Co nás čeká? O čtvrtečním divokém požáru v Anglii
30. 7. 2026
Reportér: Sarah, dobré odpoledne. Jak správně říkáte, nacházím se před obecním sálem tady ve Westletonu. Během posledních 10 minut právě kolem tohoto obecního sálu prosvištěly dvě hasičské cisterny, kde právě probíhá tisková konference velitele hasičů v Suffolku s lidmi, kteří byli včera v noci evakuováni z vřesoviště. Z původních 5 až 12 hasičských vozů, o kterých jsme se dozvěděli dnes v poledne, je nyní na vřesovišti nasazeno 18 hasičských vozů ze Suffolku a Essexu, které se snaží zvládnout tento požár, jenž se rozprostírá na ploše asi 100 hektarů. Požár vypukl včera večer kolem 17:30. Nyní máme informace, že požár zatím není pod kontrolou. Naštěstí nedošlo k žádným obětem. Víme však, že požár zasáhl jednu budovu. Je tu se mnou Adam Rowlands, oblastní manažer organizace RSPB v Suffolku, která vlastní pozemky, na nichž hoří. A jak vidíte ten sloup dýmu na obloze přímo za námi, je to pro vás zničující
Rozhodně, jedná se o největší lesní požár, jaký jsme v této rezervaci zažili za celou dobu, co si pamatujeme, a o kritický bod pro kriticky ohrožená stanoviště opravdu vzácných druhů divoké zvěře.
Jak jsem zmínil v úvodu, hoří 100 hektarů, ale víme, že vítr plameny ještě rozdmýchává. Jaké jsou nejnovější informace, které jste dostali od hasičů?
Ano, od našich týmů, které jsou přímo na místě spolu s hasiči, jsme se dozvěděli, že – jak jste řekl – kvůli vířícímu větru je pro ně opravdu obtížné předpovědět, kterým směrem se oheň bude šířit. Všude se snaží ze všech sil obklíčit ohrožené oblasti, vytvořit holou půdu, aby zastavili šíření ohně, a snaží se ho udržet pod kontrolou, ale v současné době není situace pod kontrolou a je pravděpodobné, že přijdeme o další biotopy a potenciálně hrozí i riziko pro majetek.
A co volně žijící zvířata tam nahoře? Protože to na ně bude mít dopad ještě mnoho let.
Opravdu, jedná se o vzácný vřesovištní biotop, který je velmi důležitý. Žijí zde některé opravdu vzácné druhy ptáků. Včera v noci nad ohnivou kouli létali noční ptáci. Další ptáci, jako jsou slavíci nebo pěnice dartfordské, se v posledních letech na vřesovištích rozmnožovali téměř v rekordním počtu. Všechna ta tvrdá práce, víte, doslova zmizela v kouři, jak vidíme, a bude trvat, víte, pět nebo šest let, než se ten biotop začne vracet k vzhledu vřesoviště, ale pravděpodobně více než deset let, než se obnoví do té kvality, v jaké byl před požárem.
A pravděpodobně to potrvá ještě déle, protože se nacházíme uprostřed klimatických změn, uprostřed sucha, prostě jsme neměli déšť, který by pomohl rostlinám růst.
Přesně tak, bylo to suché jako troud, zoufale prosíme lidi, aby, pokud jsou venku na venkově, přijali všechna možná bezpečnostní opatření, i jediná jiskra může způsobit takovou velkou katastrofu, jako je tato.
Je to tedy opravdu kritické, jak říkáte, půda je úplně vyschlá, vegetace suchá jako troud a představuje absolutní riziko, takže je opravdu důležité, aby lidé dodržovali tato bezpečnostní opatření, ale musíme si uvědomit, že se jedná o projev klimatických změn a musíme být opravdu opatrní.
A ještě velmi stručně, hasiči uvedli, že by na místě mohli zůstat dalších 24 až 48 hodin. Jak brzy po tom budete schopni vyhodnotit škody?
Ano, opět se budeme řídit jejich pokyny. Za těchto podmínek mohou požáry vypuknout nepředvídatelně, takže se opravdu musíme řídit radami odborníků, kteří vědí, o čem mluví. Ale oblasti, které naši pracovníci viděli, jsou v tuto chvíli naprosto zdevastované.
