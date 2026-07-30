Když přehrady nevyschly v roce 2015, předpokládáme, že nevyschnou ani letos
30. 7. 2026 / Boris Cvek
Velmi mě uklidnil pan ředitel Tůma z Povodí Moravy. Mluvil velmi expertně a potěšitelně v polední publicistice Radiožurnálu ve čtvrtek 30. července. Prý pokud nezaprší, bude to nejsušší červenec za posledních 40 let. Předpověď na pátek 31. července je přitom rekordní vedro bez deště (pršet by snad mohlo jen na západě Čech). Pak už je srpen.
Skutečná naděje spočívá v tom, co řekl pan ředitel o roce 2015. Když totiž ani v roce 2015 nádrže nemusely omezovat dodávky pitné vody, ba ani vody pro průmysl, „předpokládáme, že by k tomu nemělo dojít ani v letošním roce“. Cituji: „Samozřejmě to bedlivě sledujeme, a pokud by tato situace měla nastat, tak bychom včas učinili kroky pro zabezpečení vody pro vodárenské účely. K tomu nedošlo v roce 2015, takže předpokládáme, že k tomu by nemělo dojít ani v letošním roce. I kdyby sucho dále pokračovalo.“
Není to skvělé? Předpokládáme, že už prostě nebude hůře než v roce 2015! Sucho má pokračovat. O víkendu se sice prudce ochladí na nějakých 30 stupňů, takže saka a kabáty byste měli mít připravené, ale další týden se máme zase blížit ke čtyřicítce. A déšť nikde. V těch nádržích prostě voda vždycky bude, i kdyby řeky vyschly, i kdyby už nikdy nepršelo. Jak jinak? V nejhorším tam načuráme, ne?
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pokud-neprijdou-vyssi-srazky-tak-bude-nejsussi-cervenec-za-40-let-upozornuje_2607301356_vsn
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