podle amerického Centrálního velení (CENTCOM) byly údery provedeny na útvary napojené na IRGC, které podle Washingtonu připravovaly útoky na americké vojáky a energetickou infrastrukturu Saúdské Arábie. CENTCOM uvedl, že operace byla reakcí na více než 30 útoků dronů za posledních 72 hodin. Podle amerického představitele citovaného The New York Times bylo zabito asi 20 íránských vojenských a technických poradců.
Irácké lidové mobilizační síly (PMF), které sdružují převážně šíitské skupiny podporované Íránem, potvrdily útoky na své základny a oznámily smrt nejméně 20 bojovníků. Irácký premiér Alí az-Zajdí označil společnou operaci USA a Saúdské Arábie za "nepřijatelnou agresi". Na oplátku americký prezident Donald Trump řekl Fox News, že útoky byly koordinovány s iráckou vládou.
Mluvčí saúdského ministerstva obrany generálmajor Turki am-Malikí uvedl, že Íránem podporované skupiny vypouštěly drony na ropná zařízení království z Iráku. Podle něj Rijád reagoval "uplatněním práva na sebeobranu". Současně představitel zdůraznil, že království nehledá eskalaci.
Írán odsoudil útoky USA a Saúdské Arábie, označil je za porušení mezinárodního práva a za součást americké a izraelské strategie rozšíření války na Blízkém východě. Na pozadí nové vlny eskalace kvůli obavám z přerušení dodávek v Hormuzském průlivu vzrostla cena surové ropy Brent asi o 5 %, na 88,5 dolarů za barel.
Zdroj v angličtině: ZDE
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