Adame Rowlandsi, moc vám děkujeme, že jste byl naším hostem. Sarah, touto malou vesničkou na pobřeží Suffolku právě projíždí další hasičské auto, které míří k požáru na Dunwich Heath.
Moderátorka: Liz Hattonová je manažerkou karavanového kempu Dunwich Cliffs Estate, který byl včera v noci evakuován, a požádali jsme ji, aby nám řekla, co se stalo.
Liz Hatton: Dostala jsem zprávu od našich správců, že se objevily hlášení o kouři viditelném z vřesoviště, a samozřejmě jsme byli v plné pohotovosti. To byl tedy náš první poplach. Dorazili hasiči a policie a požádali nás, abychom informovali naše nájemníky – máme 137 karavanů a odhaduji, že asi 50 % z nich nebylo obsazeno – aby se připravili na evakuaci. A pak včera v 10 hodin večer jsme dostali pokyn, že musíme evakuovat. Naši správci – jeden z nich měl u sebe svou rodinu, včetně syna – obešli všechny karavany, bušili na dveře a říkali všem, aby odešli. Někteří lidé už naštěstí odešli. Máme tu ale hodně starších lidí, pro které to samozřejmě bylo velmi děsivé, takže jim museli pomáhat. A vlastně i spousta našich nájemníků pomáhala starším lidem. Takže se nám podařilo park poměrně rychle vyklidit. A bylo to… Mluvila jsem s našimi správci, mluvil jsem s nimi celou noc. Bylo to děsivé, víte, byl tam hustý kouř. Bylo to, víte, opravdu strašidelné. Park je doslova obklopen vřesovištěm a pro nás to byl velmi, velmi děsivý zážitek.
Kam byli evakuováni?
Místní vesnice Wesselton se zachovala úžasně a otevřela obecní sál. Každý, kdo se nemohl dostat pryč, byl poslán tam. Dnes ráno nám bylo řečeno, že 47 lidem byla na noc poskytnuta lůžka. Momentálně si nejsem jistý, zda mezi nimi byli i někteří z našich nájemníků. Vím, že místní hotel ubytoval našeho správce a jeho rodinu a oni tam zůstávají. Ale ano, vesnice Wesselton a její milí obyvatelé byli úžasní, opravdu se zapojili a pomohli všem. Jsme jim tedy velmi, velmi vděční.
A jak se od té doby vyvíjí požár? Víte, jakou hrozbu představuje pro karavanový kemp?
Stále jsme v plné pohotovosti. Zeptali jsme se, jestli se tam můžeme vrátit, abychom vyzvedli lidi, kteří potřebují léky a různé drobnosti, ale řekli nám, že v žádném případě ne. Hned za námi je pozemek National Trustu a tam se právě teď požár nachází. Momentálně fouká vítr správným směrem a odnáší všechno pryč od nás, a oni, myslím, že vytvořili velké pruhy – místní farmáři vycházejí ven, kácí stromy a snaží se vytvořit protipožární pásy. Nedávno jsem viděla nějaké záběry a je vidět, kde ty protipožární pásy jsou, a myslím, že právě na to se soustředí. Podívala jsem se na předpověď počasí a kolem 13:00 by se vítr mohl otočit a oheň by se mohl vrátit směrem k nám.
To je tedy momentálně ta obava – že pokud se vítr otočí a oheň se vrátí, pak samozřejmě, víte, slyšeli jsme na dnešní ranní informační schůzce, že nebyly poškozeny žádné obytné budovy a že nedošlo k žádným zraněním. Ale projížděli jsme kolem místa, kde se zřizuje stanoviště pro farmu, a bylo vidět, že tam byli celou noc a byli vyčerpaní. Chci říct, tihle lidé, no, dámy i pánové, jsou tak stateční, že mě trochu rozruší už jen pomyšlení na to, co pro nás tito lidé dělají. Úžasné, prostě úžasné.
Jednou z frustrujících věcí musí být to, že se dá udělat jen velmi málo, že se prostě musíte dívat a doufat.
