Kdo chce slyšet účelové lži, nechť čte zprávy z ministerstva práce a sociálních věcí
30. 7. 2026 / Pavel Veleman
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Takže, ten, kdo chce slyšet účelové lži, politický marketing, nechť čte zprávy z MPSV, kterých jsou denně desítky a mají váhu rádia Jerevan...
V současné době se pohybuji v této oblasti a nikoho zde nepotěším, leč sděluji pravdu praxe:
Tzv. DESATERO REALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. veškeré politické garnitury v této oblasti totálně selhaly (40 let každý demograf vidí obrovskou vlnu Husákových dětí a nic...)
2. žádná ucelená koncepce zdravotně, sociální politiky v tomto státě neexistuje (skutečná sociální politika od doby zakladatele ekonomicko/sociálního systému A. Bráfa, sociologa T.Masaryka, národohospodáře A. Rašína, J. Grubera nebo politiky sociální demokracie L.Wintera nebo G. Habrmana, kteří vychovali své nástupce, jako byl mezinárodního odborník na sociální oblast I. Tomeš.. ), se stala něčím, co nelze vúbec nazývat komplexní sociální politikou (Jurečka nebo Juchelka jsou absolutní laici), nýbrž nahodilými nápady mistních skupinek politické mafie, jak z pozice státu, tak municipalit, nejlépe za peníze EU...
3. nedostupnost teréních sociálních služeb nejen v Praze v hodinové sazbě 165, Kč postupně, ale velmi rychle krachuje, chybí v zemi tisíce pečovatelů, jelikož průměrný plat dosahuje zhruba 40 procent průměrného platu v Praze a opravdu v 40 stupních obsloužit v bytech, kde je teplota často větši ( například vaření) a tahat nepohyblivé klienty např. do vany, to je přátelé a přítelkyně fyzicky a psychicky tak náročná práce, že ji málokdo vydrž dlouhodobě...
A když vás ještě absolutně neuživí, jen blázen by ji dělal...A klidně může pan Babiš snížit podporu v nezaměstnanosti, lidem v mém věku (sedřených, kolem šedesátky), já budu mít například v květnu 2032 (65 let, 3 měsíce) odchod do SD (51 let odděláno, strašná čisla a důchod k nežití) je to už úplně jedno, prostě nemúžeme ..
Systém prekarizované práce narazil do zdi! Otroci pro posluhu oligarchii se musí dovést...
4. Takže v této těžké situaci, se uvolňuje prostor pro zdravotně/sociální byznys obrovských koncernů jako je Penta nebo skrytý švarcsystém (to se bude pochopitelně legalizovat), kdy hodinová cena terénní sociální služby je např. Pečovatelky.cz je hodinová sazba s dojezdem kolem 700 kč...Ten kdo bude mít peníze na tyto služby, bude mít štěstí ( zhruba 10 procent obyvatel), ti ostatní mají smůlu...
5. jelikož například u klientů s demencí, je nutné minimálně šest hodin péče a dohledu (ostatních 18 hodin musí zajistit rodina), jsou platby v komerčním prostředí kolem 25 000 měsíčně (příspěvek na péči je zde většinou přiznáván v II. stupni/5400, Kč, když máte velké štěstí stupeň III. stupeň/14 800,- Kč...)
6. proces mezi Úřadem práce, praktikem, posudkovým lékařem a opět Úřadem práce trvá často kolem jednoho roku (vyplácí se zpětně)...Jelikož nájemné a služby kopírují často starobní důchod, situace se stává pro tuto obrovskou skupinu starobních důchodců beznadějná....Čekání na smrt jako na smilování...
A potom je zde další velká skupina tzv. vlastníků bytů a domů. Zde nastává v současné době obrovský útok spekulativního kapitálu. Poradit jediné řešení u skupin, která je vlastník bytu / prodat byt, případně převést vlasnické právo a dožít v relativním luxusu, leč pro většinu rodin v ČR je to jediné bohastství privatizace a ti čekají na tento majetek jako na smilování, které jim umožní přežít směrem do budoucnosti....
Obrovsky toxické prostředi, které se projevuje na klientech přímo likvidačně...
Cítí, že byt prodat nemohou. Mají své děti a vnuky často v exekucích, osobních problémech, řeší jak přežít v prekarizovaných pracích každodennost a dědictví bytu je jejich záchrana...Kdo toto nezažil, neuvěří...
7. pobytové sociální sluzby jsou v podobné situaci. Na jedné straně ceny služeb neustále stoupají (obrovský tlak uvolnit tzv. nadstandantní služby a jeho ceník skupinou kolem prezidenta všeho a všech Jiřího Horeckého, na druhé straně boj o udrženi alespoň finanční dostupnosti například asociací seniorů, kdxž už čekací doby jsou treba tři roky, pokud pochopitelně nedáte . tučný sponzorský dar)
8. DS nebo DZR se stali vlastně LDN, věkový průměr je zde nad 85 let, což je úplný posun služby směrem k zdravotnickému zařízení, ovšem s ošetřovatelskými lůžky, takže vétšinou pouze e zdravotními sestrami. Volí se cesta RZS a odvoz do nemocnic, které tyto pacienty často vozí nazpátek tak za 40 000 měsíčně a přispěvek na péči. Často naprosto osamocen na pokoji dožijete...
9. Zde už stát a municipality s korporátem mají nachystán byznys plán, soukromé zařízení v ceně 70 000 a více...Vše opět vedeno snahou získat nemovitost, která bude sloužit k zaplacení služeb...
10. nedávno na školení jsem slyšel vyprávět zástupce Penty (takový ten dobře napapaný chlspec kolem 30 let), jak je vše již v chodu, politici vědí, že je to jediné řešení a prostě lidé musí pochopit, že tombola je rozkradená a kdo si nic nenakradl, nic taky nemá...Personál již dnes školí třeba na Filipínách, kde se budoucí nádenice kapitalismu učí česky...
Toto vám však MPSV neřekne...Vše je přeci zalité sluncem...Nebo ne?
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