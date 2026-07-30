Nejnovější zprávy od kultu smrti
30. 7. 2026
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Foto: Daily Telegraph: Británie nedokáže zastavit klimatickou změnu. Zrušme pokusy o snižování emisí CO2 a přijměně středozemský způsob života!
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Nejnovější zprávy z „kultu smrti“ v deníku Daily Telegraph.
Je to trochu jako kdybychom v roce 1939 řekli: „Británie nedokáže zastavit Hitlera. Přestaňte se bránit a přijměte nacistický způsob života.“
Británie nemohla zastavit nacismus sama – vyžadovalo to obrovské mezinárodní úsilí. Totéž platí o globálním oteplování. A je také zjevně pravda, že se budeme muset přizpůsobit nezvratnému oteplení, k němuž již došlo.
To však není absolutně žádný důvod, aby Británie vzdala snahy zabránit tomu, aby se situace ještě mnohem, mnohem zhoršila – jak nám klimatologové říkají, že se stane, pokud nebude velmi rychle a drasticky omezeno využívání fosilních paliv.
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