Nemůžu se tam dostat. Víte, uzavřeli silnice, samozřejmě, aby je udrželi volné. Takže se tam nemůžeme dostat, nemůžeme, víte, nemůžeme, nemůžete nic dělat. A kdybychom mohli, udělali bychom to. Problém je ale v tom, víte, že tohle je nejsušší léto, jaké jsme kdy zažili. Nejsou tam žádné zdroje, víte, nejsou tam žádné přehrady ani nic, k čemu bychom měli přístup, a prostě to musíme nechat na odbornících.
A co se týče budoucích let, napadá vás, co by se dalo udělat, pokud se to bude stávat častěji?
Víte, jedna věc, kterou by se dalo udělat už dnes, je, aby všechny obchody přestaly prodávat ty přenosné grily. Neříkám, že právě ty způsobily tenhle požár, ale v minulosti už k požárům vedly. My jsme je úplně zakázali, stejně jako National Trust. Ale dnes jsme se tam šli podívat a v místních garážích se stále prodávají. A myslím, že by je měla zakázat vláda. Víte, všichni víme, že se klima mění, a proto by měly být zakázány. A myslím, že to je něco, co by se mohlo stát hned.
Moderátorka: Zůstaňme tedy u důsledků tohoto vedra, protože během vln veder v květnu a červnu letošního roku došlo k téměř 2 900 nadměrným úmrtím, o nichž se předpokládá, že byla způsobena horkým počasím. To je téměř dvojnásobek čísla zaznamenaného v předchozím létě. Uvádí to Britská agentura pro zdravotní bezpečnost. Profesorka Liv Barangfordová je vedoucí Centra pro klimatickou a zdravotní bezpečnost této agentury. Dobré odpoledne. Řekněte nám nejprve, jak jste k těmto číslům dospěla, jak stanovujete, že se jedná o počet nadměrných úmrtí.
Profesorka Liv Barangfordová: Jistě, ano. Sledujeme období vln veder. To znamená kdykoli máme teploty nad 20 stupňů. A pak se podíváme na den před a po tom. A porovnáváme celkový počet úmrtí během tohoto období s počtem úmrtí ve dvou týdnech před a po těchto obdobích. To nám tedy dává reálnou představu o tom, jak vypadá vrchol nebo nárůst úmrtí během vlny veder ve srovnání s obdobím bez vlny veder.
Dobře, ale jen pro ujasnění – na úmrtním listu přece nebude uvedeno, že příčinou úmrtí bylo horko.
Správně, přesně tak. Jde tedy o to, o kolik úmrtí celkově více zaznamenáváme, než bychom normálně očekávali.
A můžete vysvětlit, proč by během vlny veder mělo docházet k většímu počtu úmrtí?
Vlny veder, stejně jako horko i chlad, zatěžují naše tělesné systémy, které v podstatě musí pracovat intenzivněji, aby nás udržely zdravé a zajistily nám správnou tělesnou teplotu. A právě tento zvýšený tlak představuje zvláštní problém například pro starší lidi a osoby s již existujícími a chronickými zdravotními problémy. Působí to tedy jako faktor zhoršující mnoho stávajících zdravotních stavů. Mnoho z těchto úmrtí se tedy týká lidí, kteří jsou již zranitelní, a teplo je v podstatě činí ještě zranitelnějšími a může zhoršit to, s čím již bojují.
Můžeme s tím něco udělat? Pokud očekáváme další vlny veder, existuje nějaký způsob, jak zabránit prudkému nárůstu úmrtnosti?
Ano, rozhodně. Většinu těchto dopadů lze předejít. Část souvisí se způsobem, jakým budujeme naši infrastrukturu. Spojené království má velmi starý bytový fond. Naše budovy nejsou stavěny pro středomořské podnebí, ale právě takové teploty nás v podstatě čekají. Záleží tedy na tom, jak navrhujeme náš bytový fond, naše okna, ale také na našem chování a na tom, jak se umíme ochladit. Jde například o to, abychom během období velkých veder neběhali ani necvičili. Jde o to vědět, že zavíráme okna, žaluzie a závěsy, a to nejen proto, abychom zabránili pronikání chladu, ale také abychom zabránili pronikání tepla. Jde tedy jak o chování, tak o to, jak je v podstatě celá země navržena.